Smoke rising over Bahrain after alert sirens were activated by an Iranian drone attack https://t.co/W4urgMQI1E — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 21, 2026

🚨 🇧🇭 Bahrain's Ministry of Interior issued an urgent security alert on Saturday, warning of a potential threat and urging citizens and residents to remain calm and move to the nearest safe location. Read more: https://t.co/x7LcI5Jlh3 https://t.co/SbcYeYPzQk — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) November 21, 2026

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Footage shows fire erupting at a civilian industrial facility in Bahrain’s capital Manama on Saturday night, after what Bahrain’s interior ministry described as “a heinous Iranian aggression,” which it said did not result in any injuries IRGC-affiliated media claimed that the forces had attacked two US bases in Bahrain, “in response to the actions of the American enemy” — The New Region (@thenewregion) November 21, 2026

Ιρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε απόψε σε πολιτική βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στον χώρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν.«Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Μπαχρέιν εργάζεται για να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά. Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο μόνο για υλικές ζημιές, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», αναφέρει το υπουργείο χωρίς να διευκρινίζει την τοποθεσία του σημείου που επλήγη.Οι αρχές του βασιλείου είχαν εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για «πιθανή απειλή», μετά τα ιρανικά πλήγματα που είχαν ήδη στοχεύσει το βασίλειο αυτή την εβδομάδα.«Προειδοποίηση για πιθανή απειλή. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι, να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα επίσημα κανάλια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στην πλατφόρμα X. Δεν είχαν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τη φύση της απειλής.Δύο κάτοικοι είπαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου ότι είδαν καπνό να υψώνεται πάνω από το ανατολικό νησί Σίτρα, όπου βρίσκονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ειδικότερα ένα διυλιστήριο που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρία Bapco.Τις τελευταίες ημέρες, η ισχυρή ένοπλη δύναμη του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης, δήλωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο επανειλημμένα αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν.Ήταν η πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο που το βασίλειο έγινε στόχος.