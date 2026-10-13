Δύο πλοία χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Τάνκερ Δεξαμενόπλοιο Ιράν Φρουροί της Επανάστασης

Δύο πλοία χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» στα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε απόψε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, UKMTO

Δύο πλοία χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» στα Στενά του Ορμούζ
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Ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε απόψε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα συμβάντα. Δεν διευκρινίστηκε αν από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές ή θύματα.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν τα Στενά χωρίς την άδειά της.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
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