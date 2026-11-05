ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στη Γαλλία: Δύο άτομα υπέστησαν ανακοπή, πολλοί τραυματίες

Στήριξη Τραμπ σε Χέγκσεθ παρά τα σενάρια απομάκρυνσής του: «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω»
ΚΟΣΜΟΣ
Πιτ Χέγκσεθ Ντόναλντ Τραμπ

Στήριξη Τραμπ σε Χέγκσεθ παρά τα σενάρια απομάκρυνσής του: «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω»

«Δέχομαι τηλεφωνήματα, σχετικά με εκείνον, δεν καταλαβαίνω γιατί» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Στήριξη Τραμπ σε Χέγκσεθ παρά τα σενάρια απομάκρυνσής του: «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρόθεσή του να διατηρήσει τον Πιτ Χέγκσεθ στη θέση του υπουργού Πολέμου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πληροφορίες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασής του μετά τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης ο δημοσιογράφος του ABC News Τζον Καρλ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος του δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω κάθε πρόθεση να τον κρατήσω».

Ο Τραμπ εμφανίστηκε μάλιστα να απορεί για τις πιέσεις που δέχεται σχετικά με τον υπουργό Πολέμου, λέγοντας: «Δέχομαι αυτά τα τηλεφωνήματα, ξέρεις, σχετικά με εκείνον. Δεν καταλαβαίνω γιατί».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τις πληροφορίες που μετέδωσε την Τετάρτη το CBS News, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ είχε αρχίσει να ρωτά συμβούλους του εάν ο Χέγκσεθ θα έπρεπε να παραμείνει στη θέση του.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς απέδωσε δημοσίως τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν, συνδέοντας την ήττα του κόμματος στις κάλπες της Τρίτης με τις συνέπειες της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Red Bull SoundClash ξεκίνησε – Στις 14 Νοεμβρίου, το battle στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ

Ο RACK και η LILA ετοιμάζονται για μια ξεχωριστή μουσική αναμέτρηση, με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στην παρουσίαση, secret guests και το κοινό να αποφασίζει τον νικητή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης