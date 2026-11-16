Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου για καταγγελίες χειραγώγησης των εκλογών: «Δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός ούτε λεπτό»

Σύμφωνα με το Channel 12, συνεργάτες του Νετανιάχου φέρονται να προκάλεσαν συλλήψεις ακτιβιστών αραβικού κόμματος με αβάσιμες καταγγελίες





Ο κεντρώος



Το ρεπορτάζ για τις συλλήψεις ακτιβιστών την ημέρα των εκλογών Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Channel 12, την παραμονή των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, ο Ίντο Νόρντεν, επικεφαλής του επιτελείου του Νετανιάχου, διαβίβασε στον αρχηγό της αστυνομίας καταγγελία που αφορούσε ακτιβιστές του αραβικού κόμματος Ράαμ.



Ο Νόρντεν φέρεται να έφερε αστυνομικούς σε επαφή με πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως πηγή πληροφοριών για ενδεχόμενες παρατυπίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, η συγκεκριμένη πηγή ήταν στην πραγματικότητα πρώην υπάλληλος του γραφείου του Νετανιάχου.



Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε, τρεις ακτιβιστές του Ράαμ συνελήφθησαν ανήμερα των εκλογών, ως ύποπτοι για απόπειρα εξαγοράς ψήφων. Στη συνέχεια, το πολιτικό στρατόπεδο του Νετανιάχου χρησιμοποίησε την υπόθεση για να εξαπολύσει κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας σε βάρος των αραβικών κομμάτων.







Άιζενκοτ: «Άμεση και απρόβλεπτη απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία» Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει αναλάβει τη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.



Μάλιστα, η παρέμβασή του ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά τη συνάντηση εκπροσώπων του ίδιου και του Νετανιάχου, κατά την οποία εξετάστηκε το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας.



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Παράλληλα, δήλωσε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός «δεν μπορεί να παραμείνει επικεφαλής της κυβέρνησης ούτε για ένα λεπτό ακόμα», ενώ ζήτησε «άμεση έρευνα για το θέμα αυτό».



Η απάντηση Νετανιάχου και η επίθεση του Λικούντ Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το περιεχόμενο του ρεπορτάζ του Channel 12, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές».



Υποστήριξε ακόμη ότι ο Ίντο Νόρντεν «εκπλήρωσε το καθήκον ως πολίτης», φέρνοντας την πηγή πληροφοριών σε επαφή με τις αστυνομικές Αρχές.



Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ , μετά από αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Channel 12, σύμφωνα με το οποίο συνεργάτες του Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρονται να επιχείρησαν να επηρεάσουν το προεκλογικό κλίμα σε βάρος αραβικών κομμάτων, μέσω καταγγελιών που οδήγησαν σε συλλήψεις την ημέρα των εκλογών.Ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ , πολιτικός αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού και εντολοδόχος για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου «δεν μπορεί να παραμείνει επικεφαλής της κυβέρνησης ούτε για ένα λεπτό ακόμα», ζητώντας άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Το γραφείο του Νετανιάχου απορρίπτει τις καταγγελίες, ενώ το Λικούντ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Άιζενκοτ.Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Channel 12, την παραμονή των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, ο Ίντο Νόρντεν, επικεφαλής του επιτελείου του Νετανιάχου, διαβίβασε στον αρχηγό της αστυνομίας καταγγελία που αφορούσε ακτιβιστές του αραβικού κόμματος Ράαμ.Ο Νόρντεν φέρεται να έφερε αστυνομικούς σε επαφή με πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως πηγή πληροφοριών για ενδεχόμενες παρατυπίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, η συγκεκριμένη πηγή ήταν στην πραγματικότητα πρώην υπάλληλος του γραφείου του Νετανιάχου.Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε, τρεις ακτιβιστές του Ράαμ συνελήφθησαν ανήμερα των εκλογών, ως ύποπτοι για απόπειρα εξαγοράς ψήφων. Στη συνέχεια, το πολιτικό στρατόπεδο του Νετανιάχου χρησιμοποίησε την υπόθεση για να εξαπολύσει κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας σε βάρος των αραβικών κομμάτων.Ωστόσο, οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η αστυνομία έκρινε ότι οι πληροφορίες που είχε προσκομίσει η συγκεκριμένη πηγή ήταν αβάσιμες.Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει αναλάβει τη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.Μάλιστα, η παρέμβασή του ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά τη συνάντηση εκπροσώπων του ίδιου και του Νετανιάχου, κατά την οποία εξετάστηκε το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας.Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι η «συμπεριφορά» του Νετανιάχου «και του περιβάλλοντός του αποτελούν μια πραγματική, άμεση και απρόβλεπτη απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία».Παράλληλα, δήλωσε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός «δεν μπορεί να παραμείνει επικεφαλής της κυβέρνησης ούτε για ένα λεπτό ακόμα», ενώ ζήτησε «άμεση έρευνα για το θέμα αυτό».Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το περιεχόμενο του ρεπορτάζ του Channel 12, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές».Υποστήριξε ακόμη ότι ο Ίντο Νόρντεν «εκπλήρωσε το καθήκον ως πολίτης», φέρνοντας την πηγή πληροφοριών σε επαφή με τις αστυνομικές Αρχές.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και η απάντηση του Λικούντ, το οποίο χαρακτήρισε «εξωφρενικές» τις δηλώσεις του Άιζενκοτ.



«Ενώ ο πρωθυπουργός τείνει χείρα φιλίας με πνεύμα ενότητας, ο Άιζενκοτ και συνεργάτες του δημοσιεύουν καθημερινά δηλώσεις γεμάτες με δηλητηριώδεις και εμπρηστικές επιθέσεις», ανέφερε το κόμμα σε ανακοίνωσή του.



Το Λικούντ επιχείρησε επίσης να αμφισβητήσει την εμπλοκή του επιτελείου Νετανιάχου στην υπόθεση, θέτοντας το ερώτημα: «Ήταν ο αρχηγός του προσωπικού που τοποθέτησε τους φακέλους γεμάτους με μετρητά στα σπίτια των υπόπτων;».



Στο επίκεντρο τα αραβικά κόμματα και ο σχηματισμός κυβέρνησης Η νέα αντιπαράθεση εκδηλώνεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το πολιτικό μέλλον του Ισραήλ, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.



Ο Νετανιάχου έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον των αραβικών κομμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση κυβερνητικής πλειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ.



Από την πλευρά τους, οι πολιτικοί αντίπαλοι του απερχόμενου πρωθυπουργού τον κατηγορούν ότι καταφεύγει σε πολιτικά «κόλπα», προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία.



Ήδη από την Παρασκευή, ο Άιζενκοτ είχε καταγγείλει μια «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία», την οποία, όπως υποστήριξε, διεξάγει ο Νετανιάχου εναντίον της αραβικής μειονότητας του Ισραήλ.



Η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ η στάση των αραβικών κομμάτων ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για τις πολιτικές ισορροπίες και τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.