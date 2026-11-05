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Σε ισόβια μετατρέπει όλες τις θανατικές καταδίκες στην Καλιφόρνια ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ
Σε ισόβια μετατρέπει όλες τις θανατικές καταδίκες στην Καλιφόρνια ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ
Είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της Πολιτείας, τονίζει ο απερχόμενος επικεφαλής της μεγαλύτερης Πολιτείας των ΗΠΑ -
Ο απερχόμενος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας ότι θα μετατρέψει τις θανατικές ποινές και των 548 κρατουμένων της πολιτείας που αναμένουν εκτέλεση σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.
«Προβαίνω σε αυτή την ενέργεια επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η κρατικά επιβεβλημένη εκτέλεση είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού μας συστήματος και μας μειώνει όλους», έγραψε ο Νιούσομ σε επιστολή προς τους Καλιφορνέζους, εξηγώντας την απόφασή του. Προσθέτει ακόμη: «Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να εκτελούμε ανθρώπους στο ατελές νομικό μας σύστημα και να παραμένουμε πιστοί στις βασικές μας αξίες, με πρώτη μεταξύ αυτών τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
Ο Νιούσομ μπορεί να μετατρέψει σε ισόβια περίπου το 40% των θανατικών ποινών απλά με μια υπογραφή, αλλά για τις υπόλοιπες θα απαιτηθεί η έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκειμένου να οριστικοποιηθούν.
Ως ένα βαθμό είναι συμβολική απόφαση, καθώς στην Καλιφόρνια η τελευταία εκτέλεση έγινε το 2006. Μόνο 13 κρατούμενοι έχουν εκτελεστεί από τότε που οι ψηφοφόροι επανέφεραν τη θανατική ποινή το 1978. Πριν από μια δεκαετία το εκλογικό σώμα της Πολιτείας επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στο μέτρο, απορρίπτοντας σε δημοψήφισμα μια πρωτοβουλία για την κατάργηση.
Ο Νιούσομ και άλλοι αντίπαλοι της θανατικής ποινής, όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times, υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η διαδικασία είναι δαπανηρή, σκληρή και εισάγει διακρίσεις, καθώς οι θανατικές ποινές επιβάλλονται δυσανάλογα σε κατηγορούμενους που προέρχονται από μειονότητες.
Η κίνηση αυτή έρχεται στους τελευταίους μήνες της θητείας του Νιούσομ ως κυβερνήτη: την Τρίτη εξελέγη με 64% ο Δημοκρατικός Ξαβιέ Μπεσέρα.
Δεν αποκλείεται, πάντως, να δούμε τον Νιούσομ υποψήφιο με τους Δημοκρατικούς για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
Οι LA Times σχολιάζουν ότι η άρση των θανατικών ποινών θα μπορούσε να τον βοηθήσει στις προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια, όπου η βάση των Δημοκρατικών αποτελείται από ομοϊδεάτες φιλελεύθερους ψηφοφόρους, αλλά ενδεχομένως να τον βλάψει πανεθνικά, όπου το εκλογικό σώμα υποστηρίζει τη θανατική ποινή.
«Προβαίνω σε αυτή την ενέργεια επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η κρατικά επιβεβλημένη εκτέλεση είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού μας συστήματος και μας μειώνει όλους», έγραψε ο Νιούσομ σε επιστολή προς τους Καλιφορνέζους, εξηγώντας την απόφασή του. Προσθέτει ακόμη: «Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να εκτελούμε ανθρώπους στο ατελές νομικό μας σύστημα και να παραμένουμε πιστοί στις βασικές μας αξίες, με πρώτη μεταξύ αυτών τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
Ο Νιούσομ μπορεί να μετατρέψει σε ισόβια περίπου το 40% των θανατικών ποινών απλά με μια υπογραφή, αλλά για τις υπόλοιπες θα απαιτηθεί η έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκειμένου να οριστικοποιηθούν.
Ως ένα βαθμό είναι συμβολική απόφαση, καθώς στην Καλιφόρνια η τελευταία εκτέλεση έγινε το 2006. Μόνο 13 κρατούμενοι έχουν εκτελεστεί από τότε που οι ψηφοφόροι επανέφεραν τη θανατική ποινή το 1978. Πριν από μια δεκαετία το εκλογικό σώμα της Πολιτείας επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στο μέτρο, απορρίπτοντας σε δημοψήφισμα μια πρωτοβουλία για την κατάργηση.
Ο Νιούσομ και άλλοι αντίπαλοι της θανατικής ποινής, όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times, υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η διαδικασία είναι δαπανηρή, σκληρή και εισάγει διακρίσεις, καθώς οι θανατικές ποινές επιβάλλονται δυσανάλογα σε κατηγορούμενους που προέρχονται από μειονότητες.
Η κίνηση αυτή έρχεται στους τελευταίους μήνες της θητείας του Νιούσομ ως κυβερνήτη: την Τρίτη εξελέγη με 64% ο Δημοκρατικός Ξαβιέ Μπεσέρα.
Δεν αποκλείεται, πάντως, να δούμε τον Νιούσομ υποψήφιο με τους Δημοκρατικούς για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
Οι LA Times σχολιάζουν ότι η άρση των θανατικών ποινών θα μπορούσε να τον βοηθήσει στις προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια, όπου η βάση των Δημοκρατικών αποτελείται από ομοϊδεάτες φιλελεύθερους ψηφοφόρους, αλλά ενδεχομένως να τον βλάψει πανεθνικά, όπου το εκλογικό σώμα υποστηρίζει τη θανατική ποινή.
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