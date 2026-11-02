Γαλλία: Σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης το πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι μετά από 170 χρόνια λειτουργίας

Η υπαγωγή σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης προβλέπει μια αρχική περίοδο παρακολούθησης έξι μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι, προκειμένου να εξεταστεί εάν η εταιρεία μπορεί να καταστεί ξανά βιώσιμη