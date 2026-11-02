Πάγωμα μισθών εξετάζει η Ryanair λόγω των ακριβών καυσίμων: Στο τραπέζι και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η αεροπορική εταιρεία επανεξετάζει όλα τα κόστη σε όλο τον όμιλο, με ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, τη μείωση των αεροδρομικών τελών και τις συμβάσεις εργασίας που λήγουν