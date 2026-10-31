Πάνω από 400 συλλήψεις στα σημερινά επεισόδια στο Παρίσι: Διαδηλωτές ξήλωσαν τα πεζοδρόμια και πέταξαν κομμάτια στους αστυνομικούς, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα, αφού λόγω του Χάλοουιν είθισται πολύς κόσμος να παραμένει στους δρόμους ως τις πρώτες πρωινές ώρες φορώντας μάσκες. Κάποιοι από τους διαδηλωτές ήταν μεταμφιεσμένοι σε μάγισσες ή κρατούσαν μεγάλες κολοκύθες.Πηγή φωτογραφιών: Reuters