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Στη ΜΕΘ ο Ζαΐχ Μπολσονάρου με εντερική απόφραξη
Στη ΜΕΘ ο Ζαΐχ Μπολσονάρου με εντερική απόφραξη
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας που τελεί σε κατ' οίκον περιορισμό μετά την καταδίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος στη χώρα, παρουσίασε οξεία απόφραξη του εντέρου και του τοποθέτησαν ρινογαστρικό σωλήνα για σίτιση
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω εντερικής απόφραξης, ανακοίνωσε σήμερα το νοσοκομείο της Μπραζίλια όπου εισήχθη την Παρασκευή.
Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, 71 ετών, ο οποίος τελεί σε κατ' οίκον περιορισμό μετά την καταδίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος στη Βραζιλία, παρουσιάζει «οξεία απόφραξη του εντέρου» και «βρίσκεται σε κλινικά σταθερή κατάσταση, έχει τις αισθήσεις του και αναπνέει μόνος του» δήλωσε το νοσοκομείο DF Star σε ιατρικό ανακοινωθέν.
Οι γιατροί του τοποθέτησαν ρινογαστρικό σωλήνα για σίτιση, καθώς δεν μπορεί να λάβει τροφή από το στόμα. «Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πότε θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο», προστίθεται.
Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, 71 ετών, ο οποίος τελεί σε κατ' οίκον περιορισμό μετά την καταδίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος στη Βραζιλία, παρουσιάζει «οξεία απόφραξη του εντέρου» και «βρίσκεται σε κλινικά σταθερή κατάσταση, έχει τις αισθήσεις του και αναπνέει μόνος του» δήλωσε το νοσοκομείο DF Star σε ιατρικό ανακοινωθέν.
Former Brazilian President Jair Bolsonaro was admitted to an intensive care unit with an acute intestinal obstruction after being hospitalized with severe abdominal pain, according to a statement from the hospital on Saturday https://t.co/7skkGFg4ej— Bloomberg (@business) November 21, 2026
Οι γιατροί του τοποθέτησαν ρινογαστρικό σωλήνα για σίτιση, καθώς δεν μπορεί να λάβει τροφή από το στόμα. «Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πότε θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο», προστίθεται.
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