Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθησαν Αμερικανοί επειδή ανέβασαν φωτογραφίες από τις επιθέσεις στο Ριάντ στα social media, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ
Συνελήφθησαν Αμερικανοί επειδή ανέβασαν φωτογραφίες από τις επιθέσεις στο Ριάντ στα social media, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αν αφέθηκαν ελεύθεροι
Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν επειδή τράβηξαν φωτογραφίες τις πρόσφατες επιθέσεις που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ και στη συνέχεια ανήρτησαν τα πλάνα στα social media, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία των ΗΠΑ στη πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.
Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αν αφέθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Το βασίλειο προειδοποιεί τακτικά τους κατοίκους να μην μοιράζονται μη εγκεκριμένες πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τις συνέπειες από τα πλήγματα, καθώς μπορεί να υποστούν «δικαστικές κυρώσεις», υπενθύμισε η πρεσβεία.
Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αν αφέθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Το βασίλειο προειδοποιεί τακτικά τους κατοίκους να μην μοιράζονται μη εγκεκριμένες πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τις συνέπειες από τα πλήγματα, καθώς μπορεί να υποστούν «δικαστικές κυρώσεις», υπενθύμισε η πρεσβεία.
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