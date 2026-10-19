Έξι νεκροί μετά από επίθεση ρωσικού drone σε πάρκο την Ουκρανία, ανάμεσά τους τρία παιδιά - «Καθαρή κτηνωδία», λέει ο Ζελένσκι
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Έξι νεκροί μετά από επίθεση ρωσικού drone σε πάρκο την Ουκρανία, ανάμεσά τους τρία παιδιά - «Καθαρή κτηνωδία», λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν τον νόμο Lindsey Graham και από την Ευρώπη να συνεχίσει την στήριξη, ενώ καταδικάζει τη Ρωσία που συνεχίζει τις δολοφονίες

Έξι νεκροί μετά από επίθεση ρωσικού drone σε πάρκο την Ουκρανία, ανάμεσά τους τρία παιδιά - «Καθαρή κτηνωδία», λέει ο Ζελένσκι
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Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση ρωσικού drone σε πάρκο σε ένα χωριό της νοτιανατολικής περιφέρειας του Χάρκιβ της Ουκρανίας, έγραψε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ σε ανάρτηση του στο Telegram.

Όπως αναφέρει ο Ουκρανός περιφερειάρχης νωρίτερα τραυματίστηκαν 15 άτομα νοτιοδυτικά του Χάρκιβ.

Το drone έπληξε ένα πάρκο στο οποίο οι οικογένειες πηγαίνουν τα παιδιά τους για να παίζουν, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιβάν Βιχίβσκι.

Ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών σε ανάρτηση του στο Telegram, δημοσίευσε μια θολή φωτογραφία που δείχνει το σώμα ενός παιδιού σε ένα καροτσάκι, ενώ άλλες φωτογραφίες καταγράφουν σωστικά συνεργεία γύρω από ένα κατεστραμμένο κτίριο.

Ζελένσκι: «Καθαρή κτηνωδία», ζητά από τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν τον νόμο Lindsey Graham και από την Ευρώπη να συνεχίσει την στήριξη

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ o πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το γεγονός ως «καθαρή κτηνωδία».  

Όπως αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος «ένα shahed (drone) χτύπησε απευθείας ανθρώπους – σε ένα πάρκο κοντά σε ένα συνηθισμένο καφέ. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Ένα κοριτσάκι σκοτώθηκε μέσα στο καροτσάκι της – το όνομά της ήταν Αντζελίνα, ήταν λίγο πάνω από ενός έτους, γεννημένη τον Αύγουστο του 2025… Το όνομα της μητέρας της ήταν Ίννα. Πέθανε στο νοσοκομείο… Ένα άλλο κορίτσι που σκοτώθηκε ήταν 11 ετών. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και στους αγαπημένους τους».

Επίσης, δήλωσε ότι ακόμα 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και έξι παιδιά.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ζητά οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας να παραμείνουν σε ισχύ όσο συνεχίζονται οι δολοφονίες. Ακόμη, ζητά από τις ΗΠΑ να παραμείνουν ισχυρές και να εφαρμόσουν τον νόμο Lindsey Graham και από την Ευρώπη να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. 

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Ευχαρίστησε «όλους όσους στηρίζουν την Ουκρανία υπό αυτές τις συνθήκες και μας βοηθούν να καταρρίπτουμε τα shahed, να καταρρίπτουμε πυραύλους και να σταματάμε τις ρωσικές επιθέσεις», ενώ σχετικά με τη σημερινή ρωσική επίθεση στο πάρκο σημείωσε ότι «είναι φρικτές φωτογραφίες, αλλά πίσω από αυτές κρύβονται καταστραμμένες ζωές και η αλήθεια για αυτόν τον πόλεμο».

«Οι ζωές πρέπει να προστατευθούν. Η Ουκρανία χρειάζεται αεροπορική άμυνα. Δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται να βγάλει χρήματα από τη Ρωσία όσο αυτή συνεχίζει τον ανόητο πόλεμό της», έγραψε.

Τέλος, αναφέρει ότι «η Ουκρανία θέλει ειρήνη και η Ρωσία είναι αυτή που επιμένει να συνεχίζει τις δολοφονίες όλο αυτό το διάστημα. Ο κόσμος έχει αρκετή δύναμη για να σταματήσει τον πόλεμο. Αυτή η δύναμη πρέπει επιτέλους να χρησιμοποιηθεί – κατά των δολοφόνων».

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