Reuters για τις επιθέσεις στο Ριάντ: Η Σαουδική Αραβία σταμάτησε τις προειδοποιήσεις για να προβάλλει εικόνα ηρεμίας

Την ώρα που οι επιθέσεις των Χούθι μαίνονταν, το Ριάντ είχε επιλέξει να μην στέλνει προειδοποιήσεις για να μην ανησυχεί τους πολίτες - Αμφιβολίες και για την ποσοτική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να αναχαιτίσει drones και πυραύλους





Την εξήγηση φαίνεται πως δίνει σήμερα το Reuters, το οποίο αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ πως η Σαουδική Αραβία έχει σταματήσει εδώ και μερικές ημέρες να εκδίδει δημόσιες προειδοποιήσεις για επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις. Η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει εξηγήσει μέχρι στιγμής γιατί δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις προς το κοινό πριν από τις τέσσερις επιθέσεις στο Ριάντ, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 18 άτομα και τραυμάτισαν περισσότερα από 300. Εκτιμάται, ωστόσο, πως υπονόμευαν τις προσπάθειες του βασιλείου να προβάλλει μια εικόνα ηρεμίας στον λαό του και στον κόσμο, ενώ μαίνονται οι συγκρούσεις με τους Χούθι.







Παράλληλα, η απουσία τους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο αεροδρόμιο έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ευπάθεια της Σαουδικής Αραβίας σε επιθέσεις και σχετικά με την ικανότητά της να προστατεύει κατοίκους και επισκέπτες, όπως δήλωσαν στο Reuters τέσσερις δυτικοί και αραβικοί αξιωματούχοι της περιοχής, καθώς και πολιτικοί αναλυτές.



«Αυτοί (η σαουδική κυβέρνηση) θέλουν να τα έχουν όλα: να ξεκινήσουν μια στρατιωτική επιχείρηση και ταυτόχρονα να προσπαθήσουν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον πληθυσμό και στους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους», δήλωσε ο Σουλτάν Αλαμέρ, ένας Σαουδάραβας ακαδημαϊκός που εδρεύει στις ΗΠΑ και ανώτερος μόνιμος ερευνητής στο think tank Middle East Policy Council.







Η συγκεκριμένη προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας ενέχει τον κίνδυνο, σύμφωνα με τοπικούς αναλυτές, να αποβεί σε βάρος της, καθώς η απουσία προειδοποιήσεων έχει πετύχει τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, εντείνοντας την αβεβαιότητα στο βασίλειο.



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Οι πρώτες προειδοποιήσεις μετά από δύο εβδομάδες Τη Δευτέρα, η αρχή πολιτικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε τις πρώτες προειδοποιήσεις της από τις 29 Σεπτεμβρίου, σημαίνοντας συναγερμό για πιθανές απειλές στο Ριάντ και σε πόλεις του νότου.



Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εάν η απόφαση να εκδοθούν εκ νέου ήταν αντίδραση στις επιθέσεις στα αεροδρόμια.



Η σιωπή του συστήματος Τους τελευταίους μήνες, μετά την έναρξη των συγκρούσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, όλες οι χώρες του Κόλπου έχουν πληγεί από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, ωστόσο οι κυβερνήσεις τους έχουν χειριστεί τις δημόσιες προειδοποιήσεις με διαφορετικό τρόπο.



Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου το σαββατοκύριακο από τους πυραύλους των Χούθι που έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ , σκορπώντας τον θάνατο σε ανυποψίαστους πολίτες, ήταν συγκλονιστικές. Και αυτό που προκάλεσε εντύπωση, ήταν πως όσοι βρίσκονταν εκείνα τα κρίσιμα λεπτά στους χώρους που χτυπήθηκαν, δεν δέχτηκαν κάποια ενημέρωση νωρίτερα ώστε να προλάβουν να προφυλαχτούν, τρέχοντας σε κάποιο καταφύγιο.Την εξήγηση φαίνεται πως δίνει σήμερα το, το οποίο αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ πως ηέχει σταματήσει εδώ και μερικές ημέρες να εκδίδει δημόσιες προειδοποιήσεις για επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις. Η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει εξηγήσει μέχρι στιγμής γιατί δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις προς το κοινό πριν από τις τέσσερις επιθέσεις στο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστονκαι τραυμάτισαν περισσότερα από. Εκτιμάται, ωστόσο, πως υπονόμευαν τις προσπάθειες του βασιλείου να προβάλλει μια εικόνα ηρεμίας στον λαό του και στον κόσμο, ενώ μαίνονται οι συγκρούσεις με τους Χούθι.Παράλληλα, η απουσία τους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο αεροδρόμιο έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ευπάθεια της Σαουδικής Αραβίας σε επιθέσεις και σχετικά με την ικανότητά της να προστατεύει κατοίκους και επισκέπτες, όπως δήλωσαν στοτέσσερις δυτικοί και αραβικοί αξιωματούχοι της περιοχής, καθώς και πολιτικοί αναλυτές.«Αυτοί (η σαουδική κυβέρνηση) θέλουν να τα έχουν όλα: να ξεκινήσουν μια στρατιωτική επιχείρηση και ταυτόχρονα να προσπαθήσουν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον πληθυσμό και στους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους», δήλωσε ο, ένας Σαουδάραβας ακαδημαϊκός που εδρεύει στις ΗΠΑ και ανώτερος μόνιμος ερευνητής στο think tank Middle East Policy Council.Η Σαουδική Πολιτική Άμυνα - μια εθνική υπηρεσία διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, διάσωσης και πυρόσβεσης που λειτουργεί υπό το Υπουργείο Εσωτερικών και εκδίδει προειδοποιήσεις έγκαιρης προειδοποίησης - καθώς και το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν έχουν δώσει μέχρι σήμερα εξηγήσεις σχετικά με το γιατί δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις.Η συγκεκριμένη προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας ενέχει τον κίνδυνο, σύμφωνα με τοπικούς αναλυτές, να αποβεί σε βάρος της, καθώς η απουσία προειδοποιήσεων έχει πετύχει τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, εντείνοντας την αβεβαιότητα στο βασίλειο.Τη Δευτέρα, η αρχή πολιτικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε τις πρώτες προειδοποιήσεις της από τις 29 Σεπτεμβρίου, σημαίνοντας συναγερμό για πιθανές απειλές στοκαι σε πόλεις του νότου.Τοδεν μπόρεσε να εξακριβώσει εάν η απόφαση να εκδοθούν εκ νέου ήταν αντίδραση στις επιθέσεις στα αεροδρόμια.Τους τελευταίους μήνες, μετά την έναρξη των συγκρούσεων ανάμεσα σεκαι, όλες οι χώρες του Κόλπου έχουν πληγεί από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, ωστόσο οι κυβερνήσεις τους έχουν χειριστεί τις δημόσιες προειδοποιήσεις με διαφορετικό τρόπο.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ εκδίδει προειδοποιήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων πριν από σχεδόν κάθε επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων τον Ιούλιο, όταν ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραμείνουν στο εσωτερικό των σπιτιών τους και μακριά από τα παράθυρα. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έχουν ενεργοποιήσει επανειλημμένα σειρήνες, προτρέποντας τον κόσμο να αναζητήσει καταφύγιο.



Η Σαουδική Αραβία άρχισε να εκδίδει ειδοποιήσεις για απειλές σε κινητά τηλέφωνα και λογαριασμούς κοινωνικών μέσων μέσω ενός εθνικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης τον Μάιο. Ωστόσο, παρά τις αυξανόμενες επιθέσεις των Χούθι μέσα στον μήνα, που οδήγησαν στα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας, το σύστημα παρέμεινε σιωπηλό.







Η τελευταία ειδοποίηση πριν από τις προ ημερών θανατηφόρες επιθέσεις εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, για τη νότια επαρχία Νατζράν, σύμφωνα με αναρτήσεις στον λογαριασμό της Πολιτικής Άμυνας στο X. Η αρχή της πολιτικής άμυνας συνέχισε να εκδίδει προειδοποιήσεις σχετικά με την αποφυγή κινδύνου κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων βροχών και πλημμυρών, και το έπραξε ακόμη και τη Δευτέρα. Προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους να μην μοιράζονται εικόνες, φήμες ή πληροφορίες σχετικά με αναχαιτίσεις και σημεία πρόσκρουσης, μεταξύ άλλων, σε μια ανάρτηση τη Δευτέρα.



Πριν από τις επιθέσεις στα αεροδρόμια της περασμένης εβδομάδας, αξιωματούχοι μιας συμμαχικής δυτικής κυβέρνησης ρώτησαν τις σαουδαραβικές αρχές γιατί είχαν σταματήσει οι προειδοποιήσεις, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που έχουν άμεση γνώση του θέματος. Η απάντηση που έλαβαν, ήταν ότι οι προειδοποιήσεις προκαλούσαν μεγάλη αναστάτωση και πολλοί πολίτες είχαν παραπονεθεί ότι τους ξυπνούσαν τη νύχτα.



Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, Μάικλ Ράτνι, δήλωσε ότι το Ριάντ προσπαθούσε να εξισορροπήσει τα δημόσια μηνύματα σχετικά με τις επιθέσεις με τις προσπάθειες να αποτρέψει αναταραχές στο βασίλειο, αλλά κατέληξε, τελικά, να ενισχύσει το αίσθημα ανησυχίας γύρω από τις επιθέσεις. «Η προσέγγισή τους στα δημόσια μηνύματα μοιάζει να αποτελεί συνέπεια του διλήμματος στο οποίο βρίσκονται: Πρέπει να ανταποκριθούν στους Χούθι, αλλά δεν θέλουν αυτό να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή και τα δημόσια μηνύματά τους αντανακλούν ακριβώς αυτό», είπε και πρόσθεσε: «Ωστόσο, η έλλειψη προειδοποιήσεων για επικείμενες επιθέσεις των Χούθι δημιουργεί ακριβώς εκείνη την νευρικότητα που προσπαθούν να αποφύγουν».







Αδυναμίες στην υπεράσπιση όλων των περιουσιακών της στοιχείων Ο Αλί Σιχάμπι, ένας Σαουδάραβας αναλυτής που βρίσκεται κοντά στην κυβέρνηση, δήλωσε ότι, με ή χωρίς έγκαιρες προειδοποιήσεις, το βασίλειο θα δυσκολευόταν να υπερασπιστεί όλα τα περιουσιακά του στοιχεία λόγω του μεγέθους του.



«Στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν πάρα πολλά να προστατευθούν. Είναι μια τεράστια χώρα με αεροδρόμια, αγωγούς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Απλώς δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη για να υπερασπιστούν τα πάντα ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν αρκετά συστήματα Patriot (συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας), αναχαιτιστικά και πυραυλικές μπαταρίες για να τα καλύψουν όλα», είπε και πρόσθεσε: «Η Σαουδική Αραβία έχει απεριόριστη ανάγκη για αεροπορική άμυνα».



Παρά τις επιθέσεις, η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε τη Δευτέρα μια διεθνή διάσκεψη για την ενέργεια. Στο Συνέδριο Ενέργειας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πετρελαίου στο Ριάντ, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλαμάν, αδελφός του Σαουδάραβα διαδόχου του θρόνου και υπουργός Ενέργειας του βασιλείου, υιοθέτησε έναν αμφίσημο τόνο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κινδύνους και την πρόθεση της Σαουδικής Αραβίας να διατηρήσει τα οικονομικά της σχέδια σε τροχιά. Ευχαρίστησε όλους όσους ταξίδεψαν στο Ριάντ «επειδή γνωρίζετε ότι αυτή η χώρα είναι ασφαλής», αλλά πρόσθεσε: «Η συνάντησή μας εδώ δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαφανιστεί». «Δεν θα χάσουμε ποτέ καμία ευκαιρία να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας και το όραμά μας», είπε.



Οι πρεσβείες εκδίδουν δικές τους, ανεξάρτητες προειδοποιήσεις Σε αντίθεση με την τακτική της κυβέρνησης του Ριάντ όλο αυτό το διάστημα των επιθέσεων από τους Χούθι, οι δυτικές πρεσβείες στο βασίλειο εξέδιδαν τις δικές τους εσωτερικές προειδοποιήσεις για πυραύλους και drones προς το προσωπικό, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και μίλησαν στο Reuters.



Αυτές οι εσωτερικές προειδοποιήσεις συντάσσονται με βάση πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και άλλων δυτικών κυβερνήσεων, καθώς και στοιχεία από τις τοπικές αρχές, ανέφερε μια από τις πηγές. Στις προειδοποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που στάλθηκαν στο προσωπικό κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων επιθέσεων σε αεροδρόμια την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση πριν από την επίθεση του Σαββάτου, που ήταν και η πιο θανατηφόρα από τις υπόλοιπες.