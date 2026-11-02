«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: Εμφανώς ενοχλημένος ο βασιλιάς Κάρολος ενώ βρεχόταν σε τελετή στην Αντίγκουα, δείτε βίντεο

Ενώ ο βασιλιάς Κάρολος έμεινε να βρέχεται, η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, όχι μόνο βρήκε ομπρέλα αλλά και αποχώρησε από την εξέδρα