Η Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει συνάντηση εκπροσώπων Ρωσίας και Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Μελάνια Τραμπ Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Συνάντηση

Η Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει συνάντηση εκπροσώπων Ρωσίας και Ουκρανίας

Το γραφείο της ανακοίνωσε ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ θα φέρει «προσωπικά» σε επαφή τους εκπροσώπους των δύο πλευρών, κάνοντας λόγο για «μία σημαντική στιγμή στην αμερικανική ιστορία»

Η Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει συνάντηση εκπροσώπων Ρωσίας και Ουκρανίας
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Η Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει συνάντηση εκπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μεθαύριο, Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σε μια νέα πρωτοβουλία που αφορά τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Το γραφείο της ανακοίνωσε ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ θα φέρει «προσωπικά» σε επαφή τους εκπροσώπους των δύο πλευρών, κάνοντας λόγο για «μία σημαντική στιγμή στην αμερικανική ιστορία».

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεών της για ανθρωπιστικά ζητήματα που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμβολή της είχε προηγηθεί και στην επίτευξη συμφωνίας για εξαήμερη εκεχειρία στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ολέσκι, καθώς και στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων.
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