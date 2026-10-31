Διαδηλωτές στο Μπορντό σπάνε το κεφάλι της πινιάτας του Μακρόν και πέφτουν πλαστά χαρτονομίσματα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μπορντό Διαδηλωτές Εμανουέλ Μακρόν Πλαστά χαρτονομίσματα

Διαδηλωτές στο Μπορντό σπάνε το κεφάλι της πινιάτας του Μακρόν και πέφτουν πλαστά χαρτονομίσματα, δείτε βίντεο

Ένας μασκοφόρος διαδηλωτής έχει ανέβει σε ένα ύψωμα και κρατάει με καλάμι την πινιάτα, ενώ ταυτόχρονα ένας άλλος προσπαθεί να τη σπάσει χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο σπαθί

Διαδηλωτές στο Μπορντό σπάνε το κεφάλι της πινιάτας του Μακρόν και πέφτουν πλαστά χαρτονομίσματα, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) στην πλατεία της Νίκης στο Μπορντό, όπου διαδηλωτές χτύπησαν και έσπασαν μία πινιάτα με το κεφάλι του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο της lefigaro, ένας μασκοφόρος διαδηλωτής έχει ανέβει σε ένα ύψωμα και κρατάει με καλάμι την πινιάτα, ενώ ταυτόχρονα ένας άλλος προσπαθεί να τη σπάσει χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο σπαθί. Η πινιάτα σπάει σταδιακά και πετάγονται πλαστά χαρτονομίσματα.

Όσο το ψεύτικο κεφάλι του Γάλλου προέδρου καταστρεφόταν, το πλήθος διαδηλωτών, που βρισκόταν από κάτω, παρακολουθούσε και πανηγύριζε.

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