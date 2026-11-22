Τραμπ για την κυβερνοεπίθεση στο FBI: «Δεν μου αρέσει, αλλά ίσως μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε» – Οι αιχμές για τη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι η παραβίαση μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για τις παλαιότερες έρευνες σχετικά με τη Ρωσία - Στόχος των χάκερ φέρεται να έγινε βάση δεδομένων της ομοσπονδιακής αστυνομίας, άγνωστο αν εκλάπησαν πληροφορίες