Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία: Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, συνελήφθη 14χρονος
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Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία: Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, συνελήφθη 14χρονος

Ο 53χρονος διευθυντής φέρει τραύμα από σκάγια κυνηγετικού όπλου ενώ η 37χρονη καθηγήτρια τραυματίστηκε από εξοστρακισμό - Ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία: Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, συνελήφθη 14χρονος
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (12/10) σε σχολείο στην πόλη Aubagne, στη νότια Γαλλία, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια.

Σύμφωνα με το BFMTV, το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο Joseph-Lakanal, στην περιοχή Μπους-ντι-Ρον, κοντά στη Μασσαλία.

Ο 53χρονος διευθυντής τραυματίστηκε στο πόδι από σκάγια κυνηγετικού όπλου, ενώ μία 37χρονη εκπαιδευτικός δέχθηκε πλήγμα στον μηρό από εξοστρακισμό σφαίρας.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 14χρονος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το BFMTV, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
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