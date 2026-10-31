Χαμηλώνει τον πήχη των προσδοκιών για την Ουκρανία ο Ρούμπιο, παρά την αισιοδοξία Τραμπ: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς να ισχυρίζεται ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία