Διαδηλωτές στο Μπορντό σπάνε το κεφάλι της πινιάτας του Μακρόν και πέφτουν πλαστά χαρτονομίσματα, δείτε βίντεο
Διαδηλωτές στο Μπορντό σπάνε το κεφάλι της πινιάτας του Μακρόν και πέφτουν πλαστά χαρτονομίσματα, δείτε βίντεο
Ένας μασκοφόρος διαδηλωτής έχει ανέβει σε ένα ύψωμα και κρατάει με καλάμι την πινιάτα, ενώ ταυτόχρονα ένας άλλος προσπαθεί να τη σπάσει χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο σπαθί
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) στην πλατεία της Νίκης στο Μπορντό, όπου διαδηλωτές χτύπησαν και έσπασαν μία πινιάτα με το κεφάλι του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
Όπως φαίνεται σε βίντεο της lefigaro, ένας μασκοφόρος διαδηλωτής έχει ανέβει σε ένα ύψωμα και κρατάει με καλάμι την πινιάτα, ενώ ταυτόχρονα ένας άλλος προσπαθεί να τη σπάσει χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο σπαθί. Η πινιάτα σπάει σταδιακά και πετάγονται πλαστά χαρτονομίσματα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο της lefigaro, ένας μασκοφόρος διαδηλωτής έχει ανέβει σε ένα ύψωμα και κρατάει με καλάμι την πινιάτα, ενώ ταυτόχρονα ένας άλλος προσπαθεί να τη σπάσει χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο σπαθί. Η πινιάτα σπάει σταδιακά και πετάγονται πλαστά χαρτονομίσματα.
Όσο το ψεύτικο κεφάλι του Γάλλου προέδρου καταστρεφόταν, το πλήθος διαδηλωτών, που βρισκόταν από κάτω, παρακολουθούσε και πανηγύριζε.
🚨🇫🇷 FLASH | Une piñata à l’effigie d’Emmanuel Macron est DÉMOLIE à coups d’épée et de poêle, faisant tomber des faux billets sous les acclamations de la foule, place de la Victoire à Bordeaux. (@MarieHeleneHrt / Le Figaro) https://t.co/l0sIgnZDur— Impact (@ImpactMediaFR) October 31, 2026
🇫🇷💥 EN IMAGES | Une piñata de la tête d’Emmanuel Macron a été détruite à Bordeaux, faisant tomber des billets. 🎥 @Ab7Media https://t.co/dKGPvG07bn— Cerfia (@CerfiaFR) October 31, 2026
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