Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία μετά από ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
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Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία

Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία μετά από ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οι Ρώσοι εκμεταλλεύονται την έλλειψη συστημάτων αναχαίτισης», προειδοποιεί ο Ζελένσκι - Με πυραύλους Neptune και drones χτύπησαν οι Ουκρανοί το βιομηχανικό συγκρότημα Kamensky στο Ροστόφ

Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία μετά από ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
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Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση έπειτα από τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων σε τέσσερις περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η ένταση των επιθέσεων είναι πολύ μεγάλη και οι Ρώσοι επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν στο μέγιστο το έλλειμμα σε συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων» της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.




Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν χθες με πυραύλους cruise Neptune και drones το βιομηχανικό σύμπλεγμα Kamensky στο Ροστόφ, στρατιωτικό στόχο, ένα από τα μεγαλύτερα χημικά εργοστάσια της Ρωσίας που κατασκευάζει καύσιμα για τους ρωσικούς πυραύλους και συγκεκριμένα για τα συστήματα πολλαπλών ρουκετών, άλλα πυραυλικά συστήματα και αεροπορικά όπλα με τα οποία η Μόσχα βομβαρδίζει τις ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές.

Το σύμπλεγμα Kamensky υπόκειται σε κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ για τον ρόλο του στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
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