Χάος μετά τις μαζικές διαδηλώσεις σε Γαλλία και Γερμανία: Μολότοφ, φωτιές, λεηλασίες και εκατοντάδες συλλήψεις, δείτε βίντεο

🇫🇷 Manifestantes franceses lançam coquetéis molotov e fogos de artifício contra a polícia, incendiando agentes de segurança durante as grandes manifestações em andamento em Paris e outras cidades francesas. https://t.co/SEtAsI6OnQ — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) October 31, 2026





Νουνιές: «Εξαιρετικά βίαιες επιθέσεις», 511 συλλήψεις

Επεισόδια και απόπειρες λεηλασιών σε Μασσαλία, Λυών και άλλες πόλεις

Γερμανία: Η Gen Z στους δρόμους 34 πόλεων για την ακρίβεια και το μέλλον της

Φρανκφούρτη: Κουκουλοφόροι λεηλάτησαν καταστήματα, επιθέσεις με πέτρες και πυροτεχνήματα

BREAKING: Riots have now broken out in Hamburg. Far-left extremists carrying Palestinian flags are building barricades and setting fires. https://t.co/FsNp8m2Lu0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026







Αμβούργο: Φλεγόμενα οδοφράγματα και σύνθημα «Μισούμε αυτό το κράτος και την αστυνομία»

Βερολίνο: 27 τραυματίες αστυνομικοί και περίπου 60 συλλήψεις

Τι ζητά η «Gen Z regelt» και γιατί βγήκαν οι νέοι στους δρόμους

Ακολούθησε επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και χρήση γκλομπ. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων χρησιμοποιήθηκαν επίσης χειροβομβίδες κρότου και λάμψης για τη διάλυση συγκεντρωμένων ομάδων.Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού έκανε λόγο για έναν «σκληρό πυρήνα αρκετών εκατοντάδων ταραχοποιών», οι οποίοι επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με αντικείμενα και βόμβες μολότοφ.Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις από επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς.Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει αστυνομικό να δέχεται επίθεση με μολότοφ, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες το πόδι του.Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό «απόπειρα δολοφονίας», καταγγέλλοντας το επίπεδο βίας που αντιμετώπισαν οι αστυνομικές δυνάμεις.Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η αστυνομία βρέθηκε αντιμέτωπη με ιδιαίτερα βίαιες ομάδες, παρά το γεγονός ότι οι οργανωμένες πορείες πραγματοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές ομαλά.«Είδαμε εξαιρετικά βίαιες επιθέσεις από ομάδες αρκετών εκατοντάδων ατόμων», δήλωσε, αποδίδοντας σημαντικό μέρος των επεισοδίων σε ομάδες της ριζοσπαστικής και εξτρεμιστικής Αριστεράς.Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ότι το Σάββατο θα ήταν μια ημέρα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, λόγω της συνύπαρξης των διαδηλώσεων με τους εορτασμούς του Χάλοουιν.Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επεισοδίων, οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, μεταξύ των οποίων και επίλεκτες μονάδες.Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκαν περίπου 40.000 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις είχαν φτάσει τις 511 μέχρι την τελευταία βραδινή ενημέρωση.Νωρίτερα, ο Νουνιές είχε κάνει λόγο για 422 συλλήψεις, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός αναμενόταν να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.Για σύγκριση, στις κινητοποιήσεις της 24ης Οκτωβρίου είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 1.314 συλλήψεις, ενώ στις 17 Οκτωβρίου ο απολογισμός είχε φτάσει τις 2.628.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος υπουργός υποστήριξε ότι τα ενισχυμένα και ευέλικτα μέτρα ασφαλείας επέτρεψαν την πραγματοποίηση των διαδηλώσεων, αποτρέποντας όσους επιχείρησαν να τις διαταράξουν.Ευχαρίστησε τις αστυνομικές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν και εξέφρασε ιδιαίτερη συμπαράσταση στους τραυματίες από τις επιθέσεις με μολότοφ.Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα παραμείνουν σε επιφυλακή σε όλες τις περιφέρειες της χώρας για όσο διάστημα χρειαστεί.Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν και εκτός Παρισιού, με το υπουργείο Εσωτερικών να καταγγέλλει ότι ομάδες ατόμων επιχείρησαν να εισέλθουν στα κέντρα μεγάλων πόλεων μετά την ολοκλήρωση των πορειών, με σκοπό να προκαλέσουν καταστροφές και λεηλασίες.Ανάλογες κινήσεις καταγράφηκαν στη Μπορντό, την Τουλούζη, τη Ρεν, τη Λιλ, τη Νάντη, τη Μασσαλία και τη Λυών.Στη Μασσαλία, πέντε άτομα συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να εισβάλουν στους αποθηκευτικούς χώρους καταστήματος υποδημάτων Foot Locker, σύμφωνα με την αστυνομία της περιφέρειας Μπους-ντι-Ρον.Οι απόπειρες λεηλασιών αποτελούν ιδιαίτερη ανησυχία για τις αρχές, καθώς κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις είχαν καταγραφεί καταστροφές και επιθέσεις σε εκατοντάδες εμπορικά καταστήματα.Στη Μασσαλία οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες διάλυσης πλήθους, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στη Λυών και στην Γκρενόμπλ.Στην Τουλούζη χρησιμοποιήθηκαν κανόνια νερού για τη διάλυση μη εγκεκριμένης συγκέντρωσης στην οποία συμμετείχαν κυρίως νέοι, ορισμένοι μεταμφιεσμένοι για το Χάλοουιν.Σε διάφορες πόλεις, διαδηλωτές εμφανίστηκαν με στολές μαγισσών, μάσκες και μεγάλες κολοκύθες, δίνοντας στις κινητοποιήσεις μια ασυνήθιστη εικόνα.Οι γαλλικές αρχές προειδοποίησαν ότι οι εκδηλώσεις της νύχτας του Χάλοουιν μπορούσαν να δυσκολέψουν περαιτέρω το έργο της αστυνομίας, καθώς πολλοί πολίτες παρέμεναν στους δρόμους φορώντας μεταμφιέσεις.Η τρίτη αυτή ημέρα κινητοποιήσεων δεν σηματοδοτεί το τέλος των αντιδράσεων, καθώς μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις έχουν απευθύνει νέα καλέσματα για αποκλεισμούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συγκεντρώσεις μέσα στην εβδομάδα.Την ίδια ημέρα, μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Γερμανία, με πρωτοβουλία της οργάνωσης «Gen Z regelt», που σημαίνει περίπου «Η Gen Z αναλαμβάνει να βάλει τα πράγματα σε τάξη».Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε 34 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, η Φρανκφούρτη, το Αμβούργο, η Βρέμη, το Ανόβερο, το Γκέτινγκεν, η Κολωνία και το Μόναχο.Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 120.000 άνθρωποι συμμετείχαν συνολικά στις διαδηλώσεις, αριθμός μικρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις για περισσότερους από 160.000 συμμετέχοντες.Τα βασικά αιτήματα αφορούσαν την αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας, την κοινωνική προστασία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία και την προστασία του κλίματος.Σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ενώ ακούστηκαν συνθήματα κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.Παρότι οι περισσότερες συγκεντρώσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά, σε ορισμένες πόλεις τα επεισόδια άρχισαν μετά τη λήξη των οργανωμένων πορειών.Στο κέντρο της Φρανκφούρτης, της οικονομικής πρωτεύουσας της Γερμανίας, ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης, στην οποία, σύμφωνα με τις τοπικές πληροφορίες, συμμετείχαν περίπου 8.000 άνθρωποι.Η πορεία είχε εξελιχθεί σε γενικές γραμμές ειρηνικά, ωστόσο ακολούθησε ένταση όταν ομάδα περίπου 100 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα κατευθύνθηκε προς την κεντρική εμπορική οδό Zeil.Οι δράστες άρχισαν να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων, χρησιμοποιώντας ακόμη και πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακολούθησαν λεηλασίες.Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, τουλάχιστον δύο καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ περισσότερες επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές.Στις πληροφορίες από τις γερμανικές αρχές περιλαμβάνεται και λεηλασία καταστήματος πώλησης όπλων. Η αστυνομία κατάσχεσε δύο όπλα κατά τη διάρκεια της επέμβασής της.Οι αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες, σπασμένα μπουκάλια και πυροτεχνήματα, ενώ η πορεία χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά εξαιτίας της χρήσης πυροτεχνικών.Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν κανόνι νερού για να διαλύσουν τις ομάδες που προκαλούσαν επεισόδια, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν αμέσως να αποκαταστήσουν την τάξη.Ακολούθησαν δεκάδες προσαγωγές και τουλάχιστον πέντε συλλήψεις στο σημείο των λεηλασιών.Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, καταδίκασε τα επεισόδια, μιλώντας για «αριστερή εξτρεμιστική βία» στο περιθώριο της διαδήλωσης.Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, με τουλάχιστον έναν να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν και στο Αμβούργο, μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης της «Gen Z regelt», στην οποία συμμετείχαν περίπου 6.700 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία.Η συγκέντρωση είχε ξεκινήσει στις 14:00 στο Jungfernstieg και λίγο πριν από τις 15:00 οι διαδηλωτές άρχισαν την πορεία τους, περνώντας από την πλατεία Steintorplatz και καταλήγοντας στην περιοχή του πάρκου Lohmühlenpark.Η οργανωτική ομάδα υπολόγισε τη συμμετοχή σε 6.000 έως 7.000 άτομα, αριθμό κοντά στην εκτίμηση της αστυνομίας.Κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν συνθήματα κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και της κυβέρνησης Μερτς, ενώ αρκετοί συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με αιτήματα για περισσότερες δημόσιες δαπάνες και κοινωνική δικαιοσύνη.Μεταξύ των συνθημάτων ήταν το «Ενάντια στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, η Γενιά Ζ αποφασίζει!» και το «Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη».Ωστόσο, γύρω στις 17:00, όταν ανακοινώθηκε από φορτηγό με μεγάφωνο η ολοκλήρωση της διαδήλωσης, η κατάσταση άλλαξε.Κοντά στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων και στην οδό Steindamm, ομάδες κουκουλοφόρων άρχισαν να μεταφέρουν αντικείμενα στο οδόστρωμα, στήνοντας πρόχειρα οδοφράγματα, τα οποία στη συνέχεια πυρπόλησαν.Άλλοι ξήλωσαν μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα εργοταξίων, προκάλεσαν καταστροφές σε εργοτάξιο και εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια, κομμάτια από το οδόστρωμα και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών.Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.Σύμφωνα με τις αναφορές από το σημείο, από όχημα με μεγάφωνο ακούγονταν εκκλήσεις για συνέχιση της κινητοποίησης και αντίσταση στην αστυνομία.«Είμαστε εναντίον του συστήματος, μισούμε αυτό το κράτος και την αστυνομία», ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.Η αστυνομία σχημάτισε αλυσίδες προκειμένου να διαχωρίσει όσους προκαλούσαν επεισόδια από τους ειρηνικούς διαδηλωτές, με την επιχείρηση να αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη.Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν κανόνια νερού για να σβήσουν τις φωτιές στα οδοφράγματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σπρέι πιπεριού για να απωθήσουν τις ομάδες που επιτίθεντο στις δυνάμεις ασφαλείας.Επεισόδια καταγράφηκαν και στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τόσο εντάσεις στο περιθώριο των διαδηλώσεων όσο και περιστατικά που συνδέονταν με τους εορτασμούς του Χάλοουιν.Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, κάδοι απορριμμάτων και ηλεκτρικά πατίνια μεταφέρθηκαν στη μέση δρόμων και πυρπολήθηκαν, ενώ λεωφορεία έγιναν στόχος επιθέσεων με πυροτεχνήματα.Σε άλλο περιστατικό, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με σπρέι σε αστυνομικό όχημα.Η συγκέντρωση στην Πύλη του Βρανδεμβούργου ολοκληρώθηκε σχεδόν χωρίς επεισόδια, ωστόσο διαφορετική ήταν η εικόνα σε κινητοποίηση στην περιοχή Rosenthaler Platz, όπου καταγράφηκαν επιθέσεις και φθορές.Ο απολογισμός της αστυνομίας έκανε λόγο για 27 ελαφρά τραυματισμένους αστυνομικούς, οι οποίοι πάντως ήταν σε θέση να παραμείνουν στην υπηρεσία τους.Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν περίπου 60 συλλήψεις για αδικήματα που περιλαμβάνουν πρόκληση υλικών ζημιών και επιθέσεις.Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» παρουσιάζεται ως ένα κίνημα νέων που διεκδικεί ουσιαστική συμμετοχή στις πολιτικές αποφάσεις και μεγαλύτερη προστασία από τις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις.Στο επίκεντρο των αιτημάτων της βρίσκονται οι δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, η ψυχική υγεία, η προστασία του κλίματος και η αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.Σε ένα από τα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές στο Αμβούργο αναγραφόταν:«Ζητούμε μια πολιτική που να επενδύει στην εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και μια προσιτή διαβίωση, αντί να κάνει περικοπές εις βάρος της νέας γενιάς. Θέλουμε να έχουμε λόγο όταν αποφασίζεται για το μέλλον μας».Η πρωτοβουλία εκφράζει επίσης την αντίθεσή της στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ένα ζήτημα που αποτέλεσε βασικό σύνθημα των γερμανικών κινητοποιήσεων.Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι επιδιώκουν ειρηνικές διαμαρτυρίες. Ωστόσο, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν προειδοποιήσει πριν από τις συγκεντρώσεις ότι ομάδες εξτρεμιστών ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τις κινητοποιήσεις για να προκαλέσουν επεισόδια.Ανάλογες ανησυχίες είχαν εκφράσει και μαθητικές οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες απέφυγαν να στηρίξουν επίσημα τις διαδηλώσεις, επικαλούμενες ερωτήματα σχετικά με τη σύνθεση και την εκπροσώπηση της πρωτοβουλίας.Παρά τις διαφορετικές συνθήκες και τα ξεχωριστά αιτήματα σε Γαλλία και Γερμανία, οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου ανέδειξαν την έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στο κόστος ζωής, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και τις οικονομικές προοπτικές της νεότερης γενιάς.Την ίδια ώρα, τα επεισόδια που ξέσπασαν μετά τις κατά κύριο λόγο ειρηνικές πορείες έθεσαν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της διατήρησης της δημόσιας τάξης και της προστασίας του δικαιώματος στη διαδήλωση.Πηγή φωτογραφιών: Reuters