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Το Χονγκ Κονγκ βίωσε τον θερμότερο Οκτώβριο που έχει καταγραφεί λόγω Ελ Νίνιο
Το Χονγκ Κονγκ βίωσε τον θερμότερο Οκτώβριο που έχει καταγραφεί λόγω Ελ Νίνιο
Το εξαιρετικά έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο του 2026 προκάλεσε άνοδο της θερμοκρασίας στον τροπικό Ειρηνικό, δημιουργώντας κλιματικές συνθήκες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο ξηρασιών και πλημμυρών, ενώ παράλληλα επιδείνωσε την υπερθέρμανση του πλανήτη
Το Χονγκ Κονγκ βίωσε τον θερμότερο Οκτώβριο που έχει καταγραφεί από την έναρξη των καταγραφών θερμοκρασίας εν μέσω ενός «πολύ έντονου φαινομένου Ελ Νίνιο», ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία της περιοχής.
«Στο πλαίσιο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και ενός πολύ έντονου φαινομένου Ελ Νίνιο, που θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, ο Οκτώβριος του 2026 ήταν ασυνήθιστα ζεστός», τόνισε σε ανακοίνωσή του το Αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μέσες μηνιαίες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ για Οκτώβριο από την έναρξη των καταγραφών στο Χονγκ Κονγκ το 1884.
Το Αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ είχε αναφέρει προηγουμένως μέση μηνιαία θερμοκρασία 27,6°C, κατά 0,2°C υψηλότερη από το υφιστάμενο ρεκόρ του 2025 για την ίδια περίοδο.
Το εξαιρετικά έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο του 2026 προκάλεσε άνοδο της θερμοκρασίας στον τροπικό Ειρηνικό, δημιουργώντας κλιματικές συνθήκες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο ξηρασιών και πλημμυρών, ενώ παράλληλα επιδείνωσε την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Το Χονγκ Κονγκ κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον Αύγουστο, στους 36,9°C, όταν ο τυφώνας Ντόλφιν σάρωσε την ανατολική Κίνα.
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«Στο πλαίσιο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και ενός πολύ έντονου φαινομένου Ελ Νίνιο, που θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, ο Οκτώβριος του 2026 ήταν ασυνήθιστα ζεστός», τόνισε σε ανακοίνωσή του το Αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μέσες μηνιαίες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ για Οκτώβριο από την έναρξη των καταγραφών στο Χονγκ Κονγκ το 1884.
Το Αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ είχε αναφέρει προηγουμένως μέση μηνιαία θερμοκρασία 27,6°C, κατά 0,2°C υψηλότερη από το υφιστάμενο ρεκόρ του 2025 για την ίδια περίοδο.
Το εξαιρετικά έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο του 2026 προκάλεσε άνοδο της θερμοκρασίας στον τροπικό Ειρηνικό, δημιουργώντας κλιματικές συνθήκες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο ξηρασιών και πλημμυρών, ενώ παράλληλα επιδείνωσε την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Το Χονγκ Κονγκ κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον Αύγουστο, στους 36,9°C, όταν ο τυφώνας Ντόλφιν σάρωσε την ανατολική Κίνα.
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