Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο αντίπαλος του Νετανιάχου υπόσχεται να νικήσει τη Χαμάς μέσα σε 18 μήνες
Ο αντίπαλος του Νετανιάχου υπόσχεται να νικήσει τη Χαμάς μέσα σε 18 μήνες
Ο Γκάντι Άιζενκοτ δεσμεύτηκε ότι, εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός, η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα – Στο τραπέζι το σχέδιο Τραμπ αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις
Ο Ισραηλινός πολιτικός της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός αντίπαλος του Μπεντζαμίν Νετανιάχου, υποσχέθηκε σήμερα ότι θα νικήσει την παλαιστιανική Χαμάς μέσα σε 18 μήνες, εάν γίνει πρωθυπουργός στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
«Αναλαμβάνω δημόσια αυτή τη δέσμευση: μέσα σε 18 μήνες που θα ακολουθήσουν από την είσοδό μου στο γραφείο του πρωθυπουργού, η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος Yashar σε συνέντευξη Τύπου κοντά στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει πληγεί από τον πόλεμο.
Δήλωσε ότι θα επιτύχει τον στόχο αυτό είτε εφαρμόζοντας το σχέδιο για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταβίβαση της εξουσίας σε προσωρινό όργανο, είτε μέσω «δημιουργικών στρατιωτικών επιχειρήσεων» με στόχο την καταστροφή του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος.
«Αναλαμβάνω δημόσια αυτή τη δέσμευση: μέσα σε 18 μήνες που θα ακολουθήσουν από την είσοδό μου στο γραφείο του πρωθυπουργού, η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος Yashar σε συνέντευξη Τύπου κοντά στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει πληγεί από τον πόλεμο.
Δήλωσε ότι θα επιτύχει τον στόχο αυτό είτε εφαρμόζοντας το σχέδιο για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταβίβαση της εξουσίας σε προσωρινό όργανο, είτε μέσω «δημιουργικών στρατιωτικών επιχειρήσεων» με στόχο την καταστροφή του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος.
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