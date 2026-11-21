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Καιρός: Λίγες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, έως 7 μποφόρ οι άνεμοι
Καιρός: Λίγες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, έως 7 μποφόρ οι άνεμοι
Στους 24 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος – Σε ποιες περιοχές αναμένονται ασθενείς βροχές και πού θα είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι
Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
Τις πρωινές ώρες αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ το μεσημέρι νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στη Θράκη. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και τους 22 με 24 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα
Τις πρωινές ώρες αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ το μεσημέρι νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στη Θράκη. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και τους 22 με 24 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα
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