Συνελήφθησαν Αμερικανοί επειδή ανέβασαν φωτογραφίες από τις επιθέσεις στο Ριάντ στα social media, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Συλλήψεις Ριάντ Φωτογραφίες Αμερικάνοι ΗΠΑ Πρεσβεία

Συνελήφθησαν Αμερικανοί επειδή ανέβασαν φωτογραφίες από τις επιθέσεις στο Ριάντ στα social media, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αν αφέθηκαν ελεύθεροι

Συνελήφθησαν Αμερικανοί επειδή ανέβασαν φωτογραφίες από τις επιθέσεις στο Ριάντ στα social media, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν επειδή τράβηξαν φωτογραφίες τις πρόσφατες επιθέσεις που σημειώθηκαν  στο αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ και στη συνέχεια ανήρτησαν τα πλάνα στα social media, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία των ΗΠΑ στη πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αν αφέθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το βασίλειο προειδοποιεί τακτικά τους κατοίκους να μην μοιράζονται μη εγκεκριμένες πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τις συνέπειες από τα πλήγματα, καθώς μπορεί να υποστούν «δικαστικές κυρώσεις», υπενθύμισε η πρεσβεία.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης