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Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος δύο μηνών, από έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού στην Κολομβία, δείτε βίντεο
Στόχος στρατιωτική βάση στην Τολίμα, 17 τραυματίες και ζημιές σε νοσοκομείο και σπίτια - Ο πρόεδρος προαναγγέλλει εντατικοποίηση των επιχειρήσεων
Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε να αρχίσουν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, ιδίως αεροπορικοί βομβαρδισμοί, εναντίον στρατοπέδων ανταρτών. Σ’ αυτές έχουν σκοτωθεί ήδη δεκάδες μαχητές, ανάμεσά τους τουλάχιστον οκτώ ανήλικοι, κατά όσα είναι γνωστά.
#ATENCIÓN | Cámara de seguridad del municipio de Planadas, Tolima muestra el momento exacto en el que los artefactos explosivos lanzados al aparecer desde drones y una volqueta impactan contra las instalaciones del hospital y varias viviendas. El atentado deja 4 personas muertas… pic.twitter.com/cM1ASOBYv1— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 2, 2026
Από την άλλη, ένοπλες οργανώσεις εντείνουν τις βομβιστικές ενέργειες και τις δολοφονίες. Την περασμένη εβδομάδα καταγράφτηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις, σε μια από τις οποίες σκοτώθηκε αστυνομικός.
«Αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα!», εξεμάνη χθες μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ο αρχηγός του κράτους, κάνοντας λόγο για «άνανδρη» ενέργεια «ναρκοτρομοκρατών».
Η επίθεση είχε στόχο στρατιωτική βάση προχθές Κυριακή το βράδυ, στον δήμο Πλανάδας, στο νότιο τμήμα του νομού Τολίμα. Το φορτηγό που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά ανατινάχτηκε, προκαλώντας ζημιές σε νοσοκομείο και σπίτια.
#Colombia 🇨🇴: Revolutionary Armed Forces of Colombia (#FARC) allegedly carried out an attack in Planadas, Tolima.— War Noir (@war_noir) November 2, 2026
Group apparently used Improvised Cylinder Mortar ("Cilindiros") with a Propane Gas Bomb ("La bomba barbacoa, Barbecue Bomb") — which was hidden in a truck bed. pic.twitter.com/GqPwZdwLSs
Το υπουργείο Άμυνας επέρριψε την ευθύνη για την ενέργεια σε «μέλη της δομής ‘Χερόνιμο Γαλεάνο’», ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.
«Με βαθιά οδύνη ενημερώνω ότι ο απολογισμός, ακόμη προσωρινός, της επίθεσης στην Πλανάδας ανέρχεται σε τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου βρέφους δυο μηνών. Απαράδεκτο!», τόνισε η κυβερνήτρια στην Τολίμα, η Αδριάνα Μαγάλι Ματίς, μέσω X.
Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida.— Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 2, 2026
¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta…
Σε βίντεο διακρίνεται γυναίκα που κλαίει με απελπισία καθώς άνδρας βγάζει από τα συντρίμμια μικροσκοπικό σώμα, καλυμμένο με κουβέρτα. Σε άλλα στιγμιότυπα, διακρίνονται αιμόφυρτοι άνθρωποι ανάμεσα σε συντρίμμια σκορπισμένα στους δρόμους.
«Εγκληματική ενέργεια»Η έκρηξη τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το οποίο πρόσθεσε πως ανέπτυξε νοσοκομείο εκστρατείας για να προσφερθούν φροντίδες στα θύματα.
Η επίθεση ήταν «αχρεία και εγκληματική ενέργεια την οποία απορρίπτουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο», ανέφερε η κ. Ματίς μέσω X.
«Η επίθεση εναντίον του άμαχου πληθυσμού, των στρατιωτών μας και των οικογενειών στην Τολίμα ξεπερνά όριο που δεν θα ανεχθούμε», πρόσθεσε.
¡Rechazamos con absoluta contundencia este cobarde acto terrorista en Planadas! No hay ninguna causa, ideología ni brazalete que justifique tanta barbarie y crueldad contra la población civil.— Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 2, 2026
Las mafias del narcotráfico y la minería ilegal están sembrando muerte y terror en… pic.twitter.com/b1XfLSXJpM
Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια επέμεινε πως θα ενταθεί ο αγώνας εναντίον των παράνομων ένοπλων οργανώσεων.
«Θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς εναντίον νόμιμων στρατιωτικών στόχων, θα εντείνουμε τις ειδικές επιχειρήσεις και θα προχωρήσουμε στην επανέναρξη των ψεκασμών (σ.σ. για την καταστροφή παράνομων καλλιεργειών) σύμφωνα με τον νόμο», τόνισε.
Σύμφωνα με τον δήμο της Πλανάδας, πέρα από το φορτηγό που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά, «κάτοικοι αντιλήφθηκαν drones να πετούν πάνω από το κέντρο» της κοινότητας αυτής, καθώς ένοπλες οργανώσεις χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, για διάφορους σκοπούς.
#ATENCIÓN #HULTIMAHORA Potente explosión de una volqueta bomba cerca de la base militar— Florencianos.com (@florencianoscom) November 2, 2026
Imágenes posteriores a la detonación muestran el panorama de destrucción en el sector de Los Mangos, pasando la Vuelta de la Vilocha, en inmediaciones de la base militar de Planadas. La vía… pic.twitter.com/dUmKxa7xaa
Η Κολομβία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα βίας, που τροφοδοτούν συγκρούσεις ανάμεσα σε αντάρτες και καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών στη λατινοαμερικάνικη χώρα, που κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.
Την 1η Σεπτεμβρίου, η έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικές ύλες στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους 11. Μερικές εβδομάδες αργότερα, τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν έπεσαν σε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς τοποθετημένους από ομάδα διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).
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