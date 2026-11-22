Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ καλεί το κόμμα του Νετανιάχου σε συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία μέχρι τον επόμενο μήνα για να σχηματίσει κυβέρνηση, μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου - Το Λικούντ έθεσε όρους για να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας