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Ο Τραμπ απέλασε 25 μετανάστες στη Λιβερία, οι ΗΠΑ φέρονται να πλήρωσαν 5 εκατ. δολάρια για να τους δεχθεί
Ο Τραμπ απέλασε 25 μετανάστες στη Λιβερία, οι ΗΠΑ φέρονται να πλήρωσαν 5 εκατ. δολάρια για να τους δεχθεί
Η αφρικανική χώρα υποδέχθηκε ακόμη 25 μετανάστες και σχεδιάζει να δεχθεί έως 1.200 μέσα σε έναν χρόνο
Είκοσι πέντε μετανάστες, που απελάθηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ, έφθασαν προχθές Παρασκευή το βράδυ στη Λιβερία• πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά κύμα από τον Αύγουστο που υποδέχθηκε το κράτος της Αφρικής, ενημέρωσε χθες Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της Επιτροπής Επαναπατρισμού, Επανεγκατάστασης και Επανένταξης στη Λιβερία (LRRRC).
Οι απελάσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο του άνευ προηγουμένου και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου προγράμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απέλαση αλλοδαπών, που βρίσκονται παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, σε λεγόμενες τρίτες χώρες.
Η Λιβερία ανακοίνωσε πρόσφατα πως αναμένει να υποδεχθεί ως και 1.200 αλλοδαπούς μέσα σε έναν χρόνο. Οι 25 μετανάστες, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, έφθασαν αεροπορικώς στην επικράτεια του αφρικανικού κράτους προχθές στις 21:35 (τοπική ώρα• 23:35 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον αξιωματούχο της LRRRC.
Στην πλειονότητά τους, είναι υπήκοοι χωρών της Λατινικής Αμερικής, πρόσθεσε η πηγή αυτή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Πρόκειται για την τρίτη άφιξη μεταναστών απελαθέντων από τις ΗΠΑ που καταγράφεται στη Λιβερία μέσα στους τελευταίους τέσσερις μήνες.
Την 20ή Αυγούστου, οι λιβεριανές αρχές ανακοίνωναν πως υποδέχθηκαν τους πρώτους 20 μετανάστες, κατόπιν έκαναν γνωστή τη δεύτερη άφιξη, άλλων 15, την 25η του ίδιου μήνα.
Η Λιβερία, το πιο φτωχό κράτος της δυτικής Αφρικής, είναι το τελευταίο που συμφώνησε φέτος να υποδεχτεί μετανάστες τους οποίους απελαύνουν οι ΗΠΑ — στον κατάλογο συγκαταλέγονται επίσης η Σιέρα Λεόνε, η Ισημερινή Γουινέα, η Γκάνα, η Ρουάντα, το Νότιο Σουδάν, το Καμερούν, το Ισουατίνι και η ΛΔ Κονγκό.
Τις συμφωνίες συχνά συνοδεύουν υποσχέσεις για αμερικανική οικονομική ή άλλη βοήθεια. Η κυβέρνηση της Λιβερίας διαβεβαίωσε τον Αύγουστο πως ούτε ζήτησε, ούτε έλαβε «ανταμοιβή ή υπόσχεση ανταμοιβής» για τη συμμετοχή της στο αμερικανικό πρόγραμμα.
Όμως η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε πληρωμή 5 εκατομμυρίων δολαρίων (4,2 εκατ. ευρώ) στη Λιβερία, επικαλούμενη επίσημα έγγραφα.
Οι απελάσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο του άνευ προηγουμένου και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου προγράμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απέλαση αλλοδαπών, που βρίσκονται παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, σε λεγόμενες τρίτες χώρες.
Η Λιβερία ανακοίνωσε πρόσφατα πως αναμένει να υποδεχθεί ως και 1.200 αλλοδαπούς μέσα σε έναν χρόνο. Οι 25 μετανάστες, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, έφθασαν αεροπορικώς στην επικράτεια του αφρικανικού κράτους προχθές στις 21:35 (τοπική ώρα• 23:35 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον αξιωματούχο της LRRRC.
Στην πλειονότητά τους, είναι υπήκοοι χωρών της Λατινικής Αμερικής, πρόσθεσε η πηγή αυτή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Πρόκειται για την τρίτη άφιξη μεταναστών απελαθέντων από τις ΗΠΑ που καταγράφεται στη Λιβερία μέσα στους τελευταίους τέσσερις μήνες.
Την 20ή Αυγούστου, οι λιβεριανές αρχές ανακοίνωναν πως υποδέχθηκαν τους πρώτους 20 μετανάστες, κατόπιν έκαναν γνωστή τη δεύτερη άφιξη, άλλων 15, την 25η του ίδιου μήνα.
Η Λιβερία, το πιο φτωχό κράτος της δυτικής Αφρικής, είναι το τελευταίο που συμφώνησε φέτος να υποδεχτεί μετανάστες τους οποίους απελαύνουν οι ΗΠΑ — στον κατάλογο συγκαταλέγονται επίσης η Σιέρα Λεόνε, η Ισημερινή Γουινέα, η Γκάνα, η Ρουάντα, το Νότιο Σουδάν, το Καμερούν, το Ισουατίνι και η ΛΔ Κονγκό.
Τις συμφωνίες συχνά συνοδεύουν υποσχέσεις για αμερικανική οικονομική ή άλλη βοήθεια. Η κυβέρνηση της Λιβερίας διαβεβαίωσε τον Αύγουστο πως ούτε ζήτησε, ούτε έλαβε «ανταμοιβή ή υπόσχεση ανταμοιβής» για τη συμμετοχή της στο αμερικανικό πρόγραμμα.
Όμως η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε πληρωμή 5 εκατομμυρίων δολαρίων (4,2 εκατ. ευρώ) στη Λιβερία, επικαλούμενη επίσημα έγγραφα.
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