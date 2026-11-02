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Παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία δικαιούνται αποζημίωση στην Ολλανδία, εάν αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σοβαρή ψυχική βλάβη
ΚΟΣΜΟΣ
αιμομιξία Ολλανδία Παιδιά Αποζημίωση Ψυχολογικά προβλήματα

Παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία δικαιούνται αποζημίωση στην Ολλανδία, εάν αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σοβαρή ψυχική βλάβη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας της χώρας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η φύση του εγκλήματος που διαπράχθηκε είναι τέτοια που προκαλεί άμεση βλάβη όχι μόνο στη μητέρα, αλλά και στο θύμα»

Παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία δικαιούνται αποζημίωση στην Ολλανδία, εάν αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σοβαρή ψυχική βλάβη
Στην Ολλανδία, τα παιδιά που γεννιούνται από αιμομικτικές σχέσεις δικαιούνται αποζημίωση εάν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν υποστεί σοβαρή ψυχολογική βλάβη, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Οκτώβριο, η οποία έκρινε ότι ένας άνδρας που γεννήθηκε από αιμομιξία δικαιούται αποζημίωση.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η φύση του εγκλήματος που διαπράχθηκε είναι τέτοια που προκαλεί άμεση βλάβη όχι μόνο στη μητέρα, αλλά και στο θύμα», δήλωσε η υφυπουργός Δικαιοσύνης Κλόντια βαν Μπρούχεν σε επιστολή της προς το Κοινοβούλιο.


«Ένα παιδί που γεννήθηκε από αιμομιξία θίγεται άμεσα το δικαίωμά του στη ψυχική ακεραιότητα και την ανάπτυξη της ταυτότητάς του», σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο άνδρας είναι γιος μιας μητέρας που ήταν ανήλικη κατά τη στιγμή των γεγονότων και θύμα σεξουαλικής κακοποίησης που διαπράχθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα.

Το 2025, η πλειοψηφία της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ μιας πρότασης της αριστερής βουλευτή Σονγκουλ Μιτλερ, η οποία αποσκοπούσε στη συστηματική διασφάλιση του δικαιώματος αποζημίωσης από ένα ταμείο για θύματα βίαιων ή σεξουαλικών εγκλημάτων στα παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία.

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