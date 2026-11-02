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Μερτς: Δεν εξαρτόμαστε αποκλειστικά από ΗΠΑ και Κίνα, έχουμε 450 εκατ. καταναλωτές μην υποτιμάτε τις δυνατότητες μας
Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε πως η Ευρώπη διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες αγορές στον κόσμο
Όπως υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος η Ευρώπη με 450 εκατ. καταναλωτές διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες αγορές στον κόσμο.
Επίσης, ο Μερτς ανέφερε ότι «έχουμε βιομηχανία, έχουμε software, έχουμε βιομηχανία microchip, έχουμε μία παραγωγή στην Ευρώπη που είναι απαραίτητη για ολόκληρο τον κόσμο».
Germany's Chancellor Merz: It is not as though we are only dependent on America, China and others. The reverse is also true. With 450 million consumers, Europeans have one of the largest single markets in the world. Please do not underestimate our own capabilities, and please do not underestimate how dependent others are on us.— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026
Η Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει άλλους να καθορίζουν την τεχνολογίαΠαράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος επεσήμανε ότι η «Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει σε άλλους την εξουσία να καθορίζουν την τεχνολογία».
«Μαζί με ιδιώτες επενδυτές, θέλουμε να αναπτύξουμε αυτόνομα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε τα τεχνολογικά θεμέλια της δικής μας ελευθερίας», ανέφερε.
Germany's Chancellor Merz: Europe must not leave the power to shape technology to others. Together with private investors, we want to develop sovereign European frontier AI models. In doing so, we are securing the technological foundation of our own freedom. https://t.co/x76p0qIzbM— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026
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