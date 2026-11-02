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Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε δύο drones στο Ριάντ
ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία Ριάντ Drones

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε δύο drones στο Ριάντ

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτηση στο Χ ο ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι, χωρίς να κατονομάσει τους Χούθι

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε δύο drones στο Ριάντ
Ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός ανακοίνωσε σήμερα (2/11) ότι αναχαίτισε δύο drones στην περιοχή του Ριάντ.

«Αναχαίτιση και καταστροφή δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή του Ριάντ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι, σε ανάρτηση στο X, χωρίς να κατονομάσει τους Χούθι.

Σημειώνεται ότι  ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των φιλοϊρανών Χούθι.



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