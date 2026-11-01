Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε νέα κεφαλή πυραύλου με βόμβες διασποράς, ισχυρίζεται ότι μπορεί να καταστρέψει έκταση 130 στρεμμάτων

Η Πιονγκγιάνγκ σχεδιάζει να εξοπλίσει τον στρατό της με τέσσερις τύπους κεφαλών έως το τέλος του 2026 - Εκτόξευσε δέκα πυραύλους κατά την επίσκεψη Μερτς στη Νότια Κορέα





Όπως μετέδωσε την Κυριακή (1/11) το KCNA, ερευνητικά ινστιτούτα της Διοίκησης Πυραύλων της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν τη δοκιμή με στόχο να αξιολογήσουν την επιχειρησιακή καταλληλότητα και την καταστροφική ισχύ της νέας κεφαλής.











Τι υποστηρίζει η Πιονγκγιάνγκ για την ισχύ του νέου όπλου Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο, η δοκιμή έδειξε ότι η κεφαλή διασποράς «τυποποιημένου τύπου 2» μπορεί, στη μέγιστη πυκνότητα προσβολής της, να καταστρέψει περιοχή έκτασης 12 έως 13 εκταρίων, δηλαδή 120 έως 130 στρεμμάτων.



Ο ισχυρισμός για την καταστροφική ικανότητα του όπλου προέρχεται από τις βορειοκορεατικές αρχές και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.



Τη δοκιμή επέβλεψε ο στρατηγός Κιμ Γιονγκ-σικ, μέλος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Κορέας και πρώτος αναπληρωτής διευθυντής τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.



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Όπως υποστήριξε, μέχρι το τέλος του 2026 οι στρατιωτικές μονάδες της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν όλους τους τύπους των συγκεκριμένων κεφαλών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των στόχων.



Οι προηγούμενες δοκιμές και η επίδειξη στρατιωτικής ισχύος Η νέα δοκιμή εντάσσεται στην προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να αναπτύξει και να βελτιώσει τα πυραυλικά της συστήματα, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε διαδοχικές εκτοξεύσεις και παρουσιάσεις νέων στρατιωτικών τεχνολογιών.



Τον περασμένο Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα είχε ανακοινώσει ότι δοκίμασε πυρομαχικά διασποράς τοποθετημένα σε τακτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-11 Ra, παρουσία του ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, και της κόρης του, Κιμ Τζου Αε.



Σε νέα δοκιμή οπλικού συστήματος προχώρησε η Βόρεια Κορέα , αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα κεφαλής με πυρομαχικά διασποράς, η οποία προορίζεται για τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους . Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (31/10) και έδειξε ότι το συγκεκριμένο όπλο μπορεί να καταστρέψει περιοχή έκτασης 120 έως 130 στρεμμάτων, ενώ η Πιονγκγιάνγκ σχεδιάζει να θέσει σε επιχειρησιακή χρήση τέσσερις διαφορετικούς τύπους τέτοιων κεφαλών μέχρι το τέλος του έτους.Όπως μετέδωσε την Κυριακή (1/11) το KCNA, ερευνητικά ινστιτούτα της Διοίκησης Πυραύλων της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν τη δοκιμή με στόχο να αξιολογήσουν την επιχειρησιακή καταλληλότητα και την καταστροφική ισχύ της νέας κεφαλής.Πρόκειται για οπλικό σύστημα που χρησιμοποιεί πυρομαχικά διασποράς, δηλαδή μια κεφαλή που απελευθερώνει μεγάλο αριθμό μικρότερων εκρηκτικών υποπυρομαχικών πάνω από την περιοχή του στόχου, επιτρέποντας την προσβολή πολλών σημείων σε μεγάλη έκταση.Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο, η δοκιμή έδειξε ότι η κεφαλή διασποράς «τυποποιημένου τύπου 2» μπορεί, στη μέγιστη πυκνότητα προσβολής της, να καταστρέψει περιοχή έκτασης 12 έως 13 εκταρίων, δηλαδή 120 έως 130 στρεμμάτων.Ο ισχυρισμός για την καταστροφική ικανότητα του όπλου προέρχεται από τις βορειοκορεατικές αρχές και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.Τη δοκιμή επέβλεψε ο στρατηγός Κιμ Γιονγκ-σικ, μέλος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Κορέας και πρώτος αναπληρωτής διευθυντής τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.Αξιωματούχος της βορειοκορεατικής Διοίκησης Πυραύλων διευκρίνισε ότι οι κεφαλές με πυρομαχικά διασποράς χωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την επιχειρησιακή τους αποστολή, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.Όπως υποστήριξε, μέχρι το τέλος του 2026 οι στρατιωτικές μονάδες της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν όλους τους τύπους των συγκεκριμένων κεφαλών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των στόχων.Η νέα δοκιμή εντάσσεται στην προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να αναπτύξει και να βελτιώσει τα πυραυλικά της συστήματα, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε διαδοχικές εκτοξεύσεις και παρουσιάσεις νέων στρατιωτικών τεχνολογιών.Τον περασμένο Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα είχε ανακοινώσει ότι δοκίμασε πυρομαχικά διασποράς τοποθετημένα σε τακτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-11 Ra, παρουσία του ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, και της κόρης του, Κιμ Τζου Αε.

Εκείνη η δοκιμή είχε ως στόχο την αξιολόγηση τόσο της ισχύος κεφαλής διασποράς όσο και κεφαλής που περιείχε νάρκες θραυσμάτων.



Παράλληλα, τις τελευταίες εβδομάδες η Πιονγκγιάνγκ έχει πραγματοποιήσει σειρά πυραυλικών δοκιμών και έχει διοργανώσει έκθεση στρατιωτικής τεχνολογίας, στην οποία παρουσιάστηκαν διαφορετικοί τύποι μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).



Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτές οι δραστηριότητες ενδέχεται να συνδέονται με την ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της Βόρειας Κορέας.



Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται και η εμπειρία που έχει αποκτήσει το βορειοκορεατικό στρατιωτικό προσωπικό από τη συμμετοχή του στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλευρό της Ρωσίας.



Εκτόξευσε δέκα πυραύλους κατά την επίσκεψη Μερτς στη Νότια Κορέα Η ανακοίνωση για τη νέα δοκιμή έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκτόξευση περίπου δέκα βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα, την Πέμπτη (29/10).



Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από περιοχές στην ανατολική πλευρά της χώρας προς τη θάλασσα, σε μια ακόμη επίδειξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Πιονγκγιάνγκ.



Η συγκεκριμένη δοκιμή πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκεπτόταν τη Νότια Κορέα για συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία της χώρας.



Οι διαδοχικές εκτοξεύσεις και η ανάπτυξη νέων κεφαλών με πυρομαχικά διασποράς έρχονται να προστεθούν στο πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού της Βόρειας Κορέας, με την Πιονγκγιάνγκ να επιδιώκει, σύμφωνα με τις δικές της ανακοινώσεις, τη διεύρυνση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των πυραυλικών της δυνάμεων.