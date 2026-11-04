Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
«Η άγνωστη της αποβάθρας του Ζαβέλ»: Το βιβλίο για την ανεξιχνίαστη δολοφονία μοντέλου στο Παρίσι πριν από 77 χρόνια κέρδισε το Γκονκούρ
«Η άγνωστη της αποβάθρας του Ζαβέλ»: Το βιβλίο για την ανεξιχνίαστη δολοφονία μοντέλου στο Παρίσι πριν από 77 χρόνια κέρδισε το Γκονκούρ
Το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο στη Γαλλία απονεμήθηκε στον συγγραφέα Φιλίπ Ζεναντά για το βιβλίο του «L'Inconnue du quai de Javel» (Η άγνωστη της αποβάθρας του Ζαβέλ) - Πριν 77 χρόνια εντοπίστηκε θανάσιμα μαχαιρωμένη στις όχθες του Σηκουάνα μια 29χρονη γυναίκα, ο δολοφόνος της δεν βρέθηκε ποτέ
Στον 62χρονο συγγραφέα Φιλίπ Ζεναντά απονεμήθηκε το βράδυ της Τρίτης 3/11 το λογοτεχνικό βραβείο Γκονκούρ 2026 (Goncourt 2026) για το μυθιστόρημα «L'Inconnue du quai de Javel».Το βιβλίο που κέρδισε το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και συγκεκριμένα στην δολοφονία μιας 29χρονης γυναίκας από τη Βρετάνη, της Λουίζ Κανσό, διάσημου μοντέλου της δεκαετίας του 1940 στο Παρίσι.
Αργα τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου του 1949 η νεαρή γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως μοντέλο για τους ζωγράφους στην ιστορική συνοικία Μονπαρνάς του Παρισιού, βρέθηκε θανάσιμα μαχαιρωμένη κοντά στον Σηκουάνα. Η γυναίκα έδινε την εντύπωση πως είχε ντυθεί βιαστικά, δεν είχε μαζί της τσάντα, ούτε φορούσε παπούτσια. Αν και οι Αρχές εξέτασαν τέσσερα άτομα ως ύποπτους, η υπόθεση έκλεισε έξι μήνες αργότερα χωρίς να έχει βρεθεί ο δολοφόνος.
Όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος πολλοί καλλιτέχνες εγκατέλειψαν τη γαλλική πρωτεύουσα. Όμως, η Λουίζ Κανσό παρέμεινε στο κατεχόμενο Παρίσι και εργαζόταν ως σερβιτόρα στα καμπαρέ και ως χορεύτρια στα Folies Bergère. Είχε μια κόρη, τη Ναταλί, η οποία ζούσε με την νταντά της σε προάστιο του Παρισιού και εκείνη την επισκεπτόταν κάθε Κυριακή. Σύμφωνα με την έρευνα του Φιλίπ Ζεναντά η συναναστροφή της νεαρής γυναίκας με «κακές παρέες» την οδήγησε στον αλκοολισμό μέχρι τον τραγικό και ανεξιχνίαστο θάνατό της στα 29 της χρόνια.
Στο βιβλίο του ο βραβευμένος συγγραφέας πέρα από τον αινιγματικό θάνατο της Λουίζ Κανσό εξετάζει και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία του 20ου αιώνα και καταλήγει πως από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουν αλλάξει πολλά για τις γυναικοκτονίες. Παράλληλα, ο συγγραφέας αποκαθιστά και τη φήμη της Κανσό καθώς μετά τη δολοφονία της η 300 σελίδων έκθεση της αστυνομίας την παρουσίαζε ως γυναίκα «κακής φήμης» ενώ δημοσιεύματα της εποχής την περιέγραφαν ως ιερόδουλη και εξαρτημένη από ναρκωτικές ουσίες.
Στο 530 σελίδων βιβλίο του ο συγγραφέας αναφέρεται στο θύμα με ενσυναίσθηση και υποδεικνύει τον πιθανό δολοφόνο ενώ η Le Monde γράφει ότι «ο Ζεναντά δεν φείδεται κόπων να κατανοήσει την ηρωίδα του». Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ο Φιλίπ Ζεναντά για να γράψει το βραβευμένο μυθιστόρημά του διάβασε πρώτα σχεδόν όλα τα αστυνομικά μυθιστορήματα του Ζορζ Σιμενόν με πρωταγωνιστή τον «Επιθεωρητή Μεγκρέ», ο οποίος ήταν επικεφαλής ενός τμήματος δίωξης του εγκλήματος στο Παρίσι το 1940.
Ο συγγραφέας Φιλίπ Ζεναντά έχει βρεθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν στη λίστα των υποψηφίων για το λογοτεχνικό βραβείο Goncourt και τελικά το κέρδισε με το 13ο μυθιστόρημά του «L'Inconnue du quai de Javel». Ο Ζεναντά, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος στο περιοδικό Voici, στα βιβλία του πραγματεύεται συνήθως υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές στη Γαλλία, όπως το μυθιστόρημά του «Sulak», το οποίο έγραψε το 2013 και αναφέρεται στον διαβόητο ληστή Σουλάκ, που λήστευε κοσμηματοπωλεία την δεκαετία του 1980 και ήταν γνωστός για τις εντυπωσιακές αποδράσεις του. Το μυθιστόρημα «L'Inconnue du quai de Javel» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Flammarion τον περασμένο Αύγουστο και έχει ήδη πουλήσει 100.000 αντίτυπα ενώ μετά την βράβευσή του οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.
Αργα τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου του 1949 η νεαρή γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως μοντέλο για τους ζωγράφους στην ιστορική συνοικία Μονπαρνάς του Παρισιού, βρέθηκε θανάσιμα μαχαιρωμένη κοντά στον Σηκουάνα. Η γυναίκα έδινε την εντύπωση πως είχε ντυθεί βιαστικά, δεν είχε μαζί της τσάντα, ούτε φορούσε παπούτσια. Αν και οι Αρχές εξέτασαν τέσσερα άτομα ως ύποπτους, η υπόθεση έκλεισε έξι μήνες αργότερα χωρίς να έχει βρεθεί ο δολοφόνος.
Το «Κορίτσι με τα Εκατό Πορτρέτα» και η συγκινητική ιστορία της σύντομης ζωής τουΑφού πέρασαν 77 χρόνια από την ανεξιχνίαστη δολοφονία της Λουίζ Κανσό, γνωστής με το προσωνύμιο «Το Κορίτσι με τα Εκατό Πορτρέτα», ο Φιλίπ Ζεναντά αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη δική του έρευνα για την μυστηριώδη δολοφονία της και να αποκαταστήσει τη φήμη της στο ευρύ κοινό. Στο βιβλίο του παρουσιάζει τη ιστορία ζωής της νεαρής γυναίκας με τη «σκοτεινή ομορφιά». Η Κανσό, κόρη υποδηματοποιού από τη Βρετάνη, αποξενωμένη από την οικογένειά της, ταξίδεψε στο Παρίσι το καλοκαίρι του 1937 σε ηλικία μόλις 17 ετών, για να δοκιμάσει την τύχη της ως μοντέλο. Πολύ γρήγορα η ομορφιά της γοήτευσε τους ζωγράφους του Μονπαρνάς και η ίδια έγινε περιζήτητη.
Όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος πολλοί καλλιτέχνες εγκατέλειψαν τη γαλλική πρωτεύουσα. Όμως, η Λουίζ Κανσό παρέμεινε στο κατεχόμενο Παρίσι και εργαζόταν ως σερβιτόρα στα καμπαρέ και ως χορεύτρια στα Folies Bergère. Είχε μια κόρη, τη Ναταλί, η οποία ζούσε με την νταντά της σε προάστιο του Παρισιού και εκείνη την επισκεπτόταν κάθε Κυριακή. Σύμφωνα με την έρευνα του Φιλίπ Ζεναντά η συναναστροφή της νεαρής γυναίκας με «κακές παρέες» την οδήγησε στον αλκοολισμό μέχρι τον τραγικό και ανεξιχνίαστο θάνατό της στα 29 της χρόνια.
Στο βιβλίο του ο βραβευμένος συγγραφέας πέρα από τον αινιγματικό θάνατο της Λουίζ Κανσό εξετάζει και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία του 20ου αιώνα και καταλήγει πως από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουν αλλάξει πολλά για τις γυναικοκτονίες. Παράλληλα, ο συγγραφέας αποκαθιστά και τη φήμη της Κανσό καθώς μετά τη δολοφονία της η 300 σελίδων έκθεση της αστυνομίας την παρουσίαζε ως γυναίκα «κακής φήμης» ενώ δημοσιεύματα της εποχής την περιέγραφαν ως ιερόδουλη και εξαρτημένη από ναρκωτικές ουσίες.
Στο 530 σελίδων βιβλίο του ο συγγραφέας αναφέρεται στο θύμα με ενσυναίσθηση και υποδεικνύει τον πιθανό δολοφόνο ενώ η Le Monde γράφει ότι «ο Ζεναντά δεν φείδεται κόπων να κατανοήσει την ηρωίδα του». Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ο Φιλίπ Ζεναντά για να γράψει το βραβευμένο μυθιστόρημά του διάβασε πρώτα σχεδόν όλα τα αστυνομικά μυθιστορήματα του Ζορζ Σιμενόν με πρωταγωνιστή τον «Επιθεωρητή Μεγκρέ», ο οποίος ήταν επικεφαλής ενός τμήματος δίωξης του εγκλήματος στο Παρίσι το 1940.
Ο συγγραφέας Φιλίπ Ζεναντά έχει βρεθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν στη λίστα των υποψηφίων για το λογοτεχνικό βραβείο Goncourt και τελικά το κέρδισε με το 13ο μυθιστόρημά του «L'Inconnue du quai de Javel». Ο Ζεναντά, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος στο περιοδικό Voici, στα βιβλία του πραγματεύεται συνήθως υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές στη Γαλλία, όπως το μυθιστόρημά του «Sulak», το οποίο έγραψε το 2013 και αναφέρεται στον διαβόητο ληστή Σουλάκ, που λήστευε κοσμηματοπωλεία την δεκαετία του 1980 και ήταν γνωστός για τις εντυπωσιακές αποδράσεις του. Το μυθιστόρημα «L'Inconnue du quai de Javel» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Flammarion τον περασμένο Αύγουστο και έχει ήδη πουλήσει 100.000 αντίτυπα ενώ μετά την βράβευσή του οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα