Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Έξι νεκροί μετά από επίθεση ρωσικού drone σε πάρκο την Ουκρανία, ανάμεσά τους τρία παιδιά - «Καθαρή κτηνωδία», λέει ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν τον νόμο Lindsey Graham και από την Ευρώπη να συνεχίσει την στήριξη, ενώ καταδικάζει τη Ρωσία που συνεχίζει τις δολοφονίες
Όπως αναφέρει ο Ουκρανός περιφερειάρχης νωρίτερα τραυματίστηκαν 15 άτομα νοτιοδυτικά του Χάρκιβ.
Το drone έπληξε ένα πάρκο στο οποίο οι οικογένειες πηγαίνουν τα παιδιά τους για να παίζουν, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιβάν Βιχίβσκι.
Ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών σε ανάρτηση του στο Telegram, δημοσίευσε μια θολή φωτογραφία που δείχνει το σώμα ενός παιδιού σε ένα καροτσάκι, ενώ άλλες φωτογραφίες καταγράφουν σωστικά συνεργεία γύρω από ένα κατεστραμμένο κτίριο.
Ζελένσκι: «Καθαρή κτηνωδία», ζητά από τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν τον νόμο Lindsey Graham και από την Ευρώπη να συνεχίσει την στήριξηΣε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ o πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το γεγονός ως «καθαρή κτηνωδία».
Όπως αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος «ένα shahed (drone) χτύπησε απευθείας ανθρώπους – σε ένα πάρκο κοντά σε ένα συνηθισμένο καφέ. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Ένα κοριτσάκι σκοτώθηκε μέσα στο καροτσάκι της – το όνομά της ήταν Αντζελίνα, ήταν λίγο πάνω από ενός έτους, γεννημένη τον Αύγουστο του 2025… Το όνομα της μητέρας της ήταν Ίννα. Πέθανε στο νοσοκομείο… Ένα άλλο κορίτσι που σκοτώθηκε ήταν 11 ετών. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και στους αγαπημένους τους».
Επίσης, δήλωσε ότι ακόμα 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και έξι παιδιά.
Παράλληλα, ο Ζελένσκι ζητά οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας να παραμείνουν σε ισχύ όσο συνεχίζονται οι δολοφονίες. Ακόμη, ζητά από τις ΗΠΑ να παραμείνουν ισχυρές και να εφαρμόσουν τον νόμο Lindsey Graham και από την Ευρώπη να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.
Ευχαρίστησε «όλους όσους στηρίζουν την Ουκρανία υπό αυτές τις συνθήκες και μας βοηθούν να καταρρίπτουμε τα shahed, να καταρρίπτουμε πυραύλους και να σταματάμε τις ρωσικές επιθέσεις», ενώ σχετικά με τη σημερινή ρωσική επίθεση στο πάρκο σημείωσε ότι «είναι φρικτές φωτογραφίες, αλλά πίσω από αυτές κρύβονται καταστραμμένες ζωές και η αλήθεια για αυτόν τον πόλεμο».
«Οι ζωές πρέπει να προστατευθούν. Η Ουκρανία χρειάζεται αεροπορική άμυνα. Δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται να βγάλει χρήματα από τη Ρωσία όσο αυτή συνεχίζει τον ανόητο πόλεμό της», έγραψε.
Τέλος, αναφέρει ότι «η Ουκρανία θέλει ειρήνη και η Ρωσία είναι αυτή που επιμένει να συνεχίζει τις δολοφονίες όλο αυτό το διάστημα. Ο κόσμος έχει αρκετή δύναμη για να σταματήσει τον πόλεμο. Αυτή η δύναμη πρέπει επιτέλους να χρησιμοποιηθεί – κατά των δολοφόνων».
A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly – in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller – her name was Angelina, she was just over a year old, born in August 2025… Her mother’s name was Inna. She died in the hospital… Another girl who was killed was 11 years old. My condolences to their families and loved ones. Another 14 people were injured, including six more children. I am grateful to everyone who supports Ukraine under these circumstances and helps us shoot down “shaheds,” shoot down missiles, and stop Russian assaults. These are horrific photos, but behind them are shattered lives and the truth about this war. Lives must be protected. Ukraine needs air defense. You can't think about making money with Russia as long as it continues its asinine war. We ask that sanctions on Russia stay in place as long as the killings continue. We ask America to be strong, and we ask it to apply the Lindsey Graham law. We ask Europe to continue its support. We ask that everything possible be done to bring peace and guarantee security. Ukraine wants peace. It is Russia that has insisted on continuing the killing all this time. The world has enough strength to stop the war. That strength must finally be used – against the murderers.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr