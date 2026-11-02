«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: Εμφανώς ενοχλημένος ο βασιλιάς Κάρολος ενώ βρεχόταν σε τελετή στην Αντίγκουα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βασιλιάς Κάρολος Βασίλισσα Καμίλα Βροχή Ομπρελα

«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: Εμφανώς ενοχλημένος ο βασιλιάς Κάρολος ενώ βρεχόταν σε τελετή στην Αντίγκουα, δείτε βίντεο

Ενώ ο βασιλιάς Κάρολος έμεινε να βρέχεται, η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, όχι μόνο βρήκε ομπρέλα αλλά και αποχώρησε από την εξέδρα

«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: Εμφανώς ενοχλημένος ο βασιλιάς Κάρολος ενώ βρεχόταν σε τελετή στην Αντίγκουα, δείτε βίντεο
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Την έντονη ενόχληση του βασιλιά Καρόλου προκάλεσε η καθυστέρηση στο να βρεθεί μια ομπρέλα για να τον προστατεύσει από τη βροχή που άρχισε να πέφτει ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίσημη τελετή για την 45η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αντίγκουα.

Σε βίντεο από την τελετή, φαίνεται ο βασιλιάς Καρόλος να κάνει κινήσεις σαν να αναρωτιέται «πού είναι η ομπρέλα μου;» και «γιατί καθυστερείτε;» ενώ παρόμοια αγωνία υπάρχει και στον εκπρόσωπο της Αντίγκουα που βρισκόταν στο πλάι του.



Το απρόοπτο συνέβη την ώρα που ακούγονταν οι εθνικοί ύμνοι στο γήπεδο κρίκετ Sir Vivian Richards.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ ο βασιλιάς Κάρολος βρεχόταν, στη βασίλισσα Καμίλα δόθηκε αμέσως μια διάφανη ομπρέλα με την ίδια να σπεύδει στις θέσεις που προορίζονταν για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο βασιλιάς Κάρολος αντίθετα έμεινε να δέχεται το νερό της βροχής μέχρι να του δώσει μια ομπρέλα ο υπασπιστής του, ταγματάρχης Μπεν Ρίγκμπι.

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Σύμφωνα με τον Telegraph, αργότερα διευκρινίστηκε ότι, σύμφωνα με το εθιμοτυπικό της Αντίγκουα, όλοι πρέπει να παραμένουν ακίνητοι και σιωπηλοί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και γι' αυτό καθυστέρησε να δοθεί ομπρέλας στον βασιλιά της Αγγλίας.

Η νεροποντή διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, επιτρέποντας στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων να συνεχιστεί χωρίς βροχή, με τον βασιλιά Κάρολο να λέει αργότερα στον πρωθυπουργό της Αντίγκουα «νομίζω ότι το κοστούμι μου είναι έτοιμο να βγάλει νεροκάρδαμο».
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