Κατά τη διάρκεια της διαδρομής 2.735 χιλιομέτρων, οι τρεις γυναίκες εναλλάσσονταν στην οδήγηση και στον ύπνο, ενώ περνούσαν την ώρα τους ακούγοντας μουσική και podcasts και καταναλώνοντας καφέ και ενεργειακά ποτά





Η Τάρα Χάρντι είχε ταξιδέψει στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας για επαγγελματική εκπαίδευση μαζί με δύο συνεργάτιδές της, την Αλίσα Μάιερ και τη Μαρέσια Κάουτερ. Κατά την επιστροφή τους, οι







Τότε, η πεθερά της τής πρότεινε μια ασυνήθιστη ιδέα: να επισκεφθεί μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και να αγοράσει ένα όχημα. Η επιχειρηματίας ακολούθησε τη συμβουλή της και αγόρασε ένα Ford Bronco, χωρίς να καταβάλει προκαταβολή.



Διέσχισαν εννέα πολιτείες για να επιστρέψουν σπίτι Οι τρεις γυναίκες ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής, διανύοντας περίπου 1.700 μίλια, δηλαδή 2.735 χιλιόμετρα, περνώντας από εννέα πολιτείες. Η διαδρομή, η οποία κανονικά θα διαρκούσε περίπου 4,5 ώρες με αεροπλάνο, μετατράπηκε σε ένα οδικό ταξίδι διάρκειας περίπου 27 ωρών.







«Ήταν μια περιπέτεια. Είμαστε πολύ δεμένη ομάδα στη δουλειά και προσπαθήσαμε να το διασκεδάσουμε», δήλωσε η Χάρντι, η οποία εξήγησε ότι βασικό της μέλημα ήταν να επιστρέψουν όλες με ασφάλεια στις οικογένειές τους.



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Μάλιστα, η ίδια δήλωσε ότι σκέφτεται να κρατήσει τελικά το αυτοκίνητο, καθώς το συνδέει πλέον με την απρόσμενη περιπέτειά τους.



Η περιπέτεια των τριών γυναικών ήταν μία από τις πολλές ιστορίες ταξιδιωτών που εγκλωβίστηκαν στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, μετά την πανεθνική εντολή καθήλωσης πτήσεων που εκδόθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.



Η απόφαση της FAA ελήφθη λόγω σοβαρού προβλήματος στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η δυσλειτουργία αποδόθηκε σε πρόβλημα κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του δικτύου, με την αντικατάσταση παλαιών χάλκινων καλωδίων από οπτικές ίνες και την υπερφόρτωση δρομολογητή.



Μια περίεργη λύση βρήκε μια γυναίκα από τη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ , όταν η πανεθνική καθήλωση των πτήσεων την Παρασκευή, την άφησε εγκλωβισμένη στη Βόρεια Καρολίνα. Αντί να περιμένει την αποκατάσταση των αεροπορικών δρομολογίων, αποφάσισε να αγοράσει ένα Ford Bronco και να επιστρέψει οδικώς στο σπίτι της, μαζί με δύο εργαζόμενές της, διανύοντας περίπου 2.400 χιλιόμετρα σε 27 ώρες.Η Τάρα Χάρντι είχε ταξιδέψει στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας για επαγγελματική εκπαίδευση μαζί με δύο συνεργάτιδές της, την Αλίσα Μάιερ και τη Μαρέσια Κάουτερ. Κατά την επιστροφή τους, οι πτήσεις τους αναβλήθηκαν τέσσερις φορές, προτού τελικά ακυρωθούν εξαιτίας της απόφασης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να καθηλώσει τις πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.Η Χάρντι εξέτασε αρχικά εναλλακτικές λύσεις, αναζητώντας ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, αλλά και διαθέσιμα δρομολόγια τρένων και λεωφορείων. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει διαθέσιμη επιλογή, καθώς δεν υπήρχαν ενοικιαζόμενα οχήματα σε ακτίνα τεσσάρων ωρών από τη Σάρλοτ.Τότε, η πεθερά της τής πρότεινε μια ασυνήθιστη ιδέα: να επισκεφθεί μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και να αγοράσει ένα όχημα. Η επιχειρηματίας ακολούθησε τη συμβουλή της και αγόρασε ένα Ford Bronco, χωρίς να καταβάλει προκαταβολή.Οι τρεις γυναίκες ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής, διανύοντας περίπου 1.700 μίλια, δηλαδή 2.735 χιλιόμετρα, περνώντας από εννέα πολιτείες. Η διαδρομή, η οποία κανονικά θα διαρκούσε περίπου 4,5 ώρες με αεροπλάνο, μετατράπηκε σε ένα οδικό ταξίδι διάρκειας περίπου 27 ωρών.Κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι τρεις γυναίκες εναλλάσσονταν στην οδήγηση και στον ύπνο, ενώ περνούσαν την ώρα τους ακούγοντας μουσική και podcasts και καταναλώνοντας καφέ και ενεργειακά ποτά.«Ήταν μια περιπέτεια. Είμαστε πολύ δεμένη ομάδα στη δουλειά και προσπαθήσαμε να το διασκεδάσουμε», δήλωσε η Χάρντι, η οποία εξήγησε ότι βασικό της μέλημα ήταν να επιστρέψουν όλες με ασφάλεια στις οικογένειές τους.Μάλιστα, η ίδια δήλωσε ότι σκέφτεται να κρατήσει τελικά το αυτοκίνητο, καθώς το συνδέει πλέον με την απρόσμενη περιπέτειά τους.Η περιπέτεια των τριών γυναικών ήταν μία από τις πολλές ιστορίες ταξιδιωτών που εγκλωβίστηκαν στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, μετά την πανεθνική εντολή καθήλωσης πτήσεων που εκδόθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.Η απόφαση της FAA ελήφθη λόγω σοβαρού προβλήματος στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η δυσλειτουργία αποδόθηκε σε πρόβλημα κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του δικτύου, με την αντικατάσταση παλαιών χάλκινων καλωδίων από οπτικές ίνες και την υπερφόρτωση δρομολογητή.

Η καθήλωση διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες και επηρέασε χιλιάδες πτήσεις, προκαλώντας ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware, μέχρι τη Δευτέρα είχαν καταγραφεί περίπου 18.000 ακυρώσεις πτήσεων από την έναρξη της αναστάτωσης.



Η Τάρα Χάρντι και οι δύο συνεργάτιδές της κατάφεραν τελικά να επιστρέψουν στη Βόρεια Ντακότα, έχοντας αποκτήσει ένα αυτοκίνητο που αρχικά δεν είχαν σκοπό να αγοράσουν, αλλά το οποίο συνδέθηκε με ένα ταξίδι που δύσκολα θα ξεχάσουν.