Επίθεση με πυροβολισμούς σε δημοφιλή παραλία της Καλιφόρνιας, δύο νεκροί, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Επίθεση με πυροβολισμούς σε δημοφιλή παραλία της Καλιφόρνιας, δύο νεκροί, δείτε βίντεο

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για το τι συνέβη στην παραλία

Επίθεση με πυροβολισμούς σε δημοφιλή παραλία της Καλιφόρνιας, δύο νεκροί, δείτε βίντεο
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα κοντά σε δημοφιλή παραλία της Καλιφόρνιας, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή Μος Λάντινγκ της κομητείας Μοντερέι, δίπλα στην παραλία Moss Landing State Beach.

Αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μοντερέι έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν δύο ανθρώπους νεκρούς με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, με το ένα να φέρει τραύματα που δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή του.


Αρχικά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 8:30 το πρωί, τοπική ώρα, το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε την ύπαρξη πολλών νεκρών και τραυματιών, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό τους.

Στη συνέχεια, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο απολογισμός ανέρχεται σε δύο νεκρούς και δύο τραυματίες.


Άγνωστα τα κίνητρα και οι συνθήκες των πυροβολισμών

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για το τι συνέβη στην παραλία.

Κλείσιμο

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι εμπλεκόμενοι γνωρίζονταν μεταξύ τους, ούτε τι προηγήθηκε των πυροβολισμών. Παράλληλα, δεν έχει ανακοινωθεί η σύλληψη κάποιου υπόπτου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εξετάζουν και έναν κοντινό χώρο όπου συνηθίζεται να πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και πάρτι. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση του χώρου με το περιστατικό.

Το γραφείο του σερίφη υπογράμμισε ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.


Αποκλείστηκε η παραλία - «Δεν υπάρχει ενεργή απειλή»

Μετά τους πυροβολισμούς, οι αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της Jetty Road και της παραλίας Moss Landing State Beach, προκειμένου οι ερευνητές να συγκεντρώσουν στοιχεία από τον χώρο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, εκτός από τους αστυνομικούς του γραφείου του σερίφη, στελέχη της αστυνομίας των πολιτειακών πάρκων της Καλιφόρνιας και της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι αρχές διαβεβαίωσαν τους κατοίκους ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλειά τους.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή απειλή για την κοινότητα του Μος Λάντινγκ», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Η παραλία παρέμεινε κλειστή για το κοινό, ενώ οι αστυνομικοί συνέχισαν να εξετάζουν την περιοχή για πιθανά αποδεικτικά στοιχεία.


Μια ήσυχη παραθαλάσσια κοινότητα στο επίκεντρο της έρευνας

Το Μος Λάντινγκ είναι μια μικρή παραθαλάσσια κοινότητα στον κόλπο Μοντερέι, στην κεντρική ακτή της Καλιφόρνιας, γνωστή κυρίως για τις δραστηριότητες παρατήρησης φαλαινών και τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

Η παραλία Moss Landing State Beach αποτελεί δημοφιλή προορισμό για περιπάτους και εκδρομές, προσφέροντας θέα στο Εθνικό Θαλάσσιο Καταφύγιο του Κόλπου Μοντερέι.

Οι αμμόλοφοι της περιοχής προστατεύουν τους επισκέπτες από τους ισχυρούς απογευματινούς ανέμους, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ότι τα έντονα θαλάσσια ρεύματα καθιστούν επικίνδυνη την κολύμβηση σε ορισμένα σημεία.

Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται πλέον στην ανασύνθεση των γεγονότων που οδήγησαν στους πυροβολισμούς, με βασικά ερωτήματα την ταυτότητα των εμπλεκομένων και τα αίτια του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξέταση του χώρου ή να αποκατασταθεί η πρόσβαση στην παραλία.

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