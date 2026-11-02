Τέσσερις νεκροί και 16 σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο χάλυβα στο Καμερούν

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της Metafrique Steel – Σοβαρές καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας





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Ο κυβερνήτης της παράκτιας περιφέρειας του Καμερούν, Σαμουέλ Ντιεντονέ Ιβάχα Ντιμπουά, επιβεβαίωσε τον απολογισμό και επισκέφθηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, η κατάσταση της υγείας τους είναι ιδιαίτερα σοβαρή, λόγω της έκτασης των εγκαυμάτων.



Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο προκύπτουν από τις δηλώσεις του κυβερνήτη, ο οποίος κατήγγειλε ότι η επιχείρηση δεν είχε εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, παρά τα προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της.







«Παρά τα προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιάς, τα μέτρα ασφαλείας δεν είχαν ληφθεί», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διακοπεί η λειτουργία του εργοστασίου.



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Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Metafrique Steel.







Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα μετά από ισχυρή έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε στην συνέχεια σε εργοστάσιο χάλυβα στην πόλη Ντουάλα του Καμερούν , το πρωί της Δευτέρας (2/11). έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 07:00 με 07:15 τοπική ώρα, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Metafrique Steel, στη βιομηχανική ζώνη Μπάσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εγκλωβιστούν στις εγκαταστάσεις.Οι διασώστες ανέσυραν τέσσερις απανθρακωμένες σορούς, ενώ 16 τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Ντουάλα, φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα.Ο κυβερνήτης της παράκτιας περιφέρειας του Καμερούν, Σαμουέλ Ντιεντονέ Ιβάχα Ντιμπουά, επιβεβαίωσε τον απολογισμό και επισκέφθηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, η κατάσταση της υγείας τους είναι ιδιαίτερα σοβαρή, λόγω της έκτασης των εγκαυμάτων.Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο προκύπτουν από τις δηλώσεις του κυβερνήτη, ο οποίος κατήγγειλε ότι η επιχείρηση δεν είχε εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, παρά τα προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της.«Παρά τα προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιάς, τα μέτρα ασφαλείας δεν είχαν ληφθεί», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διακοπεί η λειτουργία του εργοστασίου.Οι αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη έρευνας για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις στην τήρηση των κανόνων βιομηχανικής ασφάλειας.Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Metafrique Steel.

Τη νύχτα της 30ής Απριλίου προς την 1η Μαΐου 2026 είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στο ίδιο εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δέκα εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων εννέα υπήκοοι Καμερούν και ένας Ινδός.



Το προηγούμενο περιστατικό είχε οδηγήσει σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της μονάδας και σε συστάσεις για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.



Η Metafrique Steel δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και ανακύκλωση μετάλλων και στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα, απασχολώντας εκατοντάδες εργαζομένους στην περιοχή.



Σε ανακοίνωσή της για το νέο δυστύχημα, η διοίκηση της εταιρείας αναγνώρισε ότι υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό προκλήθηκε από εξωτερικό παράγοντα, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.



Η ακριβής αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και τις ευθύνες για την ασφάλεια των εργαζομένων.