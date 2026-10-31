Πάνω από 400 συλλήψεις στα σημερινά επεισόδια στο Παρίσι: Διαδηλωτές ξήλωσαν τα πεζοδρόμια και πέταξαν κομμάτια στους αστυνομικούς, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πάνω από 400 συλλήψεις στα σημερινά επεισόδια στο Παρίσι: Διαδηλωτές ξήλωσαν τα πεζοδρόμια και πέταξαν κομμάτια στους αστυνομικούς, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά σε όλη τη Γαλλία, ωστόσο, αργότερα το απόγευμα, προκλήθηκαν ταραχές σε διάφορες πόλεις
Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (31/10) στο Παρίσι ανάμεσα στους διαδηλωτές και τους αστυνομικούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.
Όπως αναφέρει το bfmtv, οι συγκρούσεις ξέσπασαν, όταν η διαδήλωση έφτασε στην Πόρτα του Σαραντόν. Εκεί, δεκάδες άτομα με μάσκες και ντυμένα στα μαύρα ξήλωσαν μεταξύ άλλων πλακάκια από τα πεζοδρόμια με σφυριά και στη συνέχεια πέταξαν κομμάτια κατά των αστυνομικών.
Σύμφωνα με τη Νομαρχία Αστυνομίας προς το τέλος της πορείας, ένας «σκληρός πυρήνας αρκετών εκατοντάδων ταραχοποιών» επιτέθηκε στις δυνάμεις της τάξης, «ρίχνοντας βλήματα, μεταξύ των οποίων και ένα μολότοφ», οι οποίες «ενεργούν για να τερματίσουν τη διατάραξη της δημόσιας τάξης». «Επιπλέον, η διάλυση της διαδήλωσης συνεχίζεται χωρίς δυσκολίες», ανέφερε.
Στην προηγούμενη κινητοποίηση, στις 24 Οκτωβρίου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε σχεδόν 1.000 συλλήψεις μέχρι το τέλος της ημέρας, έναντι 385 την ίδια ώρα στις 17 Οκτωβρίου. Σήμερα, "οι πορείες εξελίχθηκαν ομαλά, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων διαδηλώσεων", υπογράμμισε το υπουργείο Εσωτερικών κάνοντας λόγο ωστόσο για "ριζοσπαστικά στοιχεία" που "προσπάθησαν σε διάφορες πόλεις (Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Μασσαλία, Λυών) στο τέλος των πορειών να εισχωρήσουν στα κέντρα των πόλεων με σκοπό να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν".
Σχεδόν μισό εκατομμύριο διαδηλωτές στη Γαλλία σύμφωνα με τη Διασυνδικαλιστική Οργάνωση Νεολαίας
Σύμφωνα με τη Διασυνδικαλιστική Οργάνωση Νεολαίας περίπου μισό εκατομμύριο συμμετείχαν στις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη Γαλλία.
Στην πρωτεύουσα βγήκαν στους δρόμους γύρω στους 200.000. Σύμφωνα με την Αστυνομία σήμερα διαδήλωσαν περίπου 320.000 άτομα στην πόλη του Φωτός και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας προβάλλοντας αιτήματα και διεκδικήσεις τόσο σε σχέση με τα οικονομικά ζητήματα όσο και σε σχέση με τα ζητήματα της εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο Παρίσι η πορεία ήταν σε γενικές γραμμές ειρηνική ως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ωστόσο η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά ομάδας 200 διαδηλωτών που προέβησαν σε πράξεις βίας.
Όπως αναφέρει το bfmtv, οι συγκρούσεις ξέσπασαν, όταν η διαδήλωση έφτασε στην Πόρτα του Σαραντόν. Εκεί, δεκάδες άτομα με μάσκες και ντυμένα στα μαύρα ξήλωσαν μεταξύ άλλων πλακάκια από τα πεζοδρόμια με σφυριά και στη συνέχεια πέταξαν κομμάτια κατά των αστυνομικών.
Επιπλέον, εκτοξεύθηκε ένας εμπρηστικός μηχανισμός προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν ρίχνοντας δακρυγόνα ενώ επιτέθηκαν και με γκλοπ.
BREAKING: Far-left rioters are throwing fire bombs and shooting fireworks at police officers in Paris. The police officer below had to flee the police line after his parts of his armor was engulfed in flames https://t.co/WlCtCGcQaL— Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026
Σύμφωνα με τη Νομαρχία Αστυνομίας προς το τέλος της πορείας, ένας «σκληρός πυρήνας αρκετών εκατοντάδων ταραχοποιών» επιτέθηκε στις δυνάμεις της τάξης, «ρίχνοντας βλήματα, μεταξύ των οποίων και ένα μολότοφ», οι οποίες «ενεργούν για να τερματίσουν τη διατάραξη της δημόσιας τάξης». «Επιπλέον, η διάλυση της διαδήλωσης συνεχίζεται χωρίς δυσκολίες», ανέφερε.
422 συλλήψεις στη χώρα κατά τη διάρκεια της κινητοποίησηςΣυνολικά 422 άτομα είχαν συλληφθεί έως τις 20.00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός πιθανόν να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σημερινής νύχτας του Χάλοουιν.
Στην προηγούμενη κινητοποίηση, στις 24 Οκτωβρίου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε σχεδόν 1.000 συλλήψεις μέχρι το τέλος της ημέρας, έναντι 385 την ίδια ώρα στις 17 Οκτωβρίου. Σήμερα, "οι πορείες εξελίχθηκαν ομαλά, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων διαδηλώσεων", υπογράμμισε το υπουργείο Εσωτερικών κάνοντας λόγο ωστόσο για "ριζοσπαστικά στοιχεία" που "προσπάθησαν σε διάφορες πόλεις (Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Μασσαλία, Λυών) στο τέλος των πορειών να εισχωρήσουν στα κέντρα των πόλεων με σκοπό να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν".
🇫🇷 Manifestantes franceses lançam coquetéis molotov e fogos de artifício contra a polícia, incendiando agentes de segurança durante as grandes manifestações em andamento em Paris e outras cidades francesas. https://t.co/SEtAsI6OnQ— Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) October 31, 2026
Σχεδόν μισό εκατομμύριο διαδηλωτές στη Γαλλία σύμφωνα με τη Διασυνδικαλιστική Οργάνωση Νεολαίας
Σύμφωνα με τη Διασυνδικαλιστική Οργάνωση Νεολαίας περίπου μισό εκατομμύριο συμμετείχαν στις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη Γαλλία.
Στην πρωτεύουσα βγήκαν στους δρόμους γύρω στους 200.000. Σύμφωνα με την Αστυνομία σήμερα διαδήλωσαν περίπου 320.000 άτομα στην πόλη του Φωτός και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας προβάλλοντας αιτήματα και διεκδικήσεις τόσο σε σχέση με τα οικονομικά ζητήματα όσο και σε σχέση με τα ζητήματα της εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο Παρίσι η πορεία ήταν σε γενικές γραμμές ειρηνική ως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ωστόσο η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά ομάδας 200 διαδηλωτών που προέβησαν σε πράξεις βίας.
Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα, αφού λόγω του Χάλοουιν είθισται πολύς κόσμος να παραμένει στους δρόμους ως τις πρώτες πρωινές ώρες φορώντας μάσκες. Κάποιοι από τους διαδηλωτές ήταν μεταμφιεσμένοι σε μάγισσες ή κρατούσαν μεγάλες κολοκύθες.
Δείτε φωτογραφίες:
Πηγή φωτογραφιών: Reuters
Δείτε φωτογραφίες:
Πηγή φωτογραφιών: Reuters
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