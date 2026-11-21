κάδους απορριμμάτων, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε οχήματα, με αποτέλεσμα να παρέμβει η πυροσβεστική.Στη, στον βορρά, περίπου 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, μια μπάντα έπαιζε το τραγούδι «The Hanging Tree» από τη σειρά «The Hunger Games», που αναφέρεται στην εξέγερση ενός λαού ενάντια σε μια αυταρχική εξουσία. Ο 71χρονος Μαρκ Φορσέ είπε ότι διαδηλώνει σε ένδειξη «διαγενεακής αλληλεγγύης», για να «στηρίξει τα αιτήματα των νέων», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε αυτά που περιμένει η κοινωνία».Κάποιες εκατοντάδες «εχθρικά» άτομα «κατέστρεψαν συστηματικά» διαφημιστικές πινακίδες, αναποδογύρισαν κάδους απορριμμάτων και εκτόξευσαν αντικείμενα, σύμφωνα με τη νομαρχία. Η ένταση κλιμακώθηκε προς το τέλος της πορείας με ανταλλαγή δακρυγόνων.