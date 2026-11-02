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Γαλλία: Σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης το πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι μετά από 170 χρόνια λειτουργίας
Γαλλία: Σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης το πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι μετά από 170 χρόνια λειτουργίας
Η υπαγωγή σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης προβλέπει μια αρχική περίοδο παρακολούθησης έξι μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι, προκειμένου να εξεταστεί εάν η εταιρεία μπορεί να καταστεί ξανά βιώσιμη
Σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης τέθηκε τη Δευτέρα (2/11) το ιστορικό πολυκατάστημα BHV στο κέντρο του Παρισιού, καθώς τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες οδήγησαν στην παρέμβαση της γαλλικής Δικαιοσύνης.
Το Οικονομικό Δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας δικαστικής εξυγίανσης για την εταιρεία SEGM BHV, στην οποία υπάγονται τόσο το εμβληματικό Bazar de l'Hôtel de Ville, που αποτελεί σημείο αναφοράς της γαλλικής πρωτεύουσας εδώ και 170 χρόνια, όσο και το κατάστημα BHV Parly 2, στο ομώνυμο εμπορικό κέντρο της περιοχής Ιβελίν, στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς.
Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η απόφαση σηματοδοτεί μια κρίσιμη περίοδο για την επιχείρηση, η οποία απασχολεί περίπου 700 εργαζομένους, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων του Σεπτεμβρίου.
Η υπαγωγή σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης δεν συνεπάγεται άμεσο κλείσιμο των καταστημάτων. Αντίθετα, προβλέπει μια αρχική περίοδο παρακολούθησης έξι μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι, προκειμένου να εξεταστεί εάν η εταιρεία μπορεί να καταστεί ξανά βιώσιμη.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το δικαστήριο θα μπορεί να εγκρίνει σχέδιο συνέχισης της λειτουργίας, να αποφασίσει τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο ιδιοκτήτη ή, εάν δεν υπάρξει βιώσιμη λύση, να διατάξει τη δικαστική εκκαθάρισή της.
Τα προβλήματα του BHV έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με την εταιρεία να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες ρευστότητας και να βρίσκεται στο επίκεντρο αλλεπάλληλων επιχειρηματικών ανακατατάξεων.
Τον περασμένο Ιούνιο, ο επιχειρηματίας Φρεντερίκ Μερλέν, μέσω του ομίλου SGM, μεταβίβασε το πολυκατάστημα με ζημία, ενώ στη συνέχεια η νέα διοίκηση επιχείρησε να εφαρμόσει σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης.
Το καλοκαίρι παρουσιάστηκε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της δραστηριότητας του BHV Marais, με στόχο την εξυγίανση των οικονομικών του και την επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης. Ωστόσο, η εφαρμογή του σχεδίου προσέκρουσε στην έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων.
Η διοίκηση αποδίδει σημαντικό μέρος των οικονομικών δυσκολιών στη διαφωνία με το καναδικό επενδυτικό κεφάλαιο Brookfield, το οποίο είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου όπου στεγάζεται το πολυκατάστημα.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η εκκρεμότητα αφορά οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με συμφωνίες για την αξιοποίηση των εμπορικών χώρων. Από την πλευρά της, η Brookfield απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της διοίκησης του BHV, αμφισβητώντας ότι οφείλει τα ποσά που επικαλείται η επιχείρηση.
Η διοίκηση του BHV υποδέχθηκε θετικά την απόφαση του δικαστηρίου, εκτιμώντας ότι η δικαστική προστασία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών εκκρεμοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια, το πολυκατάστημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με καταγγελίες για καθυστερήσεις πληρωμών προς προμηθευτές, γεγονός που έχει πλήξει τις εμπορικές του σχέσεις και έχει δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στην τροφοδοσία των καταστημάτων.
Το Οικονομικό Δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας δικαστικής εξυγίανσης για την εταιρεία SEGM BHV, στην οποία υπάγονται τόσο το εμβληματικό Bazar de l'Hôtel de Ville, που αποτελεί σημείο αναφοράς της γαλλικής πρωτεύουσας εδώ και 170 χρόνια, όσο και το κατάστημα BHV Parly 2, στο ομώνυμο εμπορικό κέντρο της περιοχής Ιβελίν, στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς.
Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η απόφαση σηματοδοτεί μια κρίσιμη περίοδο για την επιχείρηση, η οποία απασχολεί περίπου 700 εργαζομένους, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων του Σεπτεμβρίου.
Η υπαγωγή σε καθεστώς δικαστικής εξυγίανσης δεν συνεπάγεται άμεσο κλείσιμο των καταστημάτων. Αντίθετα, προβλέπει μια αρχική περίοδο παρακολούθησης έξι μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι, προκειμένου να εξεταστεί εάν η εταιρεία μπορεί να καταστεί ξανά βιώσιμη.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το δικαστήριο θα μπορεί να εγκρίνει σχέδιο συνέχισης της λειτουργίας, να αποφασίσει τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο ιδιοκτήτη ή, εάν δεν υπάρξει βιώσιμη λύση, να διατάξει τη δικαστική εκκαθάρισή της.
Τα προβλήματα του BHV έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με την εταιρεία να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες ρευστότητας και να βρίσκεται στο επίκεντρο αλλεπάλληλων επιχειρηματικών ανακατατάξεων.
Τον περασμένο Ιούνιο, ο επιχειρηματίας Φρεντερίκ Μερλέν, μέσω του ομίλου SGM, μεταβίβασε το πολυκατάστημα με ζημία, ενώ στη συνέχεια η νέα διοίκηση επιχείρησε να εφαρμόσει σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης.
Το καλοκαίρι παρουσιάστηκε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της δραστηριότητας του BHV Marais, με στόχο την εξυγίανση των οικονομικών του και την επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης. Ωστόσο, η εφαρμογή του σχεδίου προσέκρουσε στην έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων.
Η διοίκηση αποδίδει σημαντικό μέρος των οικονομικών δυσκολιών στη διαφωνία με το καναδικό επενδυτικό κεφάλαιο Brookfield, το οποίο είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου όπου στεγάζεται το πολυκατάστημα.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η εκκρεμότητα αφορά οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με συμφωνίες για την αξιοποίηση των εμπορικών χώρων. Από την πλευρά της, η Brookfield απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της διοίκησης του BHV, αμφισβητώντας ότι οφείλει τα ποσά που επικαλείται η επιχείρηση.
Η διοίκηση του BHV υποδέχθηκε θετικά την απόφαση του δικαστηρίου, εκτιμώντας ότι η δικαστική προστασία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών εκκρεμοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια, το πολυκατάστημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με καταγγελίες για καθυστερήσεις πληρωμών προς προμηθευτές, γεγονός που έχει πλήξει τις εμπορικές του σχέσεις και έχει δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στην τροφοδοσία των καταστημάτων.
Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις είχε προκαλέσει η συνεργασία του με τη Shein, την ασιατική πλατφόρμα διαδικτυακών πωλήσεων ειδών μόδας, η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για το επιχειρηματικό της μοντέλο.
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