Το Ιράν αλλάζει τακτικές στο Ορμούζ: Παρατηρητές σε μικρά σκάφη εντοπίζουν στόχους και τους στέλνουν στους Φρουρούς
Το Ιράν αλλάζει τακτικές στο Ορμούζ: Παρατηρητές σε μικρά σκάφη εντοπίζουν στόχους και τους στέλνουν στους Φρουρούς
Η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να «διευκολύνει» τον Τραμπ ανοίγοντας τα Στενά πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, λέει το Reuters - Η απώλεια των ραντάρ, έχει υποχρεώσει το Ιράν να υιοθετεί εναλλακτικές μεθόδους επιθέσεων, ενώ διευρύνει τα πλήγματα και εκτός του πεδίου του
Νέες τακτικές ρίχνει στο τραπέζι το Ιράν για να πλήττει πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας να διατηρήσει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου και να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι.
Η Τεχεράνη έχει αναστατώσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά σχεδόν από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, στα τέλη Φεβρουαρίου και επιχειρεί να επιβάλει τον έλεγχό της στο θαλάσσιο πέρασμα, περιορίζοντας σημαντικά τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Οι απειλές και οι επιθέσεις της έχουν περιορίσει σημαντικά την κίνηση μέσω των Στενών και έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αν και ορισμένες ποσότητες εξακολουθούν να διέρχονται από την περιοχή.
Οι δύο αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters αρνήθηκαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τη νέα στρατηγική. Ωστόσο, ο ένας ανέφερε ότι πριν από περίπου δέκα ημέρες το Ιράν άρχισε να εφαρμόζει διαφορετικές επιθετικές τακτικές εναντίον πλοίων τα οποία θεωρεί ότι παραβιάζουν τους περιορισμούς του, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι επιθέσεις σε βάρος τους.
Σύμφωνα με τους ίδιους, η στρατηγική προβλέπει αλλαγές τόσο στο είδος όσο και στη συχνότητα των επιθέσεων, με έναν από τους στόχους να είναι ο επηρεασμός του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών. «Στόχος είναι να υπονομευθούν οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους να μειώσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ένας από τους δύο αξιωματούχους.
Η απόφαση για την υιοθέτηση της νέας στρατηγικής ελήφθη στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και είναι πλήρως συντονισμένη σε ολόκληρο το σύστημα εξουσίας της χώρας, πρόσθεσαν.
Την περασμένη εβδομάδα, σε περιστατικό που δεν είχε γνωστοποιηθεί έως τώρα, ο αμερικανικός στρατός διαπίστωσε ότι Ιρανοί παρατηρητές επιχειρούσαν από ένα παραδοσιακό ιστιοφόρο τύπου dhow, υποδεικνύοντας στόχους στους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι αμερικανικές δυνάμεις προσέγγισαν το σκάφος, διέταξαν τους επιβαίνοντες να το εγκαταλείψουν και στη συνέχεια το κατέστρεψαν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, δεν υπήρξαν θύματα.
Το Ιράν, καθώς δεν είναι διατεθειμένο να διακινδυνεύσει τα εναπομείναντα ταχύπλοά του, δεν κατάφερε να αποτρέψει την αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών, ιδιαίτερα μετά τα αμερικανικά πλήγματα που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του πολεμικού του ναυτικού, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.
Ο πόλεμος, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 3 δισ. δολάρια τον μήνα για την Ουάσινγκτον, έχει εξελιχθεί σε βασικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων του Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του απέναντι στο Ιράν, έχει δηλώσει όμως ότι δεν θα εξαπολύσει νέα επίθεση πριν από τις εκλογές.
Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εντείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και διευρύνουν τις κυρώσεις, επιχειρώντας να αυξήσουν την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ διατηρεί τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας εκτεθειμένες στον κίνδυνο νέων διαταραχών. Η απειλή επιθέσεων, καθώς και το υψηλό κόστος μεταφοράς και ασφάλισης, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες αποκατάστασης της ομαλής ναυσιπλοΐας.
Τις τελευταίες ημέρες, οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που εξακολουθούν να διασχίζουν τα Στενά αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με ανεξάρτητα στοιχεία. Τις τελευταίες 48 ώρες καταγράφηκαν τουλάχιστον πέντε περιστατικά με δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις με drones, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων από πηγές ναυτικής ασφάλειας και αναφορές προς τη συνδεδεμένη με το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).
Ο ρυθμός των επιθέσεων ήταν περίπου αντίστοιχος με εκείνον που είχε καταγραφεί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου, γεγονός που υποδηλώνει νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ. «Παρατηρείται αύξηση του ρυθμού των πληγμάτων, η οποία φαίνεται εσκεμμένη», δήλωσε πηγή από τον χώρο της ναυτικής ασφάλειας.
Ανάλυση πηγών ναυτικής ασφάλειας, βασισμένη σε επιθέσεις που αναφέρθηκαν στην UKMTO και σε εταιρείες ναυτικής ασφάλειας της περιοχής, φανερώνει ότι αυτό ενδέχεται να συμβαίνει ήδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Ιράν έχει στοχοποιήσει τις τελευταίες ημέρες πλοία και πέρα από τα Στενά, μεταξύ άλλων σε ύδατα ανοικτά του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο δεύτερος Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. «Ακριβώς τη στιγμή που θα πιστεύουν ότι πλησιάζουν στο σημείο όπου οι τιμές θα υποχωρήσουν, εμείς θα τους απομακρύνουμε από αυτό. Πρόκειται για μια παρτίδα σκάκι», είπε. «Τέτοιου είδους πλοία δεν θα είναι ασφαλή πουθενά, ακόμη και έξω από τα Στενά του Ορμούζ».
Το αμερικανικό Πεντάγωνο και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.
Στην τελευταία έκθεσή του, την Κυριακή, το υπό την ηγεσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης (JMIC) ανέφερε ότι η απειλή για την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ παραμένει «σοβαρή», δηλαδή στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο.
«Οι επιθέσεις, οι απόπειρες επιθέσεων και οι ενέργειες παρενόχλησης από τους Φρουρούς της Επανάστασης συνεχίστηκαν και περιλάμβαναν υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στοχευμένη παρακολούθηση εμπορικών πλοίων και περιστασιακές κλήσεις μέσω ασυρμάτου VHF», ανέφερε το JMIC.
Η Τεχεράνη έχει αναστατώσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά σχεδόν από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, στα τέλη Φεβρουαρίου και επιχειρεί να επιβάλει τον έλεγχό της στο θαλάσσιο πέρασμα, περιορίζοντας σημαντικά τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Οι απειλές και οι επιθέσεις της έχουν περιορίσει σημαντικά την κίνηση μέσω των Στενών και έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αν και ορισμένες ποσότητες εξακολουθούν να διέρχονται από την περιοχή.
Οι δύο αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters αρνήθηκαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τη νέα στρατηγική. Ωστόσο, ο ένας ανέφερε ότι πριν από περίπου δέκα ημέρες το Ιράν άρχισε να εφαρμόζει διαφορετικές επιθετικές τακτικές εναντίον πλοίων τα οποία θεωρεί ότι παραβιάζουν τους περιορισμούς του, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι επιθέσεις σε βάρος τους.
Σύμφωνα με τους ίδιους, η στρατηγική προβλέπει αλλαγές τόσο στο είδος όσο και στη συχνότητα των επιθέσεων, με έναν από τους στόχους να είναι ο επηρεασμός του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών. «Στόχος είναι να υπονομευθούν οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους να μειώσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ένας από τους δύο αξιωματούχους.
Η απόφαση για την υιοθέτηση της νέας στρατηγικής ελήφθη στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και είναι πλήρως συντονισμένη σε ολόκληρο το σύστημα εξουσίας της χώρας, πρόσθεσαν.
Το Ιράν χρησιμοποιεί παρατηρητές σε μικρά σκάφηΑμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν υποχρεώθηκε, στην ουσία, να αλλάξει σημαντικά την τακτική του λόγω των απωλειών που έχει υποστεί. Έτσι, μετά την καταστροφή μεγάλου μέρους των ιρανικών ραντάρ από τις ΗΠΑ, οι Φρουροί της Επανάστασης άρχισαν να χρησιμοποιούν άοπλους παρατηρητές μέσα σε μικρά σκάφη, προκειμένου να εντοπίζουν πιθανούς στόχους, μεταξύ των οποίων και πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.
Την περασμένη εβδομάδα, σε περιστατικό που δεν είχε γνωστοποιηθεί έως τώρα, ο αμερικανικός στρατός διαπίστωσε ότι Ιρανοί παρατηρητές επιχειρούσαν από ένα παραδοσιακό ιστιοφόρο τύπου dhow, υποδεικνύοντας στόχους στους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι αμερικανικές δυνάμεις προσέγγισαν το σκάφος, διέταξαν τους επιβαίνοντες να το εγκαταλείψουν και στη συνέχεια το κατέστρεψαν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, δεν υπήρξαν θύματα.
Το Ιράν, καθώς δεν είναι διατεθειμένο να διακινδυνεύσει τα εναπομείναντα ταχύπλοά του, δεν κατάφερε να αποτρέψει την αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών, ιδιαίτερα μετά τα αμερικανικά πλήγματα που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του πολεμικού του ναυτικού, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.
Ο πόλεμος, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 3 δισ. δολάρια τον μήνα για την Ουάσινγκτον, έχει εξελιχθεί σε βασικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων του Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του απέναντι στο Ιράν, έχει δηλώσει όμως ότι δεν θα εξαπολύσει νέα επίθεση πριν από τις εκλογές.
Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εντείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και διευρύνουν τις κυρώσεις, επιχειρώντας να αυξήσουν την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ διατηρεί τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας εκτεθειμένες στον κίνδυνο νέων διαταραχών. Η απειλή επιθέσεων, καθώς και το υψηλό κόστος μεταφοράς και ασφάλισης, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες αποκατάστασης της ομαλής ναυσιπλοΐας.
Τις τελευταίες ημέρες, οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που εξακολουθούν να διασχίζουν τα Στενά αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με ανεξάρτητα στοιχεία. Τις τελευταίες 48 ώρες καταγράφηκαν τουλάχιστον πέντε περιστατικά με δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις με drones, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων από πηγές ναυτικής ασφάλειας και αναφορές προς τη συνδεδεμένη με το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).
Ο ρυθμός των επιθέσεων ήταν περίπου αντίστοιχος με εκείνον που είχε καταγραφεί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου, γεγονός που υποδηλώνει νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ. «Παρατηρείται αύξηση του ρυθμού των πληγμάτων, η οποία φαίνεται εσκεμμένη», δήλωσε πηγή από τον χώρο της ναυτικής ασφάλειας.
Επιθέσεις σε ευρύτερη περιοχήΣτο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η Τεχεράνη σκοπεύει επίσης να διευρύνει τη γεωγραφική έκταση των επιχειρήσεών της πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, στον Κόλπο του Ομάν και σε ακόμη πιο απομακρυσμένα ύδατα, ανέφεραν οι Ιρανοί αξιωματούχοι.
Ανάλυση πηγών ναυτικής ασφάλειας, βασισμένη σε επιθέσεις που αναφέρθηκαν στην UKMTO και σε εταιρείες ναυτικής ασφάλειας της περιοχής, φανερώνει ότι αυτό ενδέχεται να συμβαίνει ήδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Ιράν έχει στοχοποιήσει τις τελευταίες ημέρες πλοία και πέρα από τα Στενά, μεταξύ άλλων σε ύδατα ανοικτά του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο δεύτερος Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. «Ακριβώς τη στιγμή που θα πιστεύουν ότι πλησιάζουν στο σημείο όπου οι τιμές θα υποχωρήσουν, εμείς θα τους απομακρύνουμε από αυτό. Πρόκειται για μια παρτίδα σκάκι», είπε. «Τέτοιου είδους πλοία δεν θα είναι ασφαλή πουθενά, ακόμη και έξω από τα Στενά του Ορμούζ».
Το αμερικανικό Πεντάγωνο και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.
Ιρανός αξιωματούχος: Σύντομα το πλήρες κλείσιμο των ΣτενώνΚαι οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η Τεχεράνη κινείται προς μια κατάσταση κατά την οποία κανένα πλοίο που παραβιάζει τους περιορισμούς της δεν θα μπορεί να διασχίζει τα Στενά. «Σύντομα θα υπάρξει πλήρες κλείσιμο», ανέφερε ο ένας εξ αυτών.
Στην τελευταία έκθεσή του, την Κυριακή, το υπό την ηγεσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης (JMIC) ανέφερε ότι η απειλή για την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ παραμένει «σοβαρή», δηλαδή στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο.
«Οι επιθέσεις, οι απόπειρες επιθέσεων και οι ενέργειες παρενόχλησης από τους Φρουρούς της Επανάστασης συνεχίστηκαν και περιλάμβαναν υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στοχευμένη παρακολούθηση εμπορικών πλοίων και περιστασιακές κλήσεις μέσω ασυρμάτου VHF», ανέφερε το JMIC.
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