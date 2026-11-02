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Πάγωμα μισθών εξετάζει η Ryanair λόγω των ακριβών καυσίμων: Στο τραπέζι και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
Πάγωμα μισθών εξετάζει η Ryanair λόγω των ακριβών καυσίμων: Στο τραπέζι και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
Η αεροπορική εταιρεία επανεξετάζει όλα τα κόστη σε όλο τον όμιλο, με ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, τη μείωση των αεροδρομικών τελών και τις συμβάσεις εργασίας που λήγουν
Η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να παγώσει τους μισθούς του προσωπικού, καθώς η αεροπορική εταιρεία προσπαθεί να αντισταθμίσει την άνοδο του κόστους των καυσίμων που οφείλεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Αυτή η απόφαση, ωστόσο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αντιπαράθεση με τα συνδικάτα, τονίζει ο Guardian.
Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τον αριθμό των μελών του πληρώματος στις πτήσεις και να αυξήσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περικοπής δαπανών.
Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης δήλωσε ότι αναμένει οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων έως και 20%, ενώ το κόστος καυσίμων για τα αεροσκάφη της προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ κατά το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο λήγει τον Μάρτιο του 2028.
«Αν και πιστεύουμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων για πτήσεις μικρής απόστασης στην Ευρώπη θα αυξηθούν σημαντικά, ώστε να αντανακλούν αυτές τις πολύ υψηλότερες τιμές καυσίμων και τις μειώσεις χωρητικότητας των ανταγωνιστών, αυτό είναι απίθανο να αντισταθμίσει πλήρως την εκτιμώμενη αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ στο κόστος των καυσίμων», δήλωσε ο Μάικλ Ο΄Λίρι, διευθύνων σύμβουλος της Ryanair.
Η Ryanair αναμένει ότι οι τιμές των εισιτηρίων για τις ευρωπαϊκές πτήσεις μικρών αποστάσεων θα «αυξηθούν σημαντικά» το 2027, καθώς λήγουν οι συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου για τα καύσιμα που έχουν συνάψει οι αεροπορικές εταιρείες με σκοπό τη μείωση του κόστους.
Κατά τον Ο’Λίρι, η Ryanair επανεξετάζει όλα τα κόστη σε όλο τον όμιλο, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαπραγματεύσεις για τη μείωση των αεροδρομικών τελών, τις συμβάσεις εργασίας που λήγουν (οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν προσωρινό πάγωμα των μισθών), τη μείωση του αριθμού των μελών του πληρώματος και την αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Αρκετές συμφωνίες για το μισθολογικό θα επανεξεταστούν από τον Μάρτιο.
Από την πλευρά του, το συνδικάτο σημειώνει ότι είναι σε ισχύ πολυετής σύμβαση που καλύπτει το 2027 και δεν συνδέεται με δεν συνδέεται με τις επιδόσεις της εταιρείας, ούτε εξαρτάται από αυτές.
Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,61 δισ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση 6% σε ετήσια βάση, η οποία πάντως ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των αναλυτών. Ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 64,5 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Η Ryanair παραλάμβανε περίπου 30 αεροσκάφη ετησίως τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά ο ρυθμός παραλαβών αναμένεται να μειωθεί σε 15 ετησίως για τα επόμενα χρόνια.
Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα παραλάβει τον Ιανουάριο τα αεροσκάφη Boeing 737 Max 10, τα οποία διαθέτουν περίπου 20% περισσότερες θέσεις, αλλά καταναλώνουν ένα πέμπτο λιγότερο καύσιμο σε σύγκριση με τον τρέχοντα στόλο της.
Αυτή η απόφαση, ωστόσο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αντιπαράθεση με τα συνδικάτα, τονίζει ο Guardian.
Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τον αριθμό των μελών του πληρώματος στις πτήσεις και να αυξήσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περικοπής δαπανών.
Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης δήλωσε ότι αναμένει οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων έως και 20%, ενώ το κόστος καυσίμων για τα αεροσκάφη της προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ κατά το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο λήγει τον Μάρτιο του 2028.
«Αν και πιστεύουμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων για πτήσεις μικρής απόστασης στην Ευρώπη θα αυξηθούν σημαντικά, ώστε να αντανακλούν αυτές τις πολύ υψηλότερες τιμές καυσίμων και τις μειώσεις χωρητικότητας των ανταγωνιστών, αυτό είναι απίθανο να αντισταθμίσει πλήρως την εκτιμώμενη αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ στο κόστος των καυσίμων», δήλωσε ο Μάικλ Ο΄Λίρι, διευθύνων σύμβουλος της Ryanair.
Η Ryanair αναμένει ότι οι τιμές των εισιτηρίων για τις ευρωπαϊκές πτήσεις μικρών αποστάσεων θα «αυξηθούν σημαντικά» το 2027, καθώς λήγουν οι συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου για τα καύσιμα που έχουν συνάψει οι αεροπορικές εταιρείες με σκοπό τη μείωση του κόστους.
Κατά τον Ο’Λίρι, η Ryanair επανεξετάζει όλα τα κόστη σε όλο τον όμιλο, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαπραγματεύσεις για τη μείωση των αεροδρομικών τελών, τις συμβάσεις εργασίας που λήγουν (οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν προσωρινό πάγωμα των μισθών), τη μείωση του αριθμού των μελών του πληρώματος και την αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Αρκετές συμφωνίες για το μισθολογικό θα επανεξεταστούν από τον Μάρτιο.
Από την πλευρά του, το συνδικάτο σημειώνει ότι είναι σε ισχύ πολυετής σύμβαση που καλύπτει το 2027 και δεν συνδέεται με δεν συνδέεται με τις επιδόσεις της εταιρείας, ούτε εξαρτάται από αυτές.
Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,61 δισ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση 6% σε ετήσια βάση, η οποία πάντως ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των αναλυτών. Ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 64,5 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Η Ryanair παραλάμβανε περίπου 30 αεροσκάφη ετησίως τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά ο ρυθμός παραλαβών αναμένεται να μειωθεί σε 15 ετησίως για τα επόμενα χρόνια.
Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα παραλάβει τον Ιανουάριο τα αεροσκάφη Boeing 737 Max 10, τα οποία διαθέτουν περίπου 20% περισσότερες θέσεις, αλλά καταναλώνουν ένα πέμπτο λιγότερο καύσιμο σε σύγκριση με τον τρέχοντα στόλο της.
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