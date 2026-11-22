Τρεις νεκροί και 36 αγνοούμενοι από μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γλυκισμάτων στην Ινδονησία
Τρεις νεκροί και 36 αγνοούμενοι από μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γλυκισμάτων στην Ινδονησία
Τέσσερις τραυματίες από την πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα κοντά στην Τζακάρτα – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο παραγωγής γλυκισμάτων δυτικά από την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, αναθεωρώντας ταυτόχρονα προς τα κάτω τον αριθμό των αγνοούμενων, που είναι 36 πλέον.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Σάββατο το απόγευμα σε μονάδα της εταιρίας παραγωγής γλυκισμάτων PT Fonua Agung Mulia, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τον Ρίζκι Ντβιαντό, άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας.
Η μονάδα βρίσκεται στην επαρχία Μπαντέν, στη δυτική Ιάβα.
Η υπηρεσία ανέφερε νωρίτερα μέσω Instagram ότι για τα αίτια της φωτιάς έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο κ. Ντβιαντό σημείωσε ότι η φωτιά συνεχίζει να είναι ενεργή σε κάποιους χώρους της βιομηχανικής μονάδας, κάτι που περιπλέκει την επιχείρηση διάσωσης.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Σάββατο το απόγευμα σε μονάδα της εταιρίας παραγωγής γλυκισμάτων PT Fonua Agung Mulia, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.
🚨BREAKING NEWS🚨— Info Jateng (@Jateng_Twit) November 22, 2026
Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore.
Dikabarkan 42 orang masih terjebak di dalam. 🥀 pic.twitter.com/Cpr4bFTQRI
Η μονάδα βρίσκεται στην επαρχία Μπαντέν, στη δυτική Ιάβα.
Temen temen Kebakaran hebat melanda pabrik PT. Fonusa Agung Mulia di Jl. Pancatama No.I Kav. 7-8, Leuwilimus, Kabupaten Serang. Disebut masih ada sejumlah karyawan terjebak di lokasi pabrik.— sen✮ (@jenostalker) November 21, 2026
Semoga tidak ada korban jiwa.
🥺🥺💔💔 pic.twitter.com/5WyI6naCst
Η υπηρεσία ανέφερε νωρίτερα μέσω Instagram ότι για τα αίτια της φωτιάς έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο κ. Ντβιαντό σημείωσε ότι η φωτιά συνεχίζει να είναι ενεργή σε κάποιους χώρους της βιομηχανικής μονάδας, κάτι που περιπλέκει την επιχείρηση διάσωσης.
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