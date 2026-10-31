Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία, λέει ο Τραμπ
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Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία, λέει ο Τραμπ

«Το μίσος είναι βαθύ ανάμεσα στους δύο ηγέτες όπως ξέρετε, αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για μια συμφωνία», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος

Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία, λέει ο Τραμπ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται κοντά, εν μέσω εικασιών ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί κατά τη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο.

Ερωτηθείς σχετικά με τις φήμες ότι ενδέχεται να φέρει τη Ρωσία και την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά τη σύνοδο κορυφής της G20, τον Δεκέμβριο, στο θέρετρό του στο Ντοράλ της Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, δεν το έχω ξαναπεί αυτό, το μίσος είναι βαθύ ανάμεσα στους δύο ηγέτες όπως ξέρετε, αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για μια συμφωνία και δουλεύουμε πάνω σε πολλές συμφωνίες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ

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