«Πονάμε, ζητάμε απαντήσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για τη μητέρα της που αγνοείται εδώ και εννέα μήνες
«Πονάμε, ζητάμε απαντήσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για τη μητέρα της που αγνοείται εδώ και εννέα μήνες
Χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθήσει, να μας πει όσα γνωρίζει, η αμοιβή εξακολουθεί να ισχύει, τόνισε η Σαβάνα Γκάθρι εννέα μήνες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι από το σπίτι της
Νέα έκκληση για πληροφορίες σχετικά με τη μητέρας της απηύθυνε η παρουσιάστρια της εκπομπής «TODAY» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, εννέα μήνες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνας.
Η δημοσιογράφος δημοσίευσε την Κυριακή στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλιά ζωγραφιά της κόρης της, Βέιλ, στην οποία απεικονίζεται μια μπλε ομπρέλα μέσα στη βροχή, συνοδευόμενη από τη φράση: «Ξέρω ότι μπορεί να μη φαίνεται, αλλά πραγματικά χρειάζομαι τη μαμά μου».
«Βρήκα σήμερα αυτή την παλιά ζωγραφιά της κόρης μου. Εκφράζει τόσο πολλά από αυτά που αισθάνομαι» έγραψε η Γκάθρι, περιγράφοντας τον πόνο που εξακολουθεί να βιώνει η οικογένειά της.
«Ο κόσμος συνεχίζει να κινείται, τα πράγματα μοιάζουν φυσιολογικά, καθώς προσπαθούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να παραμείνουμε δυνατοί, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά μας. Όμως τίποτα δεν είναι φυσιολογικό και δεν θα είναι ποτέ ξανά», σημείωσε.
«Για την Άνι και τον Τόμι, για τον Καμ και την Κριστίν, για τον Μάικ και εμένα και για όλα τα αγαπημένα εγγόνια της μητέρας μας: Πονάμε για εκείνη, ζητάμε απαντήσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε», έγραψε.
Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές: «Χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθήσει, να μας πει όσα γνωρίζει. Η μητέρα μας ήταν ένα φως σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε να τιμήσουμε τη ζωή της και να της προσφέρουμε την αξιοπρέπεια που της αξίζει. Η αμοιβή εξακολουθεί να ισχύει. Σας παρακαλούμε. Σας ικετεύουμε. Βοηθήστε μας», ανέφερε.
Ευχαρίστησε επίσης όσους έχουν σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς της όλους αυτούς τους μήνες, καλώντας τους να συνεχίσουν να προσεύχονται για τη μητέρα της.
Η Νάνσι Γκάθρι δηλώθηκε αγνοούμενη την 1η Φεβρουαρίου, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε εξαφανιστεί από την κατοικία της στην περιοχή Catalina Foothills, κοντά στο Τούσον της Αριζόνας.
Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου.
Από τα πρώτα στάδια της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές εκτίμησαν ότι η 84χρονη δεν είχε εγκαταλείψει οικειοθελώς το σπίτι της, αλλά είχε απομακρυνθεί παρά τη θέλησή της.
Η δημοσιογράφος δημοσίευσε την Κυριακή στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλιά ζωγραφιά της κόρης της, Βέιλ, στην οποία απεικονίζεται μια μπλε ομπρέλα μέσα στη βροχή, συνοδευόμενη από τη φράση: «Ξέρω ότι μπορεί να μη φαίνεται, αλλά πραγματικά χρειάζομαι τη μαμά μου».
«Βρήκα σήμερα αυτή την παλιά ζωγραφιά της κόρης μου. Εκφράζει τόσο πολλά από αυτά που αισθάνομαι» έγραψε η Γκάθρι, περιγράφοντας τον πόνο που εξακολουθεί να βιώνει η οικογένειά της.
«Ο κόσμος συνεχίζει να κινείται, τα πράγματα μοιάζουν φυσιολογικά, καθώς προσπαθούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να παραμείνουμε δυνατοί, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά μας. Όμως τίποτα δεν είναι φυσιολογικό και δεν θα είναι ποτέ ξανά», σημείωσε.
Η παρουσιάστρια περιέγραψε την αγωνία της οικογένειας, η οποία εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για την τύχη της γυναίκας.
Savannah Guthrie makes heartbreaking plea nine months after mom Nancy's abduction as she uncovers old drawing https://t.co/uoXyxu3pq8 🔗 https://t.co/Ure8E5HFMs— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 2, 2026
«Για την Άνι και τον Τόμι, για τον Καμ και την Κριστίν, για τον Μάικ και εμένα και για όλα τα αγαπημένα εγγόνια της μητέρας μας: Πονάμε για εκείνη, ζητάμε απαντήσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε», έγραψε.
Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές: «Χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθήσει, να μας πει όσα γνωρίζει. Η μητέρα μας ήταν ένα φως σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε να τιμήσουμε τη ζωή της και να της προσφέρουμε την αξιοπρέπεια που της αξίζει. Η αμοιβή εξακολουθεί να ισχύει. Σας παρακαλούμε. Σας ικετεύουμε. Βοηθήστε μας», ανέφερε.
Ευχαρίστησε επίσης όσους έχουν σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς της όλους αυτούς τους μήνες, καλώντας τους να συνεχίσουν να προσεύχονται για τη μητέρα της.
Η Νάνσι Γκάθρι δηλώθηκε αγνοούμενη την 1η Φεβρουαρίου, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε εξαφανιστεί από την κατοικία της στην περιοχή Catalina Foothills, κοντά στο Τούσον της Αριζόνας.
Η μυστηριώδης εξαφάνιση
Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου.
Από τα πρώτα στάδια της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές εκτίμησαν ότι η 84χρονη δεν είχε εγκαταλείψει οικειοθελώς το σπίτι της, αλλά είχε απομακρυνθεί παρά τη θέλησή της.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε υλικό από κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της κατοικίας, στο οποίο καταγράφηκε ένα άτομο με καλυμμένο το πρόσωπο και όπλο, το οποίο φαινόταν να επιχειρεί να παραβιάσει ή να απενεργοποιήσει τη συσκευή.
Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, το FBI και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ταυτοποιήσουν κάποιον ύποπτο, ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.
Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, το FBI και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ταυτοποιήσουν κάποιον ύποπτο, ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.
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