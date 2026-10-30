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Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα»
Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα»
Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις εκλογές
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις 3 Νοεμβρίου, δήλωσε την Παρασκευή 30/10 ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, χωρίς όμως να διευκρινίζει πώς θα συμβεί αυτό.
«Θα ολοκληρωθεί σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι.
«Χρειαζόμαστε μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πυρηνικό όπλο».
Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις εκλογές.
Με πληροφορίες από Reuters
«Θα ολοκληρωθεί σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι.
«Χρειαζόμαστε μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πυρηνικό όπλο».
Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις εκλογές.
Με πληροφορίες από Reuters
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