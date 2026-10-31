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«Είμαστε κατά του συστήματος, μισούμε αυτό το κράτος και την αστυνομία»: Χάος σε διαδήλωση της Gen Z στο Αμβούργο, βίντεο και φωτογραφίες
«Είμαστε κατά του συστήματος, μισούμε αυτό το κράτος και την αστυνομία»: Χάος σε διαδήλωση της Gen Z στο Αμβούργο, βίντεο και φωτογραφίες
Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιά, φώναξαν συνθήματα κατά του Φρίντριχ Μερτς και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας - Τι ζητά η «Gen Z regelt», που διοργάνωσε τις κινητοποιήσεις σε όλη τη Γερμανία
Σε χάος εξελίχθηκε και η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι με πρωτοβουλία της «Gen Z regelt» στο Αμβούργο.
Όπως αναφέρει το ndr.de, γύρω στις 5 το απόγευμα, όταν ανακοινώθηκε από φορτηγό με μεγάφωνο ότι η διαδήλωση είχε ολοκληρωθεί, ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.
Κοντά στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων (ZOB), διάφορες ομάδες διαδηλωτών έσυραν αντικείμενα στον δρόμο και προσπάθησαν να στήσουν οδοφράγματα, τα οποία στη συνέχεια πυρπόλησαν. Παράλληλα, πετούσαν μπουκάλια, πέτρες και κομμάτια από το οδόστρωμα κατά των αστυνομικών.
Οι αστυνομικοί κυνηγούσαν τους διαδηλωτές, για να τους σταματήσουν.
Μετά τις αρχικές ειρηνικές διαδηλώσεις, νωρίς το βράδυ ξαφνικά εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, πέτρες και ολόκληροι φράχτες εργοταξίου προς την κατεύθυνση της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο. Οι διαδηλωτές κατέστρεψαν ένα εργοτάξιο και έβαλαν φωτιά σε ένα οδόφραγμα στη μέση του δρόμου.
Πολλοί από αυτούς ήταν ντυμένοι στα μαύρα και είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους. Ένα όχημα με μεγάφωνο έκανε συνεχώς εκκλήσεις να συνεχίσουν και να αντισταθούν στην αστυνομία, ενώ ακουγόταν το σύνθημα: «Είμαστε εναντίον του συστήματος, μισούμε αυτό το κράτος και την αστυνομία».
Όπως αναφέρει το ndr.de, γύρω στις 5 το απόγευμα, όταν ανακοινώθηκε από φορτηγό με μεγάφωνο ότι η διαδήλωση είχε ολοκληρωθεί, ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.
Κοντά στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων (ZOB), διάφορες ομάδες διαδηλωτών έσυραν αντικείμενα στον δρόμο και προσπάθησαν να στήσουν οδοφράγματα, τα οποία στη συνέχεια πυρπόλησαν. Παράλληλα, πετούσαν μπουκάλια, πέτρες και κομμάτια από το οδόστρωμα κατά των αστυνομικών.
Οι αστυνομικοί κυνηγούσαν τους διαδηλωτές, για να τους σταματήσουν.
BREAKING: Riots have now broken out in Hamburg. Far-left extremists carrying Palestinian flags are building barricades and setting fires. https://t.co/FsNp8m2Lu0— Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026
Μετά τις αρχικές ειρηνικές διαδηλώσεις, νωρίς το βράδυ ξαφνικά εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, πέτρες και ολόκληροι φράχτες εργοταξίου προς την κατεύθυνση της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο. Οι διαδηλωτές κατέστρεψαν ένα εργοτάξιο και έβαλαν φωτιά σε ένα οδόφραγμα στη μέση του δρόμου.
«Είμαστε εναντίον του συστήματος, μισούμε αυτό το κράτος και την αστυνομία»
Πολλοί από αυτούς ήταν ντυμένοι στα μαύρα και είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους. Ένα όχημα με μεγάφωνο έκανε συνεχώς εκκλήσεις να συνεχίσουν και να αντισταθούν στην αστυνομία, ενώ ακουγόταν το σύνθημα: «Είμαστε εναντίον του συστήματος, μισούμε αυτό το κράτος και την αστυνομία».
Η Αστυνομία απάντησε σχηματίζοντας αλυσίδες με δυνάμεις και προσπάθησε να διαχωρίσει τους διαδηλωτές που ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν βία από τους ειρηνικούς διαδηλωτές, γεγονός που αποδείχθηκε δύσκολο. Επίσης, η Αστυνομία έσβησε με τη χρήση κανονιών νερού τη φωτιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού κατά των διαδηλωτών.
Νωρίτερα, η διαδήλωση είχε εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό ειρηνικά. Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» είχε καλέσει σε συγκέντρωση στο Jungfernstieg στις 2 το μεσημέρι. Μέχρι λίγο πριν τις 15:00, οι συμμετέχοντες είχαν συγκεντρωθεί στο Jungfernstieg, και στη συνέχεια ξεκίνησε η πορεία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κορύφωση της διαδήλωσης συμμετείχαν περίπου 6.700 άτομα, ενώ μια εκπρόσωπος της οργανωτικής ομάδας του «Gen Z regelt» εκτιμούσε επίσης ότι συμμετείχαν μεταξύ 6.000 και 7.000.
Επίσης, ακούγονταν συνθήματα, κυρίως κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και κατά του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς. Επανειλημμένα οι διαδηλωτές φώναζαν επίσης: «Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη».
Ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν «Ενάντια στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία – η Γενιά Ζ αποφασίζει!».
Ένα πλακάτα που κράταγαν οι διαδηλωτές έγραφε: «Ζητούμε μια πολιτική που να επενδύει στην εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και μια προσιτή διαβίωση – αντί να κάνει περικοπές εις βάρος της νέας γενιάς. Θέλουμε να έχουμε λόγο όταν αποφασίζεται για το μέλλον μας».
Πηγή φωτογραφιών: Reuters
Νωρίτερα, η διαδήλωση είχε εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό ειρηνικά. Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» είχε καλέσει σε συγκέντρωση στο Jungfernstieg στις 2 το μεσημέρι. Μέχρι λίγο πριν τις 15:00, οι συμμετέχοντες είχαν συγκεντρωθεί στο Jungfernstieg, και στη συνέχεια ξεκίνησε η πορεία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κορύφωση της διαδήλωσης συμμετείχαν περίπου 6.700 άτομα, ενώ μια εκπρόσωπος της οργανωτικής ομάδας του «Gen Z regelt» εκτιμούσε επίσης ότι συμμετείχαν μεταξύ 6.000 και 7.000.
Συνθήματα κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και του ΜερτςΜετά από μια ενδιάμεση συγκέντρωση στην πλατεία Στάιντορπλατς, η πορεία συνεχίστηκε μέχρι την τελική συγκέντρωση στο πάρκο Λόμουλερπαρκ. Πολλοί περπατούσαν και είχαν σηκώσει πανό και αφίσες.
Επίσης, ακούγονταν συνθήματα, κυρίως κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και κατά του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς. Επανειλημμένα οι διαδηλωτές φώναζαν επίσης: «Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη».
Ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν «Ενάντια στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία – η Γενιά Ζ αποφασίζει!».
Τι ζητά η «Gen Z regelt»Οι διαδηλώσεις είχαν το σύνθημα «Gen Z regelt» (Η Gen Z έχει τον έλεγχο) πραγματοποιήθηκαν σε 34 πόλεις της Γερμανίας, μεταξύ άλλων στη Βρέμη, το Ανόβερο και το Γκέτινγκεν. Οι διοργανωτές ζήτησαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα χρήματα για το σχολικό σύστημα, συνεπή προστασία του κλίματος και μέτρα κατά του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.
Ένα πλακάτα που κράταγαν οι διαδηλωτές έγραφε: «Ζητούμε μια πολιτική που να επενδύει στην εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και μια προσιτή διαβίωση – αντί να κάνει περικοπές εις βάρος της νέας γενιάς. Θέλουμε να έχουμε λόγο όταν αποφασίζεται για το μέλλον μας».
Πηγή φωτογραφιών: Reuters
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