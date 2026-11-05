Στήριξη Τραμπ σε Χέγκσεθ παρά τα σενάρια απομάκρυνσής του: «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω»
Στήριξη Τραμπ σε Χέγκσεθ παρά τα σενάρια απομάκρυνσής του: «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω»
«Δέχομαι τηλεφωνήματα, σχετικά με εκείνον, δεν καταλαβαίνω γιατί» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Την πρόθεσή του να διατηρήσει τον Πιτ Χέγκσεθ στη θέση του υπουργού Πολέμου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πληροφορίες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασής του μετά τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.
Όπως αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης ο δημοσιογράφος του ABC News Τζον Καρλ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος του δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω».
Ο Τραμπ εμφανίστηκε μάλιστα να απορεί για τις πιέσεις που δέχεται σχετικά με τον υπουργό Πολέμου, λέγοντας: «Δέχομαι αυτά τα τηλεφωνήματα, ξέρεις, σχετικά με εκείνον. Δεν καταλαβαίνω γιατί».
Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς απέδωσε δημοσίως τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν, συνδέοντας την ήττα του κόμματος στις κάλπες της Τρίτης με τις συνέπειες της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής.
Όπως αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης ο δημοσιογράφος του ABC News Τζον Καρλ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος του δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω».
Ο Τραμπ εμφανίστηκε μάλιστα να απορεί για τις πιέσεις που δέχεται σχετικά με τον υπουργό Πολέμου, λέγοντας: «Δέχομαι αυτά τα τηλεφωνήματα, ξέρεις, σχετικά με εκείνον. Δεν καταλαβαίνω γιατί».
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τις πληροφορίες που μετέδωσε την Τετάρτη το CBS News, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ είχε αρχίσει να ρωτά συμβούλους του εάν ο Χέγκσεθ θα έπρεπε να παραμείνει στη θέση του.
Trump told me this morning he intends to keep Pete Hegseth as Defense Secretary: “I have every intention to keep him.” Trump acknowledged receiving calls from people unhappy with Hegseth, but said, “I get these calls, you know, about him. I don't understand why.” He also acknowledged it would be easier to confirm a new Defense Secretary before the Democrats take over the Senate in January.— Jonathan Karl (@jonkarl) November 5, 2026
Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς απέδωσε δημοσίως τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν, συνδέοντας την ήττα του κόμματος στις κάλπες της Τρίτης με τις συνέπειες της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής.
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