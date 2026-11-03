Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος δύο μηνών, από έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού στην Κολομβία, δείτε βίντεο

Στόχος στρατιωτική βάση στην Τολίμα, 17 τραυματίες και ζημιές σε νοσοκομείο και σπίτια - Ο πρόεδρος προαναγγέλλει εντατικοποίηση των επιχειρήσεων





Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε να αρχίσουν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, ιδίως αεροπορικοί βομβαρδισμοί, εναντίον στρατοπέδων ανταρτών. Σ’ αυτές έχουν σκοτωθεί ήδη δεκάδες μαχητές, ανάμεσά τους τουλάχιστον οκτώ ανήλικοι, κατά όσα είναι γνωστά.







Από την άλλη, ένοπλες οργανώσεις εντείνουν τις βομβιστικές ενέργειες και τις δολοφονίες. Την περασμένη εβδομάδα καταγράφτηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις, σε μια από τις οποίες σκοτώθηκε αστυνομικός.







Η επίθεση είχε στόχο στρατιωτική βάση προχθές Κυριακή το βράδυ, στον δήμο Πλανάδας, στο νότιο τμήμα του νομού Τολίμα. Το φορτηγό που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά ανατινάχτηκε, προκαλώντας ζημιές σε νοσοκομείο και σπίτια.



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Το υπουργείο Άμυνας επέρριψε την ευθύνη για την ενέργεια σε «μέλη της δομής ‘Χερόνιμο Γαλεάνο’», ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.



«Με βαθιά οδύνη ενημερώνω ότι ο απολογισμός, ακόμη προσωρινός, της επίθεσης στην Πλανάδας ανέρχεται σε τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου βρέφους δυο μηνών. Απαράδεκτο!», τόνισε η κυβερνήτρια στην Τολίμα, η Αδριάνα Μαγάλι Ματίς, μέσω X.



Βομβιστική ενέργεια στην οποία χρησιμοποιήθηκε φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στη δυτική Κολομβία , συμπεριλαμβανομένου βρέφους δυο μηνών, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε διαφωνούντες της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC.Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε να αρχίσουν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, ιδίως αεροπορικοί βομβαρδισμοί, εναντίον στρατοπέδων ανταρτών. Σ’ αυτές έχουν σκοτωθεί ήδη δεκάδες μαχητές, ανάμεσά τους τουλάχιστον οκτώ ανήλικοι, κατά όσα είναι γνωστά.Από την άλλη, ένοπλες οργανώσεις εντείνουν τις βομβιστικές ενέργειες και τις δολοφονίες. Την περασμένη εβδομάδα καταγράφτηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις, σε μια από τις οποίες σκοτώθηκε αστυνομικός.«Αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα!», εξεμάνη χθες μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ο αρχηγός του κράτους, κάνοντας λόγο για «άνανδρη» ενέργεια «ναρκοτρομοκρατών».Η επίθεση είχε στόχο στρατιωτική βάση προχθές Κυριακή το βράδυ, στον δήμο Πλανάδας, στο νότιο τμήμα του νομού Τολίμα. Το φορτηγό που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά ανατινάχτηκε, προκαλώντας ζημιές σε νοσοκομείο και σπίτια.Το υπουργείο Άμυνας επέρριψε την ευθύνη για την ενέργεια σε «μέλη της δομής ‘Χερόνιμο Γαλεάνο’», ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.«Με βαθιά οδύνη ενημερώνω ότι ο απολογισμός, ακόμη προσωρινός, της επίθεσης στην Πλανάδας ανέρχεται σε τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου βρέφους δυο μηνών. Απαράδεκτο!», τόνισε η κυβερνήτρια στην Τολίμα, η Αδριάνα Μαγάλι Ματίς, μέσω X.





Σε βίντεο διακρίνεται γυναίκα που κλαίει με απελπισία καθώς άνδρας βγάζει από τα συντρίμμια μικροσκοπικό σώμα, καλυμμένο με κουβέρτα. Σε άλλα στιγμιότυπα, διακρίνονται αιμόφυρτοι άνθρωποι ανάμεσα σε συντρίμμια σκορπισμένα στους δρόμους.



«Εγκληματική ενέργεια» Η έκρηξη τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το οποίο πρόσθεσε πως ανέπτυξε νοσοκομείο εκστρατείας για να προσφερθούν φροντίδες στα θύματα.



Η επίθεση ήταν «αχρεία και εγκληματική ενέργεια την οποία απορρίπτουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο», ανέφερε η κ. Ματίς μέσω X.



«Η επίθεση εναντίον του άμαχου πληθυσμού, των στρατιωτών μας και των οικογενειών στην Τολίμα ξεπερνά όριο που δεν θα ανεχθούμε», πρόσθεσε.







Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια επέμεινε πως θα ενταθεί ο αγώνας εναντίον των παράνομων ένοπλων οργανώσεων.



«Θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς εναντίον νόμιμων στρατιωτικών στόχων, θα εντείνουμε τις ειδικές επιχειρήσεις και θα προχωρήσουμε στην επανέναρξη των ψεκασμών (σ.σ. για την καταστροφή παράνομων καλλιεργειών) σύμφωνα με τον νόμο», τόνισε.



Σύμφωνα με τον δήμο της Πλανάδας, πέρα από το φορτηγό που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά, «κάτοικοι αντιλήφθηκαν drones να πετούν πάνω από το κέντρο» της κοινότητας αυτής, καθώς ένοπλες οργανώσεις χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, για διάφορους σκοπούς.







Η Κολομβία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα βίας, που τροφοδοτούν συγκρούσεις ανάμεσα σε αντάρτες και καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών στη λατινοαμερικάνικη χώρα, που κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.



Την 1η Σεπτεμβρίου, η έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικές ύλες στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους 11. Μερικές εβδομάδες αργότερα, τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν έπεσαν σε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς τοποθετημένους από ομάδα διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).