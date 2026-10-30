Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις 3 Νοεμβρίου, δήλωσε την Παρασκευή 30/10 ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, χωρίς όμως να διευκρινίζει πώς θα συμβεί αυτό.«Θα ολοκληρωθεί σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι.«Χρειαζόμαστε μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πυρηνικό όπλο».Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις εκλογές.Με πληροφορίες από Reuters