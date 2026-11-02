Καβγάς για τη μουσική κατέληξε σε τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονος σκότωσε 16χρονη με το όπλο της μητέρας του

Οι αστυνομικοί καλύφθηκαν και λίγο αργότερα είδαν τρία άτομα να βγαίνουν από το σπίτι. Ακολούθησε η 40χρονη, η οποία κρατούσε πιστόλι. Ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε προς το μέρος της, ωστόσο οι σφαίρες χτύπησαν μια κολόνα, χωρίς να την τραυματίσουν. Η γυναίκα τελικά συνελήφθη.Η 40χρονη αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, συνωμοσία για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας, κακοποίηση ανηλίκου, συμβολή στην παραβατικότητα ανηλίκου και αμέλεια ως προς την πρόσβαση παιδιού σε πυροβόλο όπλο.Σε βάρος της έχουν επίσης απαγγελθεί κατηγορίες για σωματική επίθεση και αποδοχή κλεμμένου όπλου, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στην ανθρωποκτονία είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στη Σάντα Φε.Η γυναίκα κρατείται χωρίς εγγύηση, ενώ ο 10χρονος δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ποινικές κατηγορίες.Οι αστυνομικοί συνεργάζονται με την Εισαγγελία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νέου Μεξικού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και ποιες κατηγορίες μπορούν να απαγγελθούν σε βάρος του παιδιού, λόγω της ηλικίας του.Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή έρευνα για τους πυροβολισμούς του αστυνομικού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.