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Μερτς: Δεν εξαρτόμαστε αποκλειστικά από ΗΠΑ και Κίνα, έχουμε 450 εκατ. καταναλωτές μην υποτιμάτε τις δυνατότητες μας
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Φρίντριχ Μερτς Ευρώπη Κίνα ΗΠΑ Αγορές

Μερτς: Δεν εξαρτόμαστε αποκλειστικά από ΗΠΑ και Κίνα, έχουμε 450 εκατ. καταναλωτές μην υποτιμάτε τις δυνατότητες μας

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε πως η Ευρώπη διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες αγορές στον κόσμο

Μερτς: Δεν εξαρτόμαστε αποκλειστικά από ΗΠΑ και Κίνα, έχουμε 450 εκατ. καταναλωτές μην υποτιμάτε τις δυνατότητες μας
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Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, επεσήμανε σήμερα (2/11) πως η Ευρώπη δεν εξαρτιέται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες χώρες, ενώ τόνισε «να μην υποτιμάτε τις δικές μας δυνατότητες και μην υποτιμάτε το πόσο εξαρτώνται οι άλλοι από εμάς».

Όπως υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος η Ευρώπη με 450 εκατ. καταναλωτές διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες αγορές στον κόσμο.

Επίσης, ο Μερτς ανέφερε ότι «έχουμε βιομηχανία, έχουμε software, έχουμε βιομηχανία microchip, έχουμε μία παραγωγή στην Ευρώπη που είναι απαραίτητη για ολόκληρο τον κόσμο».

Η Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει άλλους να καθορίζουν την τεχνολογία

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος επεσήμανε ότι η «Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει σε άλλους την εξουσία να καθορίζουν την τεχνολογία».

«Μαζί με ιδιώτες επενδυτές, θέλουμε να αναπτύξουμε αυτόνομα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε τα τεχνολογικά θεμέλια της δικής μας ελευθερίας», ανέφερε.


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