«Πονάμε, ζητάμε απαντήσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε»: Νέα έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για τη μητέρα της που αγνοείται εδώ και εννέα μήνες

Χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθήσει, να μας πει όσα γνωρίζει, η αμοιβή εξακολουθεί να ισχύει, τόνισε η Σαβάνα Γκάθρι εννέα μήνες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι από το σπίτι της