Γαλλία: Σπάνιο ροζ διαμάντι εκτίθεται 100 χρόνια μετά την επεισοδιακή κλοπή του - Το μήλο που πρόδωσε τους δράστες

Το πολύτιμο πετράδι, γνωστό ως «Grand Condé», είχε εξαφανιστεί από το Κάστρο του Σαντιγί τον Οκτώβριο του 1926, για να εντοπιστεί λίγες εβδομάδες αργότερα χάρη σε μια απρόσμενη ανακάλυψη





Το πολύτιμο πετράδι, γνωστό ως «Grand Condé», είχε εξαφανιστεί από το Κάστρο του Σαντιγί τον Οκτώβριο του 1926, για να εντοπιστεί λίγες εβδομάδες αργότερα χάρη σε μια απρόσμενη ανακάλυψη: μια πεινασμένη καμαριέρα δάγκωσε το μήλο μέσα στο οποίο το είχαν κρύψει οι κλέφτες, σύμφωνα με το BBC.



εννέα καρατίων, με το χαρακτηριστικό σχήμα αχλαδιού και τη σπάνια ροζ απόχρωσή του, παρουσιάζεται ξανά στο κοινό στο Μουσείο Κοντέ, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό Κάστρο του Σαντιγί, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Παρισιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 3 Ιανουαρίου.



Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα βασιλικά κοσμήματα που διασώθηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση, με την ιστορία του να συνδέεται με μέλη της γαλλικής αριστοκρατίας και της βασιλικής οικογένειας.



Η κλοπή και το μήλο που πρόδωσε τους δράστες Η περιπέτεια του πολύτιμου λίθου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1926, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στη διάρκεια της νύχτας στο Κάστρο του Σαντιγί και αφαίρεσαν το διαμάντι.



εσωτερικό ενός μήλου, από το οποίο είχαν προηγουμένως αφαιρέσει μέρος της σάρκας.



Το σχέδιό τους, ωστόσο, αποκαλύφθηκε με απροσδόκητο τρόπο λίγες εβδομάδες αργότερα. Μια καμαριέρα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι κλέφτες πήρε το μήλο για να το φάει και, δαγκώνοντάς το, ανακάλυψε το κρυμμένο διαμάντι.



Ο διευθυντής του Μουσείου Κοντέ, Ματιέ Ντελντίκ, εξηγεί ότι, όσο απίστευτη κι αν ακούγεται σήμερα η ιστορία, η υπόθεση είχε απασχολήσει εκτενώς τον Τύπο της εποχής. Η έκθεση περιλαμβάνει μάλιστα αρχειακά τεκμήρια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και φωτίζουν τόσο την ιστορική διαδρομή του διαμαντιού όσο και τις συνθήκες της κλοπής του.

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Τα μέτρα ασφαλείας μετά τις κλοπές σε ευρωπαϊκά μουσεία Η απόφαση να εκτεθεί ξανά το πολύτιμο διαμάντι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κλοπές σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα έχουν προκαλέσει προβληματισμό για την ασφάλεια των συλλογών τους.



Ο διευθυντής του μουσείου, Ματιέ Ντελντίκ δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεση ενός τόσο σπάνιου και πολύτιμου λίθου, ιδιαίτερα μετά τη σειρά κλοπών που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους 12 μήνες, μεταξύ των οποίων και η τολμηρή ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, μέρα μεσημέρι.



Μιλώντας στο CNN, απέφυγε να αποκαλύψει το ποσό για το οποίο έχει ασφαλιστεί το διαμάντι. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες επιστημονικές αναλύσεις των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, προκειμένου να είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή του.



Η σπανιότητα των ροζ διαμαντιών Τα φυσικά ροζ διαμάντια συγκαταλέγονται στους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο και συχνά πωλούνται έναντι δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.



Ένα από τα σπανιότερα ροζ διαμάντια στον κόσμο θα εκτεθεί στη Γαλλία, σχεδόν έναν αιώνα μετά την κλοπή του, σε μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό μυθιστόρημα.Το πολύτιμο πετράδι, γνωστό ως «», είχε εξαφανιστεί από το Κάστρο του Σαντιγί τον Οκτώβριο του 1926, για να εντοπιστεί λίγες εβδομάδες αργότερα χάρη σε μια απρόσμενη ανακάλυψη: μια πεινασμένη καμαριέρα δάγκωσε το μήλο μέσα στο οποίο το είχαν κρύψει οι κλέφτες, σύμφωνα με το BBC.Το διαμάντι τωνμε το χαρακτηριστικό σχήμα αχλαδιού και τη σπάνια ροζ απόχρωσή του, παρουσιάζεται ξανά στο κοινό στο Μουσείο Κοντέ, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό Κάστρο του Σαντιγί, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Παρισιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τιςΠρόκειται για ένα από τα ελάχιστα βασιλικά κοσμήματα που διασώθηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση, με την ιστορία του να συνδέεται με μέλη της γαλλικής αριστοκρατίας και της βασιλικής οικογένειας.Η περιπέτεια του πολύτιμου λίθου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1926, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στη διάρκεια της νύχτας στο Κάστρο του Σαντιγί και αφαίρεσαν το διαμάντι.Στην προσπάθειά τους να το αποκρύψουν, οι δράστες τοποθέτησαν το κόσμημα στο, από το οποίο είχαν προηγουμένως αφαιρέσει μέρος της σάρκας.Το σχέδιό τους, ωστόσο, αποκαλύφθηκε με απροσδόκητο τρόπο λίγες εβδομάδες αργότερα. Μια καμαριέρα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι κλέφτες πήρε το μήλο για να το φάει και, δαγκώνοντάς το, ανακάλυψε το κρυμμένο διαμάντι.Ο διευθυντής του Μουσείου Κοντέ, Ματιέ Ντελντίκ, εξηγεί ότι, όσο απίστευτη κι αν ακούγεται σήμερα η ιστορία, η υπόθεση είχε απασχολήσει εκτενώς τον Τύπο της εποχής. Η έκθεση περιλαμβάνει μάλιστα αρχειακά τεκμήρια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και φωτίζουν τόσο την ιστορική διαδρομή του διαμαντιού όσο και τις συνθήκες της κλοπής του.Η απόφαση να εκτεθεί ξανά το πολύτιμο διαμάντι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κλοπές σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα έχουν προκαλέσει προβληματισμό για την ασφάλεια των συλλογών τους.Ο διευθυντής του μουσείου, Ματιέ Ντελντίκ δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεση ενός τόσο σπάνιου και πολύτιμου λίθου, ιδιαίτερα μετά τη σειρά κλοπών που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους 12 μήνες, μεταξύ των οποίων και η τολμηρή ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, μέρα μεσημέρι.Μιλώντας στο CNN, απέφυγε να αποκαλύψει το ποσό για το οποίο έχει ασφαλιστεί το διαμάντι. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες επιστημονικές αναλύσεις των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, προκειμένου να είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή του.Τα φυσικά ροζ διαμάντια συγκαταλέγονται στους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο και συχνά πωλούνται έναντι δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's, η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί σε δημοπρασία για ροζ διαμάντι ανέρχεται σε 71,2 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που καταβλήθηκε το 2017.



Η ακριβής προέλευση του «Grand Condé» παραμένει άγνωστη.



Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά στο διαμάντι εντοπίζεται το 1740, σε απογραφή της περιουσίας του Λουδοβίκου Ερρίκου των Βουρβόνων, πρίγκιπα του Κοντέ, η οποία συντάχθηκε μετά τον θάνατό του.



Αργότερα, το κόσμημα πέρασε στη συλλογή της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας των Βουρβόνων, συζύγου του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου Φιλίππου Α΄. Στη συνέχεια περιήλθε στην κατοχή του γιου τους, Ερρίκου της Ορλεάνης, δούκα του Ομάλ, ο οποίος κληροδότησε το διαμάντι στο Ινστιτούτο της Γαλλίας.



Μαζί με τον πολύτιμο λίθο, ο δούκας άφησε ως κληρονομιά χιλιάδες έργα τέχνης και χειρόγραφα, τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα της συλλογής του Μουσείου Κοντέ.