Υπόθεση Μαντλίν ΜακΚάν: Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι ο Κρίστιαν Μπρικνέρ που παραμένει βασικός ύποπτος
Ο 48χρονος Γερμανός είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ηλικιωμένης και θα φορά βραχιολάκι – Αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση ΜακΚάν ενώ δεν του έχει ασκηθεί δίωξη
Εκτός φυλακών βρίσκεται ο βασικός ύποπτος της πολύκροτης υπόθεσης εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν Κρίστιαν Μπρίκνερ, που εξέτιε ποινή σε γερμανικές φυλακές για τον βιασμό ηλικιωμένης στην Praia da Luz στην Πορτογαλία, το 2005.
Ο Μπρίκνερ αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι. Αν και δεν ήταν ορατός στο αυτοκίνητο, η αστυνομία επιβεβαίωσε την αποφυλάκισή του.
Ο 48χρονος δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα που να σχετίζεται με την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή.
Η Μαντλίν εξαφανίστηκε στο τουριστικό θέρετρο Praia da Luz στην Πορτογαλία το 2007. Την ώρα που οι γονείς της πήγαν σε κοντινό εστιατόριο, αυτή και τα αδέλφια της κοιμούνταν στο σπίτι όπου παραθέριζαν.
Οι Γερμανοί εισαγγελείς έχουν εντοπίσει στοιχεία, όπως δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα, που υποδεικνύουν ότι ο Μπρίκνερ μπορεί να βρισκόταν στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε η Μαντλίν, ενώ επιμένουν ότι είναι υπεύθυνος. Ωστόσο, δεν έχουν βρει αρκετά ισχυρά στοιχεία για να απαγγείλουν κατηγορίες.
Ο 48χρονος πέρασε πολλά χρόνια στην περιοχή του Αλγκάρβε, ενώ είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 1994 και το 2016.
Η πορτογαλική και γερμανική αστυνομία πραγματοποίησαν τον Ιούνιο μια νέα έρευνα μεταξύ του σημείου όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚάν και των διευθύνσεων που σχετίζονται με τον Κρίστιαν Μπρίκνερ, χωρίς να υπάρξουν ανατροπές. Το 2023, οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες κοντά στη λίμνη Barragem do Arade, περίπου 30 μίλια από την Praia da Luz, όπου ο Μπρίκνερ είχε περάσει χρόνο.
Λόγω διαφορών στα νομικά συστήματα, οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται τον Κρίστιαν Μπρίκνερ για φόνο της Μαντλίν ΜακΚάν.
Αντίθετα, η βρετανική αστυνομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει την εξαφάνισή της ως υπόθεση εξαφανισμένων προσώπων.
Για την υπόθεση, η βρετανική Μητροπολιτική Αστυνομία έχει προβεί σε χρηματοδότηση 13,2 εκατομμυρίων λιρών από το 2011. Τον Απρίλιο, η βρετανική κυβέρνηση εξασφάλισε ένα επιπλέον ποσό 108.000 λιρών.
Έλλειψη στοιχείων
Διαφορά προσέγγισης από Γερμανία και Βρετανία
