Παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία δικαιούνται αποζημίωση στην Ολλανδία, εάν αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σοβαρή ψυχική βλάβη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας της χώρας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η φύση του εγκλήματος που διαπράχθηκε είναι τέτοια που προκαλεί άμεση βλάβη όχι μόνο στη μητέρα, αλλά και στο θύμα»