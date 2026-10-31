Ρωσικά drones χτύπησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 280.000 οικογένειες
Ρωσικά drones χτύπησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 280.000 οικογένειες
Ουκρανική επίθεση κατά ρωσικού συμπλέγματος της αμυντικής βιομηχανίας στο Ροστόφ
Ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας κατά την διάρκεια της νύκτας, προκαλώντας διακοπή ηλεκτροδότησης για 280.000 ουκρανικές οικογένειες στις περιοχές του Κιέβου και του Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Αυτές οι ρωσικές επιθέσεις δημιούργησαν μία δύσκολη κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στις περιοχές μας», αναφέρεται σε ανάρτηση του ουκρανού προέδρου στο Telegram. «Ο κόσμος βλέπει ότι η Ρωσία βάζει σκοπίμως καθημερινά στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές. Οποιος δεν θέλει να δει αυτήν την ρωσική κλιμάκωση να επεκτείνεται στην Ευρώπη, πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία».
Παράλληλα, το στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, η νυκτερινή επίθεση κατά του Kombinat Kamensky, της ρωσικής κρατικής χημικής και αμυντικής εταιρείας στο Καμένσκ-Σαχτίνσκι, έγινε με ουκρανικά drones και το παράκτιο πυραυλικό σύστημα cruise Neptune.
«Αυτές οι ρωσικές επιθέσεις δημιούργησαν μία δύσκολη κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στις περιοχές μας», αναφέρεται σε ανάρτηση του ουκρανού προέδρου στο Telegram. «Ο κόσμος βλέπει ότι η Ρωσία βάζει σκοπίμως καθημερινά στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές. Οποιος δεν θέλει να δει αυτήν την ρωσική κλιμάκωση να επεκτείνεται στην Ευρώπη, πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία».
Last night, Russian “shaheds” struck a combined heat and power plant in Kyiv. In the Dnipro region, four electrical substations were hit in a single night. In the early morning, a Russian drone struck a combined heat and power plant in Shostka. Railway infrastructure in Dnipro… pic.twitter.com/XgovyiecnV— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2026
Παράλληλα, το στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, η νυκτερινή επίθεση κατά του Kombinat Kamensky, της ρωσικής κρατικής χημικής και αμυντικής εταιρείας στο Καμένσκ-Σαχτίνσκι, έγινε με ουκρανικά drones και το παράκτιο πυραυλικό σύστημα cruise Neptune.
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