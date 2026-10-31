«Είμαστε κατά του συστήματος, μισούμε αυτό το κράτος και την αστυνομία»: Χάος σε διαδήλωση της Gen Z στο Αμβούργο, βίντεο και φωτογραφίες

Συνθήματα κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και του Μερτς

Τι ζητά η «Gen Z regelt»

Η Αστυνομία απάντησε σχηματίζοντας αλυσίδες με δυνάμεις και προσπάθησε να διαχωρίσει τους διαδηλωτές που ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν βία από τους ειρηνικούς διαδηλωτές, γεγονός που αποδείχθηκε δύσκολο. Επίσης, η Αστυνομία έσβησε με τη χρήση κανονιών νερού τη φωτιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού κατά των διαδηλωτών.Νωρίτερα, η διαδήλωση είχε εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό ειρηνικά. Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» είχε καλέσει σε συγκέντρωση στο Jungfernstieg στις 2 το μεσημέρι. Μέχρι λίγο πριν τις 15:00, οι συμμετέχοντες είχαν συγκεντρωθεί στο Jungfernstieg, και στη συνέχεια ξεκίνησε η πορεία.Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κορύφωση της διαδήλωσης συμμετείχαν περίπου 6.700 άτομα, ενώ μια εκπρόσωπος της οργανωτικής ομάδας του «Gen Z regelt» εκτιμούσε επίσης ότι συμμετείχαν μεταξύ 6.000 και 7.000.Μετά από μια ενδιάμεση συγκέντρωση στην πλατεία Στάιντορπλατς, η πορεία συνεχίστηκε μέχρι την τελική συγκέντρωση στο πάρκο Λόμουλερπαρκ. Πολλοί περπατούσαν και είχαν σηκώσει πανό και αφίσες.Επίσης, ακούγονταν συνθήματα, κυρίως κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και κατά του Γερμανού καγκελάριου,. Επανειλημμένα οι διαδηλωτές φώναζαν επίσης: «».Ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν «».Οι διαδηλώσεις είχαν το σύνθημα «» (Η Gen Z έχει τον έλεγχο) πραγματοποιήθηκαν σε 34 πόλεις της Γερμανίας, μεταξύ άλλων στη Βρέμη, το Ανόβερο και το Γκέτινγκεν. Οι διοργανωτές ζήτησαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα χρήματα για το σχολικό σύστημα, συνεπή προστασία του κλίματος και μέτρα κατά του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.Ένα πλακάτα που κράταγαν οι διαδηλωτές έγραφε: «Ζητούμε μια πολιτική που να επενδύει στην εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και μια προσιτή διαβίωση – αντί να κάνει περικοπές εις βάρος της νέας γενιάς.».Πηγή φωτογραφιών: Reuters