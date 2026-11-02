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Πάνω από 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν για την αποκατάσταση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ μετά τον εμπρησμό
ΚΟΣΜΟΣ
Λιμόζ Δημαρχείο Δωρεές

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν για την αποκατάσταση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ μετά τον εμπρησμό

Περισσότεροι από 9.000 πολίτες συμμετείχαν στον έρανο για την ανοικοδόμηση του κτηρίου - Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2031

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν για την αποκατάσταση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ μετά τον εμπρησμό
Το ένα εκατομμύριο ευρώ ξεπέρασαν οι δωρεές που συγκεντρώθηκαν για την αποκατάσταση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ, στη Γαλλία, το οποίο υπέστη εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων της 17ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού, ο έρανος που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Fondation du patrimoine) είχε συγκεντρώσει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11) συνολικά 1.007.700 ευρώ, με τη συμμετοχή περισσότερων από 9.000 δωρητών.

Το ιστορικό κτήριο, που εγκαινιάστηκε το 1883 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές όταν τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου.

Οι πρώτες εργασίες και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού, έως τις αρχές του 2027 προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν οι πρώτες παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των τμημάτων του κτηρίου που έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση προσωρινής στέγης, προκειμένου να προστατευθούν τα εναπομείναντα δομικά στοιχεία από τις καιρικές συνθήκες και να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω καταστροφών, σύμφωνα με το BFMTV.

Η κύρια φάση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το 2028, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης το διάστημα 2030-2031.

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Το υπουργείο διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινό χρονοδιάγραμμα, καθώς το συνολικό κόστος των εργασιών αποκατάστασης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την αξιολόγηση των ζημιών, ώστε να καθοριστεί το ύψος της χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί για την πλήρη ανακατασκευή και αποκατάσταση του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες μετά τον εμπρησμό, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επισκέφθηκε τη Λιμόζ και ανακοίνωσε ότι το δημαρχείο θα χαρακτηριστεί στο σύνολό του ιστορικό μνημείο.

Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στο κτήριο να ενταχθεί σε ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν την προστασία και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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