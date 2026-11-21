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Ουκρανία: Εκτός λειτουργίας δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικό σταθμό
Ουκρανία: Εκτός λειτουργίας δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικό σταθμό
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πυρηνικός σταθμός μείωσε την παραγωγή του λόγω «στρατιωτικής δραστηριότητας»
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ / ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας ουκρανικός πυρηνικός σταθμός μείωσε την παραγωγή του, αφότου δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας "σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας", και ότι μία από αυτές τις γραμμές παραμένει εκτός λειτουργίας.
Ο ΔΟΑΕ δεν κατονόμασε τον σταθμό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αλλά δήλωσε ότι ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι "επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση καθώς η επιδείνωση της κατάστασης του δικτύου θέτει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια".
Ο ΔΟΑΕ δεν κατονόμασε τον σταθμό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αλλά δήλωσε ότι ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι "επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση καθώς η επιδείνωση της κατάστασης του δικτύου θέτει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια".
One Ukrainian NPP reduced its output today after two 330 kV power lines were disconnected, reportedly due to military activity. One line remains disconnected. DG @rafaelmgrossi reiterates call for restraint as worsening grid situation compromises nuclear safety. https://t.co/JrhusKrMcF— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 21, 2026
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