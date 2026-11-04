Αποκάλυψη του CNN: Βοηθήστε με να τελειώσω τη δουλειά, ζήτησε ο Τραμπ από τους χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών - «Οι Δημοκρατικοί θέλουν να με παραπέμψουν»

«Σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να παλεύω κάθε μέρα για σας και τις οικογένειές σας» ανέφερε ο Τραμπ στο μήνυμά του. «Οι Δημοκρατικοί είναι πιο οργισμένοι και επικίνδυνοι από ποτέ» συνέχισε, επισείοντας το σενάριο της παραπομπής του, για να προσθέσει: «Σήμερα δεν είναι η μέρα να πάρουμε το πόδι μας από το γκάζι».

President Donald Trump urged supporters to help him “finish the job” in a fundraising appeal as polls began to close Tuesday, warning that Democrats would seek to impeach him if they regained control of Congress. CNN's Kaitlan Collins reports. https://t.co/7UBRqNF7Yi — CNN (@CNN) November 4, 2026