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Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε δύο drones στο Ριάντ
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε δύο drones στο Ριάντ
Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτηση στο Χ ο ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι, χωρίς να κατονομάσει τους Χούθι
Ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός ανακοίνωσε σήμερα (2/11) ότι αναχαίτισε δύο drones στην περιοχή του Ριάντ.
«Αναχαίτιση και καταστροφή δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή του Ριάντ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι, σε ανάρτηση στο X, χωρίς να κατονομάσει τους Χούθι.
Σημειώνεται ότι ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των φιλοϊρανών Χούθι.
«Αναχαίτιση και καταστροφή δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή του Ριάντ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι, σε ανάρτηση στο X, χωρίς να κατονομάσει τους Χούθι.
Σημειώνεται ότι ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των φιλοϊρανών Χούθι.
متحدث قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن "تركي المالكي": اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة الرياض https://t.co/pQdMprsaSA— The Saudi Post (@TheSaudi_post) November 2, 2026
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