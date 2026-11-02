Πάνω από 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν για την αποκατάσταση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ μετά τον εμπρησμό
Πάνω από 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν για την αποκατάσταση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ μετά τον εμπρησμό
Περισσότεροι από 9.000 πολίτες συμμετείχαν στον έρανο για την ανοικοδόμηση του κτηρίου - Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2031
Το ένα εκατομμύριο ευρώ ξεπέρασαν οι δωρεές που συγκεντρώθηκαν για την αποκατάσταση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ, στη Γαλλία, το οποίο υπέστη εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων της 17ης Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού, ο έρανος που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Fondation du patrimoine) είχε συγκεντρώσει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11) συνολικά 1.007.700 ευρώ, με τη συμμετοχή περισσότερων από 9.000 δωρητών.
Το ιστορικό κτήριο, που εγκαινιάστηκε το 1883 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές όταν τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση προσωρινής στέγης, προκειμένου να προστατευθούν τα εναπομείναντα δομικά στοιχεία από τις καιρικές συνθήκες και να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω καταστροφών, σύμφωνα με το BFMTV.
Η κύρια φάση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το 2028, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης το διάστημα 2030-2031.
Το υπουργείο διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινό χρονοδιάγραμμα, καθώς το συνολικό κόστος των εργασιών αποκατάστασης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την αξιολόγηση των ζημιών, ώστε να καθοριστεί το ύψος της χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί για την πλήρη ανακατασκευή και αποκατάσταση του κτηρίου.
Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες μετά τον εμπρησμό, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επισκέφθηκε τη Λιμόζ και ανακοίνωσε ότι το δημαρχείο θα χαρακτηριστεί στο σύνολό του ιστορικό μνημείο.
Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στο κτήριο να ενταχθεί σε ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν την προστασία και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού, ο έρανος που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Fondation du patrimoine) είχε συγκεντρώσει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11) συνολικά 1.007.700 ευρώ, με τη συμμετοχή περισσότερων από 9.000 δωρητών.
Το ιστορικό κτήριο, που εγκαινιάστηκε το 1883 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές όταν τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου.
🔵#Francia In soli 15 giorni è stato raccolto quasi 1 mln di euro per contribuire al restauro del municipio di Limoges, gravemente danneggiato da un incendio durante le proteste dei giorni scorsi. Un’ondata di grande solidarietà per salvare l’edificio storico, eretto nel 1883 https://t.co/TcNKEbVqLk— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 2, 2026
Οι πρώτες εργασίες και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασηςΌπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού, έως τις αρχές του 2027 προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν οι πρώτες παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των τμημάτων του κτηρίου που έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση προσωρινής στέγης, προκειμένου να προστατευθούν τα εναπομείναντα δομικά στοιχεία από τις καιρικές συνθήκες και να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω καταστροφών, σύμφωνα με το BFMTV.
Η κύρια φάση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το 2028, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης το διάστημα 2030-2031.
Το υπουργείο διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινό χρονοδιάγραμμα, καθώς το συνολικό κόστος των εργασιών αποκατάστασης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την αξιολόγηση των ζημιών, ώστε να καθοριστεί το ύψος της χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί για την πλήρη ανακατασκευή και αποκατάσταση του κτηρίου.
Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες μετά τον εμπρησμό, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επισκέφθηκε τη Λιμόζ και ανακοίνωσε ότι το δημαρχείο θα χαρακτηριστεί στο σύνολό του ιστορικό μνημείο.
Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στο κτήριο να ενταχθεί σε ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν την προστασία και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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