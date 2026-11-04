Αποκάλυψη του CNN: Βοηθήστε με να τελειώσω τη δουλειά, ζήτησε ο Τραμπ από τους χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών - «Οι Δημοκρατικοί θέλουν να με παραπέμψουν»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ Παραπομπή Τραμπ

Αποκάλυψη του CNN: Βοηθήστε με να τελειώσω τη δουλειά, ζήτησε ο Τραμπ από τους χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών - «Οι Δημοκρατικοί θέλουν να με παραπέμψουν»

«Σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να παλεύω κάθε μέρα για σας και τις οικογένειές σας» ανέφερε ο Τραμπ στο μήνυμά του - «Οι Δημοκρατικοί είναι πιο οργισμένοι και επικίνδυνοι από ποτέ»

Αποκάλυψη του CNN: Βοηθήστε με να τελειώσω τη δουλειά, ζήτησε ο Τραμπ από τους χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών - «Οι Δημοκρατικοί θέλουν να με παραπέμψουν»
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Με το ενδεχόμενο μιας νέας διαδικασίας παραπομπής του σε δίκη επιχείρησε να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που είχαν ήδη αρχίσει να κλείνουν οι κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το CNN και την ρεπόρτερ Κέιτλαν Κόλινς, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ουκ ολίγες φορές στοχοποιήσει δημοσίως, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα συγκέντρωσης χρημάτων προς τους υποστηρικτές του, καλώντας τους να τον βοηθήσουν να «ολοκληρώσει τη δουλειά» («finish the job»).

Στο μήνυμά του, προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί θα επιχειρήσουν να κινήσουν διαδικασία παραπομπής του, εάν καταφέρουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου -ήτοι, να επικρατήσουν τόσο στη Βουλή και τη Γερουσία.

«Σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να παλεύω κάθε μέρα για σας και τις οικογένειές σας» ανέφερε ο Τραμπ στο μήνυμά του. «Οι Δημοκρατικοί είναι πιο οργισμένοι και επικίνδυνοι από ποτέ» συνέχισε, επισείοντας το σενάριο της παραπομπής του, για να προσθέσει: «Σήμερα δεν είναι η μέρα να πάρουμε το πόδι μας από το γκάζι».


Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής του προέδρου, εφόσον εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία. Ωστόσο, για την καταδίκη και την απομάκρυνσή του από το αξίωμα θα απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία -την οποία επίσης έχουν κερδίσει οι Δημοκρατικοί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικαλείται αυτό το ενδεχόμενο. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι μια νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες προσπάθειες παραπομπής του. Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με δύο διαδικασίες παραπομπής κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, το 2019 και το 2021, χωρίς να καταδικαστεί από τη Γερουσία.
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