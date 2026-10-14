Στα 107 δολάρια το Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, στο στόχαστρο η Saudi Aramco, στο παιχνίδι και η Τουρκία
Στα 107 δολάρια το Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, στο στόχαστρο η Saudi Aramco, στο παιχνίδι και η Τουρκία
Η κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ και τα νέα πλήγματα των Χούθι στη Σαουδική Αραβία εντείνουν τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου
Σε νέα ανοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η αναζωπύρωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή ενισχύει την αβεβαιότητα για την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο και απειλεί να ανατρέψει την προσπάθεια επιστροφής των εξαγωγών στα προπολεμικά επίπεδα.
Το Brent ενισχύεται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, μετά την πτώση κατά 0,9% που κατέγραψε την Τρίτη, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 95 δολάρια.
Η νέα άνοδος αποδίδεται κυρίως στην κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
Παρότι οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η επιστροφή στην ομαλότητα παραμένει εύθραυστη.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συμμετάσχει στην απάντηση απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.
Η αναφορά σε πιθανή τουρκική συμμετοχή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση δεν παρουσιάζουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης.
Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι επιτέθηκαν στο κύριο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη εδαφών που ελέγχουν οι αντάρτες στην Υεμένη.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν ενισχύσει τους φόβους για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης και νέες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.
Στο τελευταίο κύμα επιθέσεων επλήγησαν και τα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco, στην ανατολική περιοχή του βασιλείου.
Το πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετρελαϊκού ομίλου της χώρας εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην τροφοδοσία των διεθνών αγορών.
Οι επιθέσεις στις σαουδαραβικές υποδομές προστίθενται στις διαταραχές που έχουν ήδη προκαλέσει οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας το ενδεχόμενο νέων προβλημάτων στην παραγωγή και στις εξαγωγές αργού.
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Το Brent ενισχύεται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, μετά την πτώση κατά 0,9% που κατέγραψε την Τρίτη, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 95 δολάρια.
Η νέα άνοδος αποδίδεται κυρίως στην κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
Παρότι οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η επιστροφή στην ομαλότητα παραμένει εύθραυστη.
Τραμπ: Πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στην αντιμετώπιση των ΧούθιΗ κλιμάκωση των επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία αυξάνει τις πιέσεις προς την Ουάσιγκτον να ενισχύσει τη στήριξή της προς το βασίλειο, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συμμετάσχει στην απάντηση απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.
Η αναφορά σε πιθανή τουρκική συμμετοχή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση δεν παρουσιάζουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης.
Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι επιτέθηκαν στο κύριο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη εδαφών που ελέγχουν οι αντάρτες στην Υεμένη.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν ενισχύσει τους φόβους για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης και νέες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.
Στο στόχαστρο η Saudi Aramco – Νέες αναχαιτίσεις πυραύλων και dronesΗ Σαουδική Αραβία αναχαίτισε νέους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι Χούθι από την Υεμένη, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
Στο τελευταίο κύμα επιθέσεων επλήγησαν και τα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco, στην ανατολική περιοχή του βασιλείου.
Το πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετρελαϊκού ομίλου της χώρας εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην τροφοδοσία των διεθνών αγορών.
Οι επιθέσεις στις σαουδαραβικές υποδομές προστίθενται στις διαταραχές που έχουν ήδη προκαλέσει οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας το ενδεχόμενο νέων προβλημάτων στην παραγωγή και στις εξαγωγές αργού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr.
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