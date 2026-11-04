Μία νεκρή και 10 τραυματίες από φωτιά και έκρηξη σε πολυκατοικία στην Αλβανία, δείτε βίντεο

τραυματίστηκαν από φωτιά και ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11) σε πολυκατοικία στην πόλη Ελμπασάν της Αλβανίας , προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.Σύμφωνα με τη νεότερη επίσημη ενημέρωση της αλβανικής αστυνομίας, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στη συνοικία «Qemal Stafa».Από το περιστατικό έχασε τη ζωή της μια 82χρονη ένοικος του κτηρίου, με τα αρχικά H.B., ενώ δέκα ακόμη κάτοικοι τραυματίστηκαν και βρίσκονται υπό ιατρική φροντίδα.Σύμφωνα με πληροφορίες αλβανικών μέσων ενημέρωσης, μετά την φωτί έγινε έκρηξη που ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κτήριο. Από την ισχύ της φέρονται να κατέρρευσαν εσωτερικοί τοίχοι, ενώ καταστροφές καταγράφηκαν σε γειτονικά διαμερίσματα και σε τμήματα του κλιμακοστασίου.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και διασωστικά συνεργεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να ελέγξουν τους χώρους της πολυκατοικίας.

Το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας είχε ανακοινώσει αρχικά ότι οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Ελμπασάν, ανάμεσά τους και παιδιά.



Ωστόσο, η νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας ανεβάζει τον αριθμό των τραυματιών σε δέκα, χωρίς να διευκρινίζει τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.



Παράλληλα, στα πρώτα δημοσιεύματα υπήρχαν αναφορές για έναν 69χρονο αγνοούμενο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Στην τελευταία ανακοίνωση της αστυνομίας δεν γίνεται αναφορά στην τύχη του.



Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας



Σύμφωνα με την αστυνομία, το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά ανήκει σε άνδρα με τα αρχικά H.I.. Κλιμάκιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται στον τόπο του περιστατικού και πραγματοποιεί έρευνες για να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και σημειώθηκε η έκρηξη.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.