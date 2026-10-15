Ο αντίπαλος του Νετανιάχου υπόσχεται να νικήσει τη Χαμάς μέσα σε 18 μήνες
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Χαμάς Γκάντι Άιζενκοτ Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Ο αντίπαλος του Νετανιάχου υπόσχεται να νικήσει τη Χαμάς μέσα σε 18 μήνες

Ο Γκάντι Άιζενκοτ δεσμεύτηκε ότι, εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός, η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα – Στο τραπέζι το σχέδιο Τραμπ αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο αντίπαλος του Νετανιάχου υπόσχεται να νικήσει τη Χαμάς μέσα σε 18 μήνες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ισραηλινός πολιτικός της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός αντίπαλος του Μπεντζαμίν Νετανιάχου, υποσχέθηκε σήμερα ότι θα νικήσει την παλαιστιανική Χαμάς μέσα σε 18 μήνες, εάν γίνει πρωθυπουργός στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

«Αναλαμβάνω δημόσια αυτή τη δέσμευση: μέσα σε 18 μήνες που θα ακολουθήσουν από την είσοδό μου στο γραφείο του πρωθυπουργού, η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος Yashar σε συνέντευξη Τύπου κοντά στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Δήλωσε ότι θα επιτύχει τον στόχο αυτό είτε εφαρμόζοντας το σχέδιο για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταβίβαση της εξουσίας σε προσωρινό όργανο, είτε μέσω «δημιουργικών στρατιωτικών επιχειρήσεων» με στόχο την καταστροφή του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης